Как рассчитать размер комиссии брокера в пунктах? - страница 2
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Меня смутила вот эта строка
Размер стандартного лота не у всех 100к. Сюда лучше взять SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
Дальше разбираться не осилил, пойду что-нить полезное сделаю.
Согласен с замечанием, но на моих счетах 100к, поэтому не заморачивался.
Согласен с замечанием, но на моих счетах 100к, поэтому не заморачивался.
Да я не против, но...
Yury Kirillov:
Ну и держите, может кому сгодится...
может кто и не сумеет исправить...
Хотел продолжить изучение, но не могу... слишком тяжело читать такой непривычный стиль программирования.
Увы МТ4
MODE_TICKVALUE - прекрасно всё считает, именно для таких случаев он и создан
где:
пс. ну и не забываем, что для бай-ордеров эти пипсы прибавляем, а для селл-ордеров отнимаем...
- sum_comission — сумма комиссий, ордеров;
- order_lots — сумма лотов, ордеров;
- comission_pips — результат, комиссия в пипсах данного инструмента.
Увы МТ4
MODE_TICKVALUE - прекрасно всё считает, именно для таких случаев он и создан
где:
пс. ну и не забываем, что для бай-ордеров эти пипсы прибавляем, а для селл-ордеров отнимаем...
- sum_comission — сумма комиссий, ордеров;
- order_lots — сумма лотов, ордеров;
- comission_pips — результат, комиссия в пипсах данного инструмента.
MODE_TICKVALUE считает не настолько прекрасно, как хотелось бы.
1. Для обратных котировок, например EURUSD, считает правильно, ибо тут всё просто: ContractSize*Point
2. Для прямых котировок, например USDRUB, считает по цене BID: ContractSize*Point/SymbolInfoDouble(iSymbol,SYMBOL_BID)
3. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть обратная котировка иногда считает правильно, например EURJPY, а иногда неправильно вовсе, например EURCHF, а иногда по цене близкой к MID, например EURCAD.
4. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты котировка прямая, например CADJPY, считает правильно, хотя непонятно по какой цене Bid или Ask, моя функция почему-то по любой цене выдает одинаковый результат.
То есть в случае 3 непонятно по какой формуле и цене считается встроенный расчет Tick Value.
Сравнительные результаты расчетов:
Скрипт для расчета значений Tick Value:
MODE_TICKVALUE считает не настолько прекрасно, как хотелось бы.
1. Для прямых котировок, например EURUSD, считает правильно, ибо тут всё просто.
2. Для обратных котировок, например USDRUB, считает по цене BID.
3. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть прямая котировка иногда считает правильно, например EURJPY, а иногда неправильно вовсе, например EURCHF, а иногда по цене близкой к ASK, например EURCAD.
4. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты котировка обратная, например CADJPY, считает правильно.
Сравнительные результаты расчетов:
Скрипт для расчета значений Tick Value:
Юрий, MODE_TICKVALUE равно как и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE считают стоимость одного пункта (последнего знака котировки) в валюте депозита.
MODE_TICKVALUE
16
Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
Размер комиссии считается тоже в валюте депозита. Соответственно пункты умноженные на стоимость 1 пункта дают прибыль\убыток в валюте депозита. И отсюда следует, что деление валюты на ту-же валюту дают количество пунктов. Арифметика не дальше третьего класса.
Или Вы не о том о чём все остальные говорят... В каких пунктах Вы хотите посчитать размер комиссии? В какой валюте комиссия? Разве не в валюте депозита?
Юрий, MODE_TICKVALUE равно как и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE считают стоимость одного пункта (последнего знака котировки) в валюте депозита.
MODE_TICKVALUE
16
Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
Размер комиссии считается тоже в валюте депозита. Соответственно пункты умноженные на стоимость 1 пункта дают прибыль\убыток в валюте депозита. И отсюда следует, что деление валюты на ту-же валюту дают количество пунктов. Арифметика не дальше третьего класса.
Или Вы не о том о чём все остальные говорят... В каких пунктах Вы хотите посчитать размер комиссии? В какой валюте комиссия? Разве не в валюте депозита?
Приветствую, Алексей!
Ответы:
В каких пунктах Вы хотите посчитать размер комиссии? - в пунктах минимального изменения цены.
В какой валюте комиссия? Разве не в валюте депозита? - комиссия в валюте депозита.
Вопросы:
1. В Вашем: "Соответственно пункты умноженные на стоимость 1 пункта дают прибыль\убыток в валюте депозита." Какая "стоимость 1 пункта" имелась в виду по какой цене: Bid или Ask? Что об этом говорят арифметика с геометрией? :-)
2. Если можно, то поясните пожалуйста, как правильно считается Tick Value для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть обратная котировка, например EURJPY. Естественно не встроенной функцией, а исходя из цен и котировок. Ну как в арифметике какого-нибудь класса. :-)
MODE_TICKVALUE считает не настолько прекрасно, как хотелось бы.
а можете показать конкретный пример - вот MODE_TICKVALUE, вот комиссия, вот объем сделки - вот неправильно посчитано?
а можете показать конкретный пример - вот комиссия, вот объем сделки - вот неправильно посчитано?
Что бы понять, что неправильно посчитано, нужно знать как считать.
Я предполагаю, что в данном случае:
"3. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть обратная котировка"
Расчет должен быть произведён по формуле:
"Формула расчета: Цена пункта = объем позиции * размер пункта * текущая котировка базовой валюты по отношению к USD / текущий курс валютной пары (кросс-курс)"
В этой формуле могут быть использованы цены (котировки) Ask, Bid (или Средняя (Mid))
На скриншоте приведенном ниже расчет с использованием этой формулы и этих цен даёт неадекватные и непредсказуемые результаты:
3. Для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть обратная котировка иногда считает правильно,
например EURJPY
Стандартные функции: 0.905
Расчет по среднему: 0.905
Расчет по Ask: 0.905
Расчет по Bid: 0.905
иногда неправильно вовсе,
например EURCHF
Стандартные функции: 0.99643
Расчет по среднему: 0.99637
Расчет по Ask: 0.99634
Расчет по Bid: 0.99640
а иногда по цене близкой к MID,
например EURCAD
Стандартные функции: 0.74399
Расчет по среднему: 0.74400
Расчет по Ask: 0.74397
Расчет по Bid: 0.74402
Сравнительные результаты расчетов:
Приветствую, Алексей!
Ответы:
В каких пунктах Вы хотите посчитать размер комиссии? - в пунктах минимального изменения цены.
В какой валюте комиссия? Разве не в валюте депозита? - комиссия в валюте депозита.
Вопросы:
1. В Вашем: "Соответственно пункты умноженные на стоимость 1 пункта дают прибыль\убыток в валюте депозита." Какая "стоимость 1 пункта" имелась в виду по какой цене: Bid или Ask? Что об этом говорят арифметика с геометрией? :-)
2. Если можно, то поясните пожалуйста, как правильно считается Tick Value для кросс-курсов у которых для базовой валюты есть обратная котировка, например EURJPY. Естественно не встроенной функцией, а исходя из цен и котировок. Ну как в арифметике какого-нибудь класса. :-)
Юрий, всё это гораздо сложней чем на первый взгляд кажется. MODE_TICKVALUE равно как и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE считают стоимость одного пункта в зависимости от направления сделки, текущих котировок кросс валют и, возможно ещё от чего-то. Поэтому правильно посчитать самостоятельно я не берусь не зная всех тонкостей этих расчётов.
Соответственно ответ на
1. Зависит от направления сделки.
2. Я до такого класса не доучился и это ещё одна причина по которой правильно посчитать самостоятельно я не берусь. Не знаю...
ээ... то есть вы предполагаете, но рассчитывать не пробовали?
а я не предполагаю, а беру конкретные значения: комиссия 10, лот 0.1, MODE_TICKVALUE...
и считаю)
...и пока всё совпадает