Как рассчитать размер комиссии брокера в пунктах? - страница 3
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ээ... то есть вы предполагаете, но рассчитывать не пробовали?
а я не предполагаю, а беру конкретные значения: комиссия 10, лот 0.1, MODE_TICKVALUE...
и считаю)
...и пока всё совпадает
Уважаемый! Пробовал рассчитывать, в том то всё и дело! Результаты расчета вверху на скриншотах, смотрите пожалуйста внимательнее.
Алгоритм расчета (скрипт) выше во вставке.
Скажите, пожалуйста, какой расчет ещё Вы хотите чтобы я сделал?
С удовольствием предоставлю! :-)
Уважаемый! Результаты расчета вверху на скриншотах, смотрите пожалуйста внимательнее.
у вас задача какая? проверить MODE_TICKVALUE ?
или рассчитать: Как рассчитать размер комиссии брокера в пунктах?
потому как не вижу где вы считаете комиссию и пипсы
Юрий, всё это гораздо сложней чем на первый взгляд кажется. MODE_TICKVALUE равно как и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE считают стоимость одного пункта в зависимости от направления сделки, текущих котировок кросс валют и, возможно ещё от чего-то. Поэтому правильно посчитать самостоятельно я не берусь не зная всех тонкостей этих расчётов.
Соответственно ответ на
1. Зависит от направления сделки.
2. Я до такого класса не доучился и это ещё одна причина по которой правильно посчитать самостоятельно я не берусь. Не знаю...
Спасибо за ответ!
Я как раз и пытаюсь выяснить алгоритм расчета заложенный в стандартных функциях и почему он выдаёт результаты не всегда адекватные общепринятой методике таких расчетов.
Я как раз и пытаюсь выяснить алгоритм расчета заложенный в стандартных функциях и почему он выдаёт результаты не всегда адекватные общепринятой методике таких расчетов.
у вас задача какая? проверить MODE_TICKVALUE ?
или рассчитать: Как рассчитать размер комиссии брокера в пунктах?
потому как не вижу где вы считаете комиссию и пипсы
Я как раз и пытаюсь выяснить алгоритм расчета заложенный в стандартных функциях и почему он выдаёт результаты не всегда адекватные общепринятой методике таких расчетов.
тогда вам нужно еще учитывать валюту депозита, если она отличается от USD
Да, совершенно верно, задача: Как рассчитать размер комиссии брокера в пунктах?
Для этого необходимо рассчитать стоимость одного пункта минимального изменения цены.
Есть общепринятая методика расчета, которая для случая указанного несколькими постами выше даёт результат не всегда совместимый с результатом стандартных функций.
Методика реализована в приведенном выше скрипте, различия в расчетах приведены на скриншоте. Скрипт погоняйте и увидите разницу - иногда она весьма существенна (проблемные инструменты указаны выше).
Поэтому вопрос ПРАВИЛЬНОГО расчета комиссии брокера в пунктах остается. Ибо это существенно важно для определения прибыльности закрытия сделок.
С валютой депозита разберёмся позднее. Сейчас валюта депозита пусть будет USD.
Для справки: Объём сделки 1 лот. Комиссия - пока не имеет значения, ибо в расчете стоимости пункта она не участвует никаким боком.
Примеры расчета стоимости пункта:
Разница в 1 пункт (для BID)
Разница в 3 пункта (для BID)
Для расчета использован скрипт:
Примеры расчета стоимости пункта:
Разница в 1 пункт (для BID)
Разница в 3 пункта (для BID)
Разница в 0.3 пункта, и это нормально при расчёте со всеми округлениями. Так что больше шума, нежели самой проблемы
P.S. проблемы как таковой то и нет. Разница может так-же быть потому, что по одной из пар участвует старая цена при расчётах, котировки то не синхронно приходят в терминал
Разница в 0.3 пункта, и это нормально при расчёте со всеми округлениями. Так что больше шума, нежели самой проблемы
Вы шутите что-ли? С деньгами работаем, округление более 1 пипса младшего знака - это недопустимая роскошь!
При спреде 0-3 пипса и комиссии около 4 пипс ошибка в 3 пипс явно выглядит значимой.
Вопрос в том, использовать стандартную функцию, или самописную. Просто нужно определить, что более адекватно.
То ли стандартные врут, то ли у меня в расчетах косяк.И, да, желаю Вам всегда округлений только в Вашу пользу!
Вы шутите что-ли? С деньгами работаем, округление более 1 пипса младшего знака - это недопустимая роскошь!
Вопрос в том, использовать стандартную функцию, или самописную. Просто нужно определить, что более адекватно.
То ли стандартные врут, то ли у меня в расчетах косяк.
Я несколько лет работаю со стандартной функцией, и никогда не возникало вопросов - всё работает правильно, и с деньгами, и с демо-деньгами.
И Вы не хотите повысить точность расчетов на 3 пипса? Для Вас такая погрешность не важна?