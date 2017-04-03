Gartley, Crab, Bat, Butterfly....интересные результаты...
80 % паттернов прибыльные, остальные 20 % забирают все...
Если 20% забирают весь профит, то:
1. Соотношение ТП к СЛ 1:4.
2. Если лось забирает всю прибыль, но система не сливает, следовательно - крутясь у нуля прироста, то это значит, что система "пустая", либо стратегия "помоичная". Т.е., не зарабатывает, а отыгрывает неравномерное распределение 50%-ой вероятности прибыли/убытка. Как орёл/решка.
Я хочу сказать, что при высоком стопе (высоком лосе) гартли-негартли, стохастик-уястик, как и чем систему не укрась, всё это - мишура. Нужно снижать размер лосей.
Единственный всем известный способ поправить любую стратегию – агрессия. Усреднение/мартин. О других НЕагрессивных способах тебе вряд ли просто так расскажут, ибо это получится прибыльная стратегия. А ими не раскидываются
1) Нет антивируса =)
А вообще, если я правильно понял ты говоришь что 80% сделок прибыльные, а 20% из них убивают счет? Или что ты имел в виду? В таком случае у тебя риск менеджмент просто ни к черту мягко говоря.
80 % паттернов - прибыльные..
"риск менеджмент..." а какой надо ?
напиши...
могу дать ЕА погонять, посмотри какой надо "риск менеджмент..."
вот примеры:
80 % паттернов прибыльные, остальные 20 % забирают все...
что-то есть для борьбы ?
что скажут мастера ?
как раз 20% времени делают весь рынок.
Просто статистически, похоже что патерны не для него или вы их неправильно определяете (всё сбоит когда рынок активничает) . :-)
как раз 20% времени делают весь рынок.
Просто статистически, похоже что патерны не для него или вы их неправильно определяете (всё сбоит когда рынок активничает) . :-)
"всё сбоит когда рынок активничает", вот, ближе к телу !
как определить, что рынок нервничает ?
что скажут мастера ?
Брать только прибыльные? ))
да, так и сделаю !
спасибо, друг !
...
2. Если лось забирает всю прибыль, но система не сливает, следовательно - крутясь у нуля прироста, то это значит, что система "пустая", либо стратегия "помоичная" ...
Если система не сливает, крутясь у нуля, то это значит, что ты держишь в руках один из Граалей... (пустая система у него...)
"всё сбоит когда рынок активничает", вот, ближе к телу !
как определить, что рынок нервничает ?
для начала можно более-менее автоматизировать разметку, хотя-бы отмести явные ошибки. Вот у вас на скрине A-B-C на M30 попадают на явный флет во второй половине понедельника. Как минимум это странно, но вы автор - вам виднее.
Если система не сливает, крутясь у нуля, то это значит, что ты держишь в руках один из Граалей...
Заблуждение.
Если количество прибыльных и убыточных 50 на 50 с соотношением ТП к СЛ 1 к 1, то у нас в принципе не может быть грааля просто потому, что это игра в рулетку. На краткосроке будет выпадать до терпимого уровня просадка и такого же уровня прибыль (туда-сюда, пересекая уровень начального депозита), на среднесроке и долгосроке амплитуда "качания" будет больше, не хватит депозита, ибо амплитуда "вверх" ведёт в бесконечность (обогащение), а амплитуда вниз упирается в количество депозита.
Кручение у нуля прироста – это не грааль, это отсутствие стратегии как таковой. Орёл/решка, где на среднесроке и долгосроке ты сольёшь, но поначалу можешь взлететь ненадолго вверх. Это как раз и называется - пустой стратегией.
Вы сами это проверяли на примере помоичных советников (пересечение - бай, пересечение - сел и тп.), они какие-то периоды торгуют в плюс, какие-то в минус. Неделя, месяц, даже годн у них может быть в плюс, и тоже самое позже - в минус.
Чистый слив на долгосроке БЕЗ учёта спреда и с учётом активной торговли, а также небольшого риска при большом депозите – это прибыль наоборот, поменяй местами бай и сел.
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вот примеры:
80 % паттернов прибыльные, остальные 20 % забирают все...
что-то есть для борьбы ?
что скажут мастера ?