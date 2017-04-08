Отображение панели на экране МТ4
100% дело в разных настройках масштаба шрифтов.
лечиться установкой размера шрифта для элементов принудительно либо клиент уменьшает , что маловероятно.
Масштабирование шрифтов разное.
Может у него включен увеличенный масштаб в настройках экрана Windows? Например, 125%.
Спасибо. Вы правы - разные настройки масштаба экрана у меня 100, у него 125%.
При случае еще один вопрос. В последнее время у меня "пропали" подсказки при писании программы для локальных переменных, а остались только подсказки глобальных переменных и названий функций. Это я где-то случайно кликнул или это эфект последних изменений?
Спасибо. Вы правы - разные настройки масштаба экрана у меня 100, у него 125%.
При случае еще один вопрос. В последнее время у меня "пропали" подсказки при писании программы для локальных переменных, а остались только подсказки глобальных переменных и названий функций. Это я где-то случайно кликнул или это эфект последних изменений?
Попробуйте продемонстрировать это понятным скриншотом и воспроизводимым примером кода, пожалуйста.
Прикрепил картинку. Код все равно какой. Раньше после того как была обьявлена локальная переменная после того как вписал в коде первые 3 символа этой переменной появлялись все переменные, в которых 3 вписанных символа в начале, а теперь при локальных переменных это не происходит. А при глобальных и названиях функций осталось по прежнему.
Подтверждаю аналогичное поведение в эдиторе 1562 от 22 марта.
Ctrl+Space не работает для локальных переменных. Раньше, случалось, эта функция поддтормаживала в больших проектах, и приходилось сохранять или даже компилировать файл, чтобы новые переменные подхватились в список подсвечиваемых, а сейчас совсем перестала =(
В последнее время у меня "пропали" подсказки при писании программы для локальных переменных, а остались только подсказки глобальных переменных и названий функций.
Сначала пропали в редакторе MT5, в течение недели и MT4 подтянулся
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Ещё вопрос: сегодня изменились стили меню в заголовке сайта - это финальный вариант или промежуточный?
Прикрепил картинку. Код все равно какой. Раньше после того как была обьявлена локальная переменная после того как вписал в коде первые 3 символа этой переменной появлялись все переменные, в которых 3 вписанных символа в начале, а теперь при локальных переменных это не происходит. А при глобальных и названиях функций осталось по прежнему.
Проверил, работает:
У вас код вообще компилируется?
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Что может быть причиной "странного" отображения панели на экране другого компьютера.
На картинке панель, как панелька выглядит у меня , трэйдер пик как панелька вылядит на другом комьютере.
Настройки величины шрифта не вынесены в экстерн, так что не могут меняться. Панелька построена с использованием функций рисования обьектов без длл. Изменение резолюции в комьютере не помогает. Шрифт "Webdings" заинсталирован.
МТ4 терминал
Спасибо.