Чёрный ящик - страница 3
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есть конечно, но еще и эмоции (страхи и тд), которые всему мешают
Конечно есть, но не факт, что без них вообще был бы интеллект. Представь, есть офигенный комп с мощностью большей, чем все умы человечества. Но абсолютно без эмоций.
Ну и зачем ему что-то изобретать, к чему-то стремиться? Еще старина Фрейд говорил, что у мужчины в основе всех его действий, пусть то войны, научные открытия, спорт.. лежит желание завоевать женщину. А какой секс у компьютера? Бит-единичку вставить в бит-нолик? ))
... никто на этот вопрос ответить не сможет, в т.ч. и я.
Вы (!) не можете высказать СВОЁ СОБСТВЕННОЕ мнение на вопрос "Считаете ли Вы ИИ только СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией, или ИИ для Вас - это любая искусственная система, вне зависимости от уровня получившегося "интеллекта"?"...
Лично для меня абсолютно ясно, что РАЗУМНОЙ (Интеллектом) является только такая система, которая "в состоянии вычислить последовательность действий, способных привести к достижению цели".
Не станете же Вы спорить, что систему, НЕ СПОСОБНУЮ вычислить такую последовательность, назвать Интеллектом - НЕЛЬЗЯ ?..
Вы (!) не можете высказать СВОЁ СОБСТВЕННОЕ мнение на вопрос "Считаете ли Вы ИИ только СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией, или ИИ для Вас - это любая искусственная система, вне зависимости от уровня получившегося "интеллекта"?"...
Лично для меня абсолютно ясно, что РАЗУМНОЙ (Интеллектом) является только такая система, которая "в состоянии вычислить последовательность действий, способных привести к достижению цели".
Не станете же Вы спорить, что систему, НЕ СПОСОБНУЮ вычислить такую последовательность, назвать Интеллектом - НЕЛЬЗЯ ?..
1. В первой фразе ни то ни другое ИИ не считаю. Определение "СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией" ни о чем не говорит в плане интеллекта. Например MS SQL Server СОВЕРШЕННО отлично обрабатывает информацию из БД, но ИИ там не пахнет. Второе тоже ни о чем.
2. Тоже неверно. Комплекс С-400, например, отлично вычисляет последовательность действий для сбития возд. цели, но ИИ там тоже нет.
3. Тоже неверно, например, человек не может заменить комп той же С-400 )) Хотя некоторые люди обладают интеллектом.
У вас, уважаемый, логика хромает и много эмоций. Могу предположить, что вы молоды. Это без обид, сам был такой горячий.
1. В первой фразе ни то ни другое ИИ не считаю. Определение "СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией" ни о чем не говорит в плане интеллекта. Например MS SQL Server СОВЕРШЕННО отлично обрабатывает информацию из БД, но ИИ там не пахнет. Второе тоже ни о чем.
2. Тоже неверно. Комплекс С-400, например, отлично вычисляет последовательность действий для сбития возд. цели, но ИИ там тоже нет.
3. Тоже неверно, например, человек не может заменить комп той же С-400 )) Хотя некоторые люди обладают интеллектом.
У вас, уважаемый, логика хромает и много эмоций. Могу предположить, что вы молоды. Это без обид, сам был такой горячий.
Если Вас устроит несколько разбавить ритм текущего дня ни к чему не обязывающим трёпом , то я могу постоять за свою логику ... Ибо, человек я достаточно зрелый,.. и все высказывания мои сделаны отнюдь не на эмоциях.
Ну как, мне "заводиться",.. или Вам не интересно будет?..
(эх... придётся отлучиться .)
Если Вас устроит несколько разбавить ритм текущего дня ни к чему не обязывающим трёпом , то я могу постоять за свою логику ... Ибо, человек я достаточно зрелый,.. и все высказывания мои сделаны отнюдь не на эмоциях.
Ну как, мне "заводиться",.. или Вам не интересно будет?..
(эх... придётся отлучиться .)
Я предположил насчет молодости по КРАСНЫМ буквам )) Да пишите, но я тоже к компу не прикован, так что могу сразу не ответить.
И рассказ прочитайте пожалуйста, я на днях прочел, впечатлило. Доказывает, что о человеческом мышлении мы мало что знаем. А пытаемся на основе этих обрывков знаний смоделировать ИИ.
Там первая треть лирика, а потом по делу.
http://www.e-reading.club/chapter.php/115305/4/Lomachinskiii_-_Rasskazy_sudmedeksperta.html
... И рассказ прочитайте пожалуйста, я на днях прочел, впечатлило. Доказывает, что о человеческом мышлении мы мало что знаем. А пытаемся на основе этих обрывков знаний смоделировать ИИ.
Там первая треть лирика, а потом по делу.
http://www.e-reading.club/chapter.php/115305/4/Lomachinskiii_-_Rasskazy_sudmedeksperta.html
Интересно, что заставляет Вас привязывать Интеллект к человеческому мышлению?..
Человеческое мышление далеко не всегда "отягощено" наличием Интеллекта.
Давайте не будем обращать внимание на этот "зародыш" (человеческое мышление)... и посмотрим на то, как выглядит "завершённая конструкция".
Лады?..
Интересно, что заставляет Вас привязывать Интеллект к человеческому мышлению?..
Человеческое мышление далеко не всегда "отягощено" наличием Интеллекта.
Давайте не будем обращать внимание на этот "зародыш" (человеческое мышление)... и посмотрим на то, как выглядит "завершённая конструкция".
Лады?..
А то меня эта проблема с детства волнует -- столько булочек пытал -- все немые.
А как хлебопекарный продукт (колобок) в соответствующей сказке разговаривает?
А то меня эта проблема с детства волнует -- столько булочек пытал -- все немые.
Нанотехнологии...
Нанотехнологии...
Вопрос о том, как фиксируются мутации, к которым относятся и хромосомные перестройки, в популяции, был решён создателями синтетической теории эволюции в начале прошлого века, и описан этот вопрос в том же учебнике общей биологии.
Эти законы и правила универсальны и в равной степени применимы ко всем живым существам. Но мы все же сохраним общую тематику, и будем изучать эти законы на примере евробакса.))
Где же “спрятана” вся эта информация? Где тот маленький “черный ящик”,?