Чёрный ящик - страница 3

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Igor Yeremenko:
есть конечно, но еще и эмоции (страхи и тд), которые всему мешают

Конечно есть, но не факт, что без них вообще был бы интеллект. Представь, есть офигенный комп с мощностью большей, чем все умы человечества. Но абсолютно без эмоций. 

Ну и зачем ему что-то изобретать, к чему-то стремиться? Еще старина Фрейд говорил, что у мужчины в основе всех его действий, пусть то войны, научные открытия, спорт.. лежит желание завоевать женщину. А какой секс у компьютера? Бит-единичку вставить в бит-нолик? ))

 
Alexey Volchanskiy:

... никто на этот вопрос ответить не сможет, в т.ч. и я.


Вы (!)  не можете высказать СВОЁ СОБСТВЕННОЕ мнение на вопрос "Считаете ли Вы ИИ только СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией, или ИИ для Вас - это любая искусственная система, вне зависимости от уровня получившегося "интеллекта"?"...

Лично для меня абсолютно ясно, что РАЗУМНОЙ (Интеллектом) является только такая система, которая "в состоянии вычислить последовательность действий, способных привести к достижению цели".

Не станете же Вы спорить, что систему, НЕ СПОСОБНУЮ вычислить такую последовательность, назвать Интеллектом - НЕЛЬЗЯ ?.. 


 
prikolnyjkent:


Вы (!)  не можете высказать СВОЁ СОБСТВЕННОЕ мнение на вопрос "Считаете ли Вы ИИ только СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией, или ИИ для Вас - это любая искусственная система, вне зависимости от уровня получившегося "интеллекта"?"...

Лично для меня абсолютно ясно, что РАЗУМНОЙ (Интеллектом) является только такая система, которая "в состоянии вычислить последовательность действий, способных привести к достижению цели".

Не станете же Вы спорить, что систему, НЕ СПОСОБНУЮ вычислить такую последовательность, назвать Интеллектом - НЕЛЬЗЯ ?.. 



1. В первой фразе ни то ни другое ИИ не считаю. Определение "СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией" ни о чем не говорит в плане интеллекта. Например MS SQL Server СОВЕРШЕННО  отлично обрабатывает информацию из БД, но ИИ там не пахнет. Второе тоже ни о чем.

2. Тоже неверно. Комплекс С-400, например, отлично вычисляет последовательность действий для сбития возд. цели, но ИИ там тоже нет.

3. Тоже неверно, например, человек не может заменить комп той же С-400 )) Хотя некоторые люди обладают интеллектом.

У вас, уважаемый, логика хромает и много эмоций. Могу предположить, что вы молоды. Это без обид, сам был такой горячий.

 
Alexey Volchanskiy:


1. В первой фразе ни то ни другое ИИ не считаю. Определение "СОВЕРШЕННУЮ искусственно созданную технологию работы с информацией" ни о чем не говорит в плане интеллекта. Например MS SQL Server СОВЕРШЕННО  отлично обрабатывает информацию из БД, но ИИ там не пахнет. Второе тоже ни о чем.

2. Тоже неверно. Комплекс С-400, например, отлично вычисляет последовательность действий для сбития возд. цели, но ИИ там тоже нет.

3. Тоже неверно, например, человек не может заменить комп той же С-400 )) Хотя некоторые люди обладают интеллектом.

У вас, уважаемый, логика хромает и много эмоций. Могу предположить, что вы молоды. Это без обид, сам был такой горячий.


Если Вас устроит несколько разбавить ритм текущего дня ни к чему не обязывающим трёпом , то я могу постоять за свою логику ... Ибо, человек я достаточно зрелый,.. и все высказывания мои сделаны отнюдь не на эмоциях. 

Ну как, мне "заводиться",.. или Вам не интересно будет?.. 

(эх... придётся отлучиться .)

 
prikolnyjkent:


Если Вас устроит несколько разбавить ритм текущего дня ни к чему не обязывающим трёпом , то я могу постоять за свою логику ... Ибо, человек я достаточно зрелый,.. и все высказывания мои сделаны отнюдь не на эмоциях. 

Ну как, мне "заводиться",.. или Вам не интересно будет?.. 

(эх... придётся отлучиться .)

Я предположил насчет молодости по КРАСНЫМ буквам )) Да пишите, но я тоже к компу не прикован, так что могу сразу не ответить.

И рассказ прочитайте пожалуйста, я на днях прочел, впечатлило. Доказывает, что о человеческом мышлении мы мало что знаем. А пытаемся на основе этих обрывков знаний смоделировать ИИ.

Там первая треть лирика, а потом по делу.

http://www.e-reading.club/chapter.php/115305/4/Lomachinskiii_-_Rasskazy_sudmedeksperta.html

ДРУЖБА РЯДОВОГО С ГЕНЕРАЛОМ или хирургия гениальности - Рассказы судмедэксперта
  • Ломачинский Андрей
  • www.e-reading.club
Уж коли мы частенько говорим о кафедре Военно-Полевой Хирургии, то пожалуй и её тогдашнего начальника следует помянуть. Большой хирург, блестящий учёный, прекрасный организатор, генерал-майор, профессор, но бомж. Точнее, Б.О.М.Ж. — "без определённого места жительства", общепринятая советская аббревиатура. Генерал-бомж в условиях развитого...
 
Alexey Volchanskiy:

... И рассказ прочитайте пожалуйста, я на днях прочел, впечатлило. Доказывает, что о человеческом мышлении мы мало что знаем. А пытаемся на основе этих обрывков знаний смоделировать ИИ.

Там первая треть лирика, а потом по делу.

http://www.e-reading.club/chapter.php/115305/4/Lomachinskiii_-_Rasskazy_sudmedeksperta.html


Интересно, что заставляет Вас привязывать Интеллект к человеческому мышлению?.. 

Человеческое мышление далеко не всегда "отягощено" наличием Интеллекта. 

Давайте не будем обращать внимание на этот "зародыш" (человеческое мышление)... и посмотрим на то, как выглядит "завершённая конструкция".

Лады?..

[Удален]  
prikolnyjkent:


Интересно, что заставляет Вас привязывать Интеллект к человеческому мышлению?.. 

Человеческое мышление далеко не всегда "отягощено" наличием Интеллекта. 

Давайте не будем обращать внимание на этот "зародыш" (человеческое мышление)... и посмотрим на то, как выглядит "завершённая конструкция".

Лады?..

А как хлебопекарный продукт (колобок) в соответствующей сказке разговаривает?
А то меня эта проблема с детства волнует -- столько булочек пытал -- все немые.
 
Alexander Antoshkin:
А как хлебопекарный продукт (колобок) в соответствующей сказке разговаривает?
А то меня эта проблема с детства волнует -- столько булочек пытал -- все немые.

Нанотехнологии... 
[Удален]  
prikolnyjkent:

Нанотехнологии... 
Доберемся и до колобка... это только дело времени.
 
Alexander Antoshkin:
Вопрос о том, как фиксируются мутации, к которым относятся и хромосомные перестройки, в популяции, был решён создателями синтетической теории эволюции в начале прошлого века, и описан этот вопрос в том же учебнике общей биологии.

 Эти законы и правила универсальны и в равной степени применимы ко всем живым существам. Но мы все же сохраним общую тематику, и будем изучать эти законы на примере  евробакса.))
Где же “спрятана” вся эта информация? Где тот маленький “черный ящик”,?

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