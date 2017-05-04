Чёрный ящик

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Здравствуйте.
Как бы все слышали, что существуют такие системы , которые сами подбирают себе параметры для торговли без участия человека.
Но как это работает?
Давайте разберёмся ?
Очень хочу услышать ваше мнение, советы.
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО РОБОТА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Идея проверить это предположение на практике родилась на форуме в разделе Идеальная механическая торговая система. Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника.

Идеальная механическая торговая система.
Идеальная механическая торговая система.
  • www.mql5.com
Привет програмеры и кодеры, философы и прагматики :) Предлагаю развить мысль о создании сабжа...
 
Плюс про нейронные сети почитайте......
 
Mihail Marchukajtes:
Плюс про нейронные сети почитайте......

И еще купите денежное дерево, денег не будет ни от дерева, ни от нейронок, но время убьете ))
 
Ну, кое что нарыл.
https://www.mql5.com/ru/code/9416 не плохая попытка создать самообучающегося робота.
Предлагают почитать https://www.mql5.com/ru/articles/1467 . Спасибо. 

Меня интересует только самооптимизация робота сам механизм, поэтому и предлагаю двигаться в этом направлении.
Самообучающийся ЭКСПЕРТ
Самообучающийся ЭКСПЕРТ
  • голосов: 6
  • 2006.08.25
  • Александр
  • www.mql5.com
В основе алгоритма лежат адаптированные к рыночным условиям нейронные сети.
[Удален]  
Aliaksei Karalkou:
Ну, кое что нарыл.
https://www.mql5.com/ru/code/9416 не плохая попытка создать самообучающегося робота.
Предлагают почитать https://www.mql5.com/ru/articles/1467 . Спасибо. 

Меня интересует только самооптимизация робота сам механизм, поэтому и предлагаю двигаться в этом направлении.
Вопрос о том, как фиксируются мутации, к которым относятся и хромосомные перестройки, в популяции, был решён создателями синтетической теории эволюции в начале прошлого века, и описан этот вопрос в том же учебнике общей биологии.

 Эти законы и правила универсальны и в равной степени применимы ко всем живым существам. Но мы все же сохраним общую тематику, и будем изучать эти законы на примере  евробакса.))
Где же “спрятана” вся эта информация? Где тот маленький “черный ящик”,?
 
Alexander Antoshkin:
Вопрос о том, как фиксируются мутации, к которым относятся и хромосомные перестройки, в популяции, был решён создателями синтетической теории эволюции в начале прошлого века, и описан этот вопрос в том же учебнике общей биологии.

 Эти законы и правила универсальны и в равной степени применимы ко всем живым существам. Но мы все же сохраним общую тематику, и будем изучать эти законы на примере  евробакса.))
Где же “спрятана” вся эта информация? Где тот маленький “черный ящик”,?


Когда был полностью расшифрован геном человека? Вроде в конце прошлого века? И после этого пошел крутой прорыв в лечении многих болезней и создании лекарств.

Александр, надо определить геном форекса, всего-то делов на два пальца))

 
Aliaksei Karalkou:
Очень хочу услышать ваше мнение, советы.

это очень примитивный уровень (оптимизация), с которым даже человек справится

лучше сразу ИИ для создания/генерирования пробыльных стратегий, т.е. задаются глобальные условия: рынки, TF, типы стратегии - а он (черный ящик) пусть сам все подбирает, тестирует, оптимизирует, создает новые правила входа и тд

 
Igor Yeremenko:

... лучше сразу ИИ для создания/генерирования прибыльных стратегий,..


Звучит так, будто отсутствие или наличие прибыльной стратегии зависит от ИИ или от человека.

Если в данных скрыта ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, то задача стоит только в её обнаружении . Обнаружил - начинай "доить". Вот тебе и вся Стратегия.

Если в данных Закономерность отсутствует в принципе - никакой ИИ... и ни один человек... результата, отличного от "50 на 50" из этих данных выудить НЕ СМО-ЖЕТ  (хоть пусть на изнанку вывернется... или на голове ходит)


Вот и весь разговор... 


 

Никакого черного ящика не существует. Цена двигается не по каким то законам чтобы применить какие то формулы. 

Надо учесть, что рынок это как сражение двух сторон. С одной стороны форекс, с другой трейдер. Это как военная игра или сражение, где надо применить соответствующую тактику и стратегию.

Разве в боевых действиях существует какая то формула победы ?  Нет.  Надо действовать исходя из реальной обстановки.

И надо все время менять тактику и стратегию, как это делается в боевых действиях и как это часто делается в футболе или в спорте, в единоборстве.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:


Когда был полностью расшифрован геном человека? Вроде в конце прошлого века? И после этого пошел крутой прорыв в лечении многих болезней и создании лекарств.

Александр, надо определить геном форекса, всего-то делов на два пальца))

Определить геном форекса достаточно просто ,зная сколько пар хромосом в игре....)

Если вдруг вы не понимаете  куда идет цена или подкинуть монетку хочется на удачу , значит явно вы пытаетесь понять мутанта куклавода  у которого на одну пару хромосом больше нормы.......)

Цена она ведь "дура"  и идет  лишь туда где есть деньги,и самый паршивый вариант, когда какой-нибудь дурак начинает всех учить..

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