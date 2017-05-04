Чёрный ящик - страница 2
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это очень примитивный уровень (оптимизация), с которым даже человек справится
лучше сразу ИИ для создания/генерирования пробыльных стратегий, т.е. задаются глобальные условия: рынки, TF, типы стратегии - а он (черный ящик) пусть сам все подбирает, тестирует, оптимизирует, создает новые правила входа и тд
ИИ-это интересно....Аж грузанулся...
это очень примитивный уровень (оптимизация), с которым даже человек справится
лучше сразу ИИ для создания/генерирования пробыльных стратегий, т.е. задаются глобальные условия: рынки, TF, типы стратегии - а он (черный ящик) пусть сам все подбирает, тестирует, оптимизирует, создает новые правила входа и тд
ИИ-это интересно....Аж грузанулся...
ИИ не поможет. У нас в голове уже есть отличный ЕИ, и что, многим от помог хотя бы не так быстро сливать? Про прибыльную торговлю вообще молчу.
Здравствуйте.
Как бы все слышали, что существуют такие системы , которые сами подбирают себе параметры для торговли без участия человека.
Но как это работает?
Давайте разберёмся ?
Очень хочу услышать ваше мнение, советы.
Зачем Вы нужны системам, работающим без участия человека? Шлак.
Зачем Вы нужны системам, работающим без участия человека? Шлак.
В качестве их обслуги )) Есть такой фантастический роман, автор Кейт Ломер, "Машина времени шутит". Там наследник прибыл в имение умершего дяди и обнаружил ИИ, который дядя создал. Со времени смерти ИИ развернул бурную деятельность, организовал через инет кучу успешных фирм, заработал гиганские деньки, исследовал всю планету и т.д. Интересная книга.
Но форекс-ИИ будет злобным эгоистом, ему нужен только Раб Машины ))
ИИ-это интересно....Аж грузанулся...
В качестве их обслуги )) Есть такой фантастический роман, автор Кейт Ломер, "Машина времени шутит". Там наследник прибыл в имение умершего дяди и обнаружил ИИ, который дядя создал. Со времени смерти ИИ развернул бурную деятельность, организовал через инет кучу успешных фирм, заработал гиганские деньки, исследовал всю планету и т.д. Интересная книга.
Но форекс-ИИ будет злобным эгоистом, ему нужен только Раб Машины ))
Возьмём на входе в чёрный ящик улитку и… посмотрим, что будет на выходе...Наши предки называли таких людей «нежитью». Именно поэтому периодические попытки «людей власти» изменить механизм власти – всего лишь определённая программа механизма, которой он следует. Это механическая программа, не имеющая ничего общего с жизнью. Делегирование кому-либо полномочий управлять собой, вероятно, худшая форма рабства: сытого и тупого.
Фарш? ))
Остальное я не понял, слишком туповат )) Про делегирование само собой, но 90% народа предпочитает именно это. Вспомним, когда отменили крепостное право, крестьяне сначала обрадовались, а потом в массовом порядке повалили к прежнему барину, чтобы снова взял в крепостные. Пусть в неволе, зато ни о чем думать не надо.
ИИ не поможет. У нас в голове уже есть отличный ЕИ, и что, многим от помог хотя бы не так быстро сливать? Про прибыльную торговлю вообще молчу.
Было бы не справедливо, по отношению к ИИ, не задать Вам принципиальный вопрос: вот лично Вы... Вы как считаете, ИИ, это СОВЕРШЕННО функционирующая система, или система, пусть и "тупая", но созданная ИСКУССТВЕННО тоже считается Вами Интеллектом?
Потому как, на мой взгляд, правильно функционирующий (то есть, ИСТИННЫЙ) Интеллект неизбежно "высосет" из задачи все (либо самое лучшее, в зависимости от "требований заказчика") возможные Решения ... И тогда уже, Ваше обидное "ИИ не поможет" должно быть Вами заменено на справедливое "Не у каждого в распоряжении есть ИИ."
ИИ не поможет. У нас в голове уже есть отличный ЕИ, и что, многим от помог хотя бы не так быстро сливать? Про прибыльную торговлю вообще молчу.
Фарш? ))
Остальное я не понял, слишком туповат )) Про делегирование само собой, но 90% народа предпочитает именно это. Вспомним, когда отменили крепостное право, крестьяне сначала обрадовались, а потом в массовом порядке повалили к прежнему барину, чтобы снова взял в крепостные. Пусть в неволе, зато ни о чем думать не надо.
Поэтому люди живут, используя готовые структуры, штампы, воплощая реальности, созданные другими, живут как статисты из-за особенностей работы мозга или по обстоятельствам.
Было бы не справедливо, по отношению к ИИ, не задать Вам принципиальный вопрос: вот лично Вы... Вы как считаете, ИИ, это СОВЕРШЕННО функционирующая система, или система, пусть и "тупая", но созданная ИСКУССТВЕННО тоже считается Вами Интеллектом?
Потому как, на мой взгляд, правильно функционирующий (то есть, ИСТИННЫЙ) Интеллект неизбежно "высосет" из задачи все (либо самое лучшее, в зависимости от "требований заказчика") возможные Решения ... И тогда уже, Ваше обидное "ИИ не поможет" должно быть Вами заменено на справедливое "Не у каждого в распоряжении есть ИИ."
Так как до создания ИИ, как до края вселенной, никто на этот вопрос ответить не сможет, в т.ч. и я. Нет даже четких тестов на определение интеллекта. Уже сейчас созданы системы, которые могут вести диалог, неотличимый от человеческого. Но нет главного - самосознания, нет творческого начала, программа просто отвечает на заданные вопросы и поддерживает разговор. Но она сама по себе, из собственного желания, не изобретет что-то принципиально новое, как человек.
По крайней мере, так пишут сейчас о состоянии ИИ в тырнетах.