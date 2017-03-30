build 1571 Класс CFile
В методе Open не хватает описания флагов. Что-то вроде:
flags
[in] Флаги открытия файла. Флаги определены следующим образом:
FILE_READ файл открывается для чтения
FILE_WRITE файл открывается для записи
Vladimir Karputov:
В методе Open не хватает описания флагов. Что-то вроде:
flags
[in] Флаги открытия файла. Флаги определены следующим образом:
FILE_READ файл открывается для чтения
FILE_WRITE файл открывается для записи
в базовом классе все реализовано если конечно не переписали исходники библиотеки, сейчас не могу их глянуть
Vladimir Karputov:CFile существует уже сто лет в обед:) К сожалению абсолютно бесполезный класс, т.к. он просто копирует стандартные функции по работе с файлами. Если кому-то нравится писать File.FileIsExits() вместо FileIsExits() - то наверное это класс для него:)
Судя по онлайн справкекласс CFile или добавлен 2017.03.17 или обновлён. Но я вроде раньше этого класса не видел.
Vladimir Karputov:
Судя по онлайн справкекласс CFile или добавлен 2017.03.17 или обновлён. Но я вроде раньше этого класса не видел.
Просто был немного обновлен. Изменения были технические - в описания всех классов была добавлена Иерархия наследования для более удобно навигации по справке.
Например - https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/fileoperations/cfile
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Файлы / CFile
- www.mql5.com
Стандартная библиотека / Файлы / CFile - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Vasiliy Sokolov:
CFile существует уже сто лет в обед:) К сожалению абсолютно бесполезный класс, т.к. он просто копирует стандартные функции по работе с файлами. Если кому-то нравится писать File.FileIsExits() вместо FileIsExits() - то наверное это класс для него:)
CFile существует уже сто лет в обед:) К сожалению абсолютно бесполезный класс, т.к. он просто копирует стандартные функции по работе с файлами. Если кому-то нравится писать File.FileIsExits() вместо FileIsExits() - то наверное это класс для него:)
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Konstantin:Нет желания спорить. Пользуйтесь.
вполне нормальный интерфейс которым удобно пользоваться ))
вполне нормальный интерфейс которым удобно пользоваться ))
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Судя по онлайн справке