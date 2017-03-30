build 1571 Класс CFile

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Судя по онлайн справке

CFile
Класс CFile Класс CFile является базовым классом для классов CFileBin и CFileTxt. Описание Класс CFile обеспечивает своим потомкам доступ к общим функциям API MQL5 по работе с файлами и папками. Декларация class CFile: public CObject Заголовок #include <Files\File.mqh> Иерархия наследования CObject CFile Прямые потомки CFileBin, CFilePipe, CFileTxt Методы класса по группам Атрибуты Handle Получает хэндл файла Filename Получает имя файла Flags Получает флаги файла SetUnicode Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_UNICODE SetCommon Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON Общие методы работы с файлами Open Открывает файл Close Закрывает файл Delete Удаляет файл IsExist Проверяет существование файла Copy Копирует файл Move Перемещает/переименовывает файл Size Получает размер файла Tell Получает текущее положение файлового указателя Seek Устанавливает положение файлового указателя Flush Сбрасывает на диск все данные IsEnding Определяет конец файла IsLineEnding Определяет конец строки...
Документация | 2017.03.17 12:45


класс CFile или добавлен 2017.03.17  или обновлён. Но я вроде раньше этого класса не видел.
 

В методе Open не хватает описания флагов. Что-то вроде:

flags

[in]  Флаги открытия файла. Флаги определены следующим образом: 

FILE_READ файл открывается для чтения 

FILE_WRITE файл открывается для записи 

 
Vladimir Karputov:

В методе Open не хватает описания флагов. Что-то вроде:

flags

[in]  Флаги открытия файла. Флаги определены следующим образом: 

FILE_READ файл открывается для чтения 

FILE_WRITE файл открывается для записи 


в базовом классе все реализовано если конечно не переписали исходники библиотеки, сейчас не могу их глянуть
 
Vladimir Karputov:

Судя по онлайн справке

класс CFile или добавлен 2017.03.17  или обновлён. Но я вроде раньше этого класса не видел.
CFile существует уже сто лет в обед:) К сожалению абсолютно бесполезный класс, т.к. он просто копирует стандартные функции по работе с файлами. Если кому-то нравится писать File.FileIsExits() вместо FileIsExits() - то наверное это класс для него:)
 
Vladimir Karputov:

Судя по онлайн справке

класс CFile или добавлен 2017.03.17  или обновлён. Но я вроде раньше этого класса не видел.

Просто был немного обновлен. Изменения были технические - в описания всех классов была добавлена Иерархия наследования для более удобно навигации по справке.

Например  - https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/fileoperations/cfile


Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Файлы / CFile
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Файлы / CFile
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Vasiliy Sokolov:
CFile существует уже сто лет в обед:) К сожалению абсолютно бесполезный класс, т.к. он просто копирует стандартные функции по работе с файлами. Если кому-то нравится писать File.FileIsExits() вместо FileIsExits() - то наверное это класс для него:)

вполне нормальный интерфейс которым удобно пользоваться ))
 
Konstantin:

вполне нормальный интерфейс которым удобно пользоваться ))
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