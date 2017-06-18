А если это работает? - страница 10

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Алексей Тарабанов:

А еще он не должен иметь входных и внутренних параметров. Это я про Зиг-Заг. 
Параметры не мешают, а позволяют более точно настроить индикатор на разных графиках. Но если математика индикатора позволяет обойтись без настроек, то это , конечно, очень не плохо...
 

ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?


 
Комбинатор:

Если и будет, то на очень специфичную тематику, никак не связанную с торговлей )

) в итоге вы решите дифур и получите мой ответ, на который я затратил секунд 10, с учетом чтения вопроса.


Откуда такая уверенность? В формуле еще что-то тригонометрическое должно фигурировать - синус или косинус.

 
sqrt(2gh) - это скорость при свободном падении. Можно простой эксперимент провести в домашних условиях и увидеть, что свободно падающий предмет достигает пола быстрее, чем палка упертая одним концом в пол.  
 
Vladimir Perervenko:

ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?



Не работаю увы ниже чем на H4.)) Работа ниже H4 это как в поговорке "Мелко плаваешь, дно задеваешь".))
 
Roman Vashchilin:

Не работаю увы ниже чем на H4.)) Работа ниже H4 это как в поговорке "Мелко плаваешь, дно задеваешь".))
А ТФ на рисунке не читается?
 
Vladimir Perervenko:

ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?


Анализ по евро на Н2:

Пока тренд вниз , и скорее всего продолжится. Но закрытие надо отслеживать по сигналам индикаторов... 

 
Vladimir Perervenko:
А ТФ на рисунке не читается?
Таймфрейм? Ну 5 и 15 минутка, к чему вопрос не пойму.
 
Roman Vashchilin:
Таймфрейм? Ну 5 и 15 минутка, к чему вопрос не пойму.
Вопрос снимаю. Не понял Ваш комментарий.
 
Vladimir Perervenko:

ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?



Перекупленная перепроданость?

Красная стрелочка продажа?

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