А если это работает? - страница 10
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А еще он не должен иметь входных и внутренних параметров. Это я про Зиг-Заг.
ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?
Если и будет, то на очень специфичную тематику, никак не связанную с торговлей )) в итоге вы решите дифур и получите мой ответ, на который я затратил секунд 10, с учетом чтения вопроса.
Откуда такая уверенность? В формуле еще что-то тригонометрическое должно фигурировать - синус или косинус.
ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?
Не работаю увы ниже чем на H4.)) Работа ниже H4 это как в поговорке "Мелко плаваешь, дно задеваешь".))
Не работаю увы ниже чем на H4.)) Работа ниже H4 это как в поговорке "Мелко плаваешь, дно задеваешь".))
ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?
Анализ по евро на Н2:
Пока тренд вниз , и скорее всего продолжится. Но закрытие надо отслеживать по сигналам индикаторов...
А ТФ на рисунке не читается?
Таймфрейм? Ну 5 и 15 минутка, к чему вопрос не пойму.
ТА работает для тех кто понимает структуру и "механику" работы рынка. Внизу снимок текущего состояния евро. Как Вы думаете где будем сегодня?
Перекупленная перепроданость?
Красная стрелочка продажа?