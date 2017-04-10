Скрипт трендовой линии по заданному углу - страница 2
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Ну вот и Вы умеете преобразовать MQ5 --> MQ4. А вот по фракталам белый и по RSI
Скрипт 30 строк строит 2 линии по фракталам
Ну вот и Вы умеете преобразовать MQ5 --> MQ4. А вот по фракталам белый и по RSI
Интересует ещё один вариант стандартного индикатора WPR + уровни, и раскрасить его как Heiken Ashi (не могу собрать всё вместе)
Удобно использовать его как фильтр к основным своим индикаторам, фильтрует ложные сигналы и раскраска баров не даёт сомневаться для принятии решения.
Если WPR пересёк уровень -20 вверх, то всегда бай, если пересёк уровень -80 вниз, то всегда селл.
Какие параметры у WPR? Какие урони? Что на картинке? Что за текст выше? Что красить? По какому принципу красить? И еще ряд вопросов - на все ответьте...
Какие параметры у WPR? Какие урони? Что на картинке? Что за текст выше? Что красить? По какому принципу красить? И еще ряд вопросов - на все ответьте...
Уже сделал, порядок навожу))
Параметр 300 (для М1), уровни -20 и -80. Текст только для ориентира, в индикаторе не требуется.
Красить только индикатор в стиле свечей и тени, если было одно пересечение вверх уровня -20, далее цвет не меняется пока не будет нового пересечения вниз уровня -80.
Индикатор устанавливается по верх баров.
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Ну, вроде хорошо фильтрует ложные сигналы!! Параметр FilterWPR = 500 (тф-М1)
Мой основной трендовый индикатор устроил расколбас, а фильтр помог бы не наделать ошибок))