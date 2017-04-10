Скрипт трендовой линии по заданному углу - страница 2

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FXwin:    Да, всё получилось

Ну вот и Вы умеете преобразовать MQ5 --> MQ4. А вот по фракталам белый и по RSI

    Скрипт 30 строк строит 2 линии по фракталам

 
STARIJ:

Ну вот и Вы умеете преобразовать MQ5 --> MQ4. А вот по фракталам белый и по RSI


Интересует ещё один вариант стандартного индикатора WPR + уровни, и раскрасить его как Heiken Ashi (не могу собрать всё вместе)
Удобно использовать его как фильтр к основным своим индикаторам, фильтрует ложные сигналы и раскраска баров не даёт сомневаться для принятии решения.
Если WPR пересёк уровень -20 вверх, то всегда бай, если пересёк уровень -80 вниз, то всегда селл.

extern int FilterWPR = 300;
extern int LevelUP   = 20;
extern int LevelDn   = 80;
//------------------------+
int  SigWPR=-1;
bool StopWPRb=true, StopWPRs=true;

int start(){

double WPR = iWPR(NULL,0,FilterWPR,i+1);
if(WPR > -LevelUP && StopWPRb) {SigWPR=0; StopWPRb=false;} else if(WPR < -LevelDn) StopWPRb=true;
if(WPR < -LevelDn && StopWPRs) {SigWPR=1; StopWPRs=false;} else if(WPR > -LevelUP) StopWPRs=true;


Файлы:
Heiken_Ashi.mq4  5 kb
 

 Какие параметры у WPR? Какие урони? Что на картинке? Что за текст выше? Что красить? По какому принципу красить? И еще ряд вопросов - на все ответьте...

GA-ind
GA-ind
  • голосов: 3
  • 2008.03.24
  • Gatis
  • www.mql5.com
Переделал оригинальный MACD, вот какой интересный индикатор получился.
 
STARIJ:
 Какие параметры у WPR? Какие урони? Что на картинке? Что за текст выше? Что красить? По какому принципу красить? И еще ряд вопросов - на все ответьте...


Уже сделал, порядок навожу))
Параметр 300 (для М1), уровни -20 и -80. Текст только для ориентира, в индикаторе не требуется. 
Красить только индикатор в стиле свечей и тени, если было одно пересечение вверх уровня -20, далее цвет не меняется пока не будет нового пересечения вниз уровня -80.
Индикатор устанавливается по верх баров.

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Ну, вроде хорошо фильтрует ложные сигналы!! Параметр FilterWPR = 500 (тф-М1)
Мой основной трендовый индикатор устроил расколбас, а фильтр помог бы не наделать ошибок))


Файлы:
FilterWPR.mq4  10 kb
 
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