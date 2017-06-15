Разборки из-за кода в 5 строк
- Скрипт трендовой линии по заданному углу
- Обсуждение статьи "Андрей Болконский (abolk): "Любой программист знает - программного продукта без багов не бывает""
- Ошибки, баги, вопросы
Evgeny Belyaev ну ты красавчик, прибрал мои продукты и бегом в маркет поставил название только сменил и под мт5 заточил (делиться то будешь?).
Exclusive Oscillator - это мой FilterWPR (скрин выше), но он взял эту идею и переделал в осциллятор.
Exclusive Stairs - это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.
Ты олень за базаром следи. И фигню не пори.
Ты вообще кто есть, что бы я у тебя что-то воровал?
На днях написал первый индикатор, теперь мерещиться что у тебя воруют?
Ты олень за базаром следи. И фигню не пори.
Ты вообще кто есть, что бы я у тебя что-то воровал?
На днях написал первый индикатор, теперь мерещиться что у тебя воруют?
"На днях написал первый индикатор" - ахаха...,чо ты несёшь олень? на днях написал 1001-ый индикатор!
Слышь чукча тут факты предоставлены, ты даже цвет линии не поменял крысёнышь.
Пацаны так не поступают, лошок!!
Прям очень похожи)
Дак основа моя взята от фильтра WPR + ещё чем то у тебя сглажено в эксклюзиве, но про это мне пофиг, индикатор вон лежит в .mql4
Зацепило по трендовому индикатору с жёлтой линией, обращался за помощью на форуме, готовил к продаже его за 10-15$, но как вижу не успел.
Теперь меня смогут легко обвинить в плагиате если мой индикатор будет в маркете!!
это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.
https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)
Evgeny Belyaev ну ты красавчик
- www.mql5.com
Прям очень похожи)
тема хорошая
не спорьте плиз
возможно что такая лабудень может появиться от не использующихся буферов
и, кстати, никто не запрещает размещать в маркет индикаторы
//не надо разбрасываться своими кодами...
https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)
Моя тема создана (19 марта) а твои оба продукта (3 апреля) трендовый и (10 апреля) по моему WPR фильтру
Чо за отмазки то ?!?!?!?!
Моя тема создана (19 марта) а твои оба продукта (3 апреля) трендовый и (10 апреля) по моему WPR фильтру
Чо за отмазки то ?!?!?!?!
Stairs
опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)
Еще и со зрением у вас проблемы.Беда)
- www.mql5.com
и, кстати, никто не запрещает размещать в маркет индикаторы
//не надо разбрасываться своими кодами...
Дело в том что сначала пытались так разобраться, домыслами. Естественно код не хотелось выкладывать, но пришлось, иначе не разобраться было. В итоге проблему не решили и пост с кодом я удалил. Покумекал часик и нашёл решение сам. Теперь стрелки на своём месте и не раскидываются.
https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор
Stairs
опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)
Еще и со зрением у вас проблемы.Беда)
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