Разборки из-за кода в 5 строк

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В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Скрипт трендовой линии по заданному углу".
 
FXwin:

Evgeny Belyaev ну ты красавчик, прибрал мои продукты и бегом в маркет поставил название только сменил и под мт5 заточил (делиться то будешь?).

Exclusive Oscillator - это мой FilterWPR (скрин выше), но он взял эту идею и переделал в осциллятор. 

Exclusive Stairs - это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.


Ты олень за базаром следи. И фигню не пори. 

Ты вообще кто есть, что бы я у тебя что-то воровал?

На днях написал первый индикатор, теперь мерещиться что у тебя воруют?

 
Evgeny Belyaev:


Ты олень за базаром следи. И фигню не пори. 
Ты вообще кто есть, что бы я у тебя что-то воровал?
На днях написал первый индикатор, теперь мерещиться что у тебя воруют?

"На днях написал первый индикатор" - ахаха...,чо ты несёшь олень? на днях написал 1001-ый индикатор!

Слышь чукча тут факты предоставлены, ты даже цвет линии не поменял крысёнышь.

Пацаны так не поступают, лошок!!

 
FXwin:

Слышь чукча тут факты предоставлены, ты даже цвет линии не поменял крысёнышь.

Пацаны так не поступают, лошок!!


Прям очень похожи)


 
Evgeny Belyaev:


Прям очень похожи)


Дак основа моя взята от фильтра WPR + ещё чем то у тебя сглажено в эксклюзиве, но про это мне пофиг, индикатор вон лежит  в .mql4

Зацепило по трендовому индикатору с жёлтой линией, обращался за помощью на форуме, готовил к продаже его за 10-15$, но как вижу не успел.
Теперь меня смогут легко обвинить в плагиате если мой индикатор будет в маркете!!

 
FXwin:

это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.

https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)

FXwin:

Evgeny Belyaev ну ты красавчик

Да, я такой.) Спасибо за комплиментик.
Стрелочный индикатор: стрелки не обновляются
Стрелочный индикатор: стрелки не обновляются
  • www.mql5.com
Индикатор mql4. Если прокручивать по истории назад, то стрелки собираются в кучу (рис.1), а если по переключать ТФ то стрелки на своём месте (рис...
 
Evgeny Belyaev:


Прям очень похожи)

тема хорошая

не спорьте плиз

возможно что такая лабудень может появиться от не использующихся буферов

и, кстати, никто не запрещает размещать в маркет индикаторы

//не надо разбрасываться своими кодами...

 
Evgeny Belyaev:

https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)


Моя тема создана (19 марта) а твои оба продукта (3 апреля) трендовый и (10 апреля) по моему WPR фильтру

Чо за отмазки то ?!?!?!?!

 
FXwin:


Моя тема создана (19 марта) а твои оба продукта (3 апреля) трендовый и (10 апреля) по моему WPR фильтру

Чо за отмазки то ?!?!?!?!

https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор 

Stairs 

опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)                                                                                                    

Еще и со зрением у вас проблемы.Беда)


Стрелочный индикатор: стрелки не обновляются
Стрелочный индикатор: стрелки не обновляются
  • www.mql5.com
Индикатор mql4. Если прокручивать по истории назад, то стрелки собираются в кучу (рис.1), а если по переключать ТФ то стрелки на своём месте (рис...
 
Renat Akhtyamov:

и, кстати, никто не запрещает размещать в маркет индикаторы

//не надо разбрасываться своими кодами...


Дело в том что сначала пытались так разобраться, домыслами. Естественно код не хотелось выкладывать, но пришлось, иначе не разобраться было. В итоге проблему не решили и пост с кодом я удалил. Покумекал часик и нашёл решение сам. Теперь стрелки на своём месте и не раскидываются.
 
Evgeny Belyaev:
https://www.mql5.com/ru/forum/172867 -эта тема создана 2017.03.19 20:38 , а мой индикатор 

Stairs 

опубликован : 22 февраля 2017. Нестыковочка.)                                                                                                    

Еще и со зрением у вас проблемы.Беда)


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