эксперт на заказ и МТ4-МТ5
Уважаемые господа!
Подскжите, пож.,
1. Где-то я тут видел информацию про людей, которые за денежку пишут эксперты, но не могу найти ее.
Вижу целый раздел "работа" на форуме МТ5. Туда обращаться?
2. Объясните, пож., глупому. Вот люди на заказ пишут эксперты. Если эксперты получаются рабочими, дык зачем дальше писать эксперты, лучше их эксплуатировать.
Или все таки рабочих экспертов нет?
3. Вопрос из разряда "делить шкуру не убитого медведя", но все же: есть некоторое ноу-хау (не бог весть какое, конечно, но все же). Ежели поручить написать эксперта стороннему человеку, он может дальше воспользоваться плодами моего ноу-хау. Как это решается в сообществе пользователей-написателей экспертов?
4. МТ5 запущен в торговлю или еще теститься? А когда запуститься?
5. Я все размышляю, вкладывать ли силы, время, деньги в попытку перенести ручную пока стратегию в робота на МТ4 или дождаться МТ5?
6. А пишут ли сейчас квалифицированно для МТ5? Или это глупый вопрос, т.к. только идет тестирование самйо платформы?
Спасибо.
Все верно для заказа необходимо разместить заявку в сервисе "Работа". Но для начала прочитайте это
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
- www.mql5.com
1. А что искать, это сервис, так и называется РАБОТА....
2. Тут люди делятся на: 1. Программистов; 2. Трейдеров; 3. Трейдеров занимающихся программированием; 4. Программистов занимающихся торговлей.
В контексте вашего вопроса работу могут выполнить представители трех из этих групп.
По понятным причинам программистам проще зарабатывать на создании МТС, а трейдерам на их использовании...
3. Все зависит от договоренностей между заказчиком и программистом. Может это у программера ноу-хау, а у заказчика просто идея.
Да и по поводу остального стоит сразу договориться...
4. Еще тестируется, вопрос о начале торгов сложный, можно обратиться с ним к администрации ДЦ (например Альпари, Броко и Адмирал)...
5. Все зависит от того какая стратегия, какие результаты и какими средствами Вы хотите достигнуть.
6. Вполне нормальные вещи пишутся и сейчас. Все зависит от того кто занимается кодирование эксперта...
Уважаемые господа!
Для верности после написания эксперта лучше нанять киллера что-бы убрали программиста ;)
А так, ноу-хау в основном не постоянны, месяц работаю, еще три сливают))
Ни что не мешает программиста использовать идею клиента, кроме может чести или бугая стоящего рядом))
Так что, если боитесь распространения своей идеи - ставьте антивири, файерволы, шифруйте все данные и пишите эксперты сами))
