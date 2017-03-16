build 1554 - при попытке отладки (не на истории) советник выгружается с графика на этапе редактирования входных параметров
Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ
то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.
После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.
Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?
Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ
то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.
После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.
Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?
Добрый день!
Разбираемся
Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ
то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.
После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.
Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?
Пока воспроизвести не удается. Нужны уточнения: сервер и исходники советника.
Можно прислать в личные сообщения или оставить обращение в сервисдеск, приложив нужную информацию и файл.
Спасибо.
У меня тоже выдетает Билд 1545
До этого билда (1545) такого небыло.
Обновитесь до 1554.
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Пытаюсь запустить отладку (не на истории) ("F5").
Открывается график выбранного символа, появляется окно параметров. При редактировании параметров советник просто так выгружается. Ошибок при этом никаких нет.
После перезапуска терминала удаётся (в первый раз) изменить входные параметры, но советник теперь уже вываливается с сообщением в "Экспертах":
и в "Журнале":
При этом при обычном запуске советника на графике - никаких ошибок при запуске. Никаких ошибок при редактировании входных параметров.
После этого перекомпилирую, пытаюсь снова запустить отладку (не на истории) ("F5") - советник снова вываливается из отладки без сообщений об ошибках.
Вылетает при попытке редактирования дат: