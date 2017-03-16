build 1554 - при попытке отладки (не на истории) советник выгружается с графика на этапе редактирования входных параметров

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2017.03.16 10:13:56.269 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1554 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.16 10:13:56.272 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 3905 / 8077 Mb, HDD: 321892 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.16 10:13:56.272 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Версия операционной системы

Пытаюсь запустить отладку (не на истории) ("F5").

Открывается график выбранного символа, появляется окно параметров. При редактировании параметров советник просто так выгружается. Ошибок при этом никаких нет.

После перезапуска терминала удаётся (в первый раз) изменить входные параметры, но советник теперь уже вываливается с сообщением в "Экспертах":

2017.03.16 10:17:11.003 Accounting positions on history (AUDCAD.m,M30)  Abnormal termination

и в "Журнале":

2017.03.16 10:17:11.005 Experts initializing of Accounting positions on history (AUDCAD.m,M30) failed

При этом при обычном запуске советника на графике - никаких ошибок при запуске. Никаких ошибок при редактировании входных параметров.

После этого перекомпилирую, пытаюсь снова запустить отладку (не на истории) ("F5") - советник снова вываливается из отладки без сообщений об ошибках.


Вылетает при попытке редактирования дат:

Вылет при редактировании дат

 

Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ 

Настройки отладки

то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.

После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.

Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?

 
Vladimir Karputov:

Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ 


то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.

После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.

Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?

Добрый день!

Разбираемся

 
Vladimir Karputov:

Глюк исчез так же, как и появился. Что было сделано: так как в настройках отладки стоял символ 


то я в пустом терминале открыл график AUDCAD.m и набросил на него советник.

После этого запуск отладки (не на истории) ("F5") прошёл без ошибок.

Закрыл график (на котором был наброшен вручную советник) и снова запустил отладку (не на истории) ("F5") и о чудо! Отладка заработала. Вопрос: "Что это было"?

Пока воспроизвести не удается. Нужны уточнения: сервер и исходники советника.

Можно прислать в личные сообщения или оставить обращение в сервисдеск, приложив нужную информацию и файл.

Спасибо.

 

У меня тоже выдетает Билд 1545

До этого билда (1545) такого небыло.

 

Обновитесь до 1554.


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