Ищу помощи: Советник GreenTrade не открывает сделки
Советник GreenTrade не открывает сделки ни на демо, ни на реале. А на истории торгует без проблем...
1) в терминале все разрешения для торговли советниками включены
2) никаких дополнительных индюков и прочего советник не требует
3) в логах всё чисто => ОШИБОК 0 и каких либо сообщений тоже...
4) при компиляции кода ошибок не выдаёт (есть некоторые предупреждения, но это даже я могу исправить, чтобы не выдавало мусора лишнего)
5) код писал не я!!! прошу помощи понять, почему советник ничего не делает. (есть подозрение на "GlobalVariableSet", но могу и ошибаться)
весь код советника:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// GreenTrade.mq4 //
// kozaka@ukr.net //
// //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#property copyright "Kozak Andrey"
#property link "Kozaka@ukr.net"
extern int MA_period = 67;
extern int RSI_period = 57;
extern int Tral = 150;
extern int TakeProfit = 300;
extern int StopLoss = 300;
extern int Index_orders = 7;
int init()
{
GlobalVariableSet("time",Time[0]);
return;
}
int start()
{
int ticket;
//if(Period() && Symbol())
{
double Ma0 = iMA(NULL,0,MA_period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
double Ma5 = iMA(NULL,0,MA_period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,2);
double Ma10 = iMA(NULL,0,MA_period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,4);
double Ma15 = iMA(NULL,0,MA_period,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,7);
double RSI = iRSI(NULL,PERIOD_H1,RSI_period,PRICE_CLOSE,0);
if(OrdersTotal()<Index_orders)
{
if((Ma0>Ma5) > (Ma5>Ma10) > (Ma10>Ma15) && RSI>60)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,30,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
if((Ma0<Ma5) < (Ma5<Ma10) < (Ma10<Ma15) && RSI<36)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,30,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
}
if(OrdersTotal()<1)
{
for(int i=0;i<OrdersTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
if(OrderType() == OP_BUY)
{
if(Ask+100*Point<OrderOpenPrice())
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,30,Red);
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,30,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
}
if(OrderType() == OP_SELL)
{
if(Bid-100*Point>OrderOpenPrice())
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,30,Red);
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,30,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
}
}
}
if(GlobalVariableGet("time")!= Time[0])
{
for(int col=0;col<OrdersTotal(); col++)
{
OrderSelect(col,SELECT_BY_POS);
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(Bid-Tral*Point>OrderOpenPrice())
{
OrderClose(OrderTicket(),0.05,Bid,30,Red);// && OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,OrderTakeProfit(),0);
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,30,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if(Ask+Tral*Point<OrderOpenPrice())
{
OrderClose(OrderTicket(),0.05,Ask,30,Red);// && OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,OrderTakeProfit(),0);
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,30,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
}
}
}
GlobalVariableSet("time",Time[0]);
}
}
}
return;
}
Вы про этот советник? Этого автора? Да, бросьте зачем он Вам? Есть много советников более лучших.
да, я в курсе, что это за советник, но мне нужно чтобы он начал совершать сделки
В журнале ошибок нет?
Нет. Я писал уже выше, что всё чисто. Советник простоял двое суток, но так и не открыл ни одной сделки, а на истории торгует ...
А на истории он что, каждую минуту по 100 ордеров открывает, что ли? На дату и время в результатах тестирования смотреть не пробовали?
Кроме того, торги на истории - это совсем не то же самое, что торговля в реальном времени. Всегда есть разница, история не повторяется один в один на реале.
тема, закрыта из-за того, что никто даже и не собирается вникать в суть вопроса, а только пишут коментарии, которые и так знаю, ни одного по делу...
Спасибо за пояснение, но это не у меня од бестолково построен, а у автора данного советника. Я не программист, но попробую исправить этот код. Спасибо!
Выражение (Ma0>Ma5) > (Ma5>Ma10) > (Ma10>Ma15) && RSI>60 будет истинно, если истинны (Ma0>Ma5) > (Ma5>Ma10) > (Ma10>Ma15) и RSI>60 т.к. по приоритетам сначала вычисляются >>> слева направо и уж затем &&. Нужно, чтобы Ma0>Ma5 Ma5<=Ma10 Ma10<=Ma15 RSI>60. И тогда будет покупать... А что, разумно! Покупаем на развороте!
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