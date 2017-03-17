Советник на основе боллинджера D1

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Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать ‌

Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve

 
Andrei Bulygin:

Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать ‌

Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve


Сова конечно мне не нужна, но молодец что делишься с людьми и пытаешься что-то смастерить сам!)Так держать, авось до грааля доберешься. Успеха в софтостроении))
 
Alikhan Yakhyaev:

Сова конечно мне не нужна, но молодец что делишься с людьми и пытаешься что-то смастерить сам!)Так держать, авось до грааля доберешься. Успеха в софтостроении))

Спасибо, и Вам успеха и профита)
 
Новая версия советника, работает пока только в бай, в селл будет после того как реализую все задумки для покупок))
Файлы:
BB_V1.1.ex4  11 kb
rhyswm6f_uey7aemo_BB_V1.1.txt  1 kb
 
Andrei Bulygin:

Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать ‌

Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve


Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..

И‌ли Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно? 

 
prikolnyjkent:


Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..

И‌ли Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно? 

«Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты» (с)

 
prikolnyjkent:


Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..

И‌ли Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно? 


Во первых я писал ранее что советник не дооптимизирован и недописан, выложил я его ради конструктивной критики, что бы знать что в него добавить, или наоборот убрать, кстати система прибыльна, хотя бы потому что огромное колличество людей торгуют именно по боллинджеру, и находятся в прибыли, 
 
Andrei Bulygin:

... кстати система прибыльна, хотя бы потому что огромное колличество людей торгуют именно по боллинджеру, и находятся в прибыли, 


"... ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ..." ?!.  

Н‌е надо меня хахатать !!! 

Л‌ю-юди-и-и!!!
Кто-нибу-у-удь, из этого "огромного количества", возьмётся продемонстрировать способность Боллинджера генерировать профитные сигналы с вероятностью, которая чувствительно бы отличалась от 50х50 в любую сторону ?!. 

 
А кто, я извиняюсь, перед Вами отчитываться должен и что то демонстрировать, люди тихо зарабатывают и не кричат об этом, если у Вас есть грааль, как я понимаю, то торгуйте по нему, а я буду продолжать писать свой сливной советник, и тратить свое время, как Вы считаете, зря, хотя бы потому что мне это нравится, и я хочу чему о научиться, Вам желаю Профит и удачи, всего Вам доброго и хорошего настроения
[Удален]  
prikolnyjkent:


"... ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ..." ?!.  

Н‌е надо меня хахатать !!! 

Л‌ю-юди-и-и!!!
Кто-нибу-у-удь, из этого "огромного количества", возьмётся продемонстрировать способность Боллинджера генерировать профитные сигналы с вероятностью, которая чувствительно бы отличалась от 50х50 в любую сторону ?!. 


не замечал...спред всё хавает)))
 
Nikolay Gaylis:

не замечал...спред всё хавает)))
Система пока тестировалась на D1, спред там не учитывается в принципе, да и если на то пошло, у любой системы шансы 50 на 50, либо заработал либо нет, главное мм, боллинджер или любые другие индюки просто показывают вероятную точку входа, не больше, а как закрывать позицию зависит от трейдера
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