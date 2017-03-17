Советник на основе боллинджера D1
Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать
Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve
Сова конечно мне не нужна, но молодец что делишься с людьми и пытаешься что-то смастерить сам!)Так держать, авось до грааля доберешься. Успеха в софтостроении))
Сова конечно мне не нужна, но молодец что делишься с людьми и пытаешься что-то смастерить сам!)Так держать, авось до грааля доберешься. Успеха в софтостроении))
Спасибо, и Вам успеха и профита)
Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать
Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve
Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..
Или Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно?
Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..
Или Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно?
«Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты» (с)
Я вот чего никак не могу понять: что заставляет человека тратить время на советника, автоматизирующего стратегию, не приносящую прибыль?..
Или Вы будете утверждать, что торговали по ней на реале... и заработали столько, что теперь уже не хватает время на прожигание денег и ручную торговлю одновременно?
Во первых я писал ранее что советник не дооптимизирован и недописан, выложил я его ради конструктивной критики, что бы знать что в него добавить, или наоборот убрать, кстати система прибыльна, хотя бы потому что огромное колличество людей торгуют именно по боллинджеру, и находятся в прибыли,
... кстати система прибыльна, хотя бы потому что огромное колличество людей торгуют именно по боллинджеру, и находятся в прибыли,
"... ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ..." ?!.
Не надо меня хахатать !!!
Лю-юди-и-и!!!
Кто-нибу-у-удь, из этого "огромного количества", возьмётся продемонстрировать способность Боллинджера генерировать профитные сигналы с вероятностью, которая чувствительно бы отличалась от 50х50 в любую сторону ?!.
"... ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ..." ?!.
Не надо меня хахатать !!!
Лю-юди-и-и!!!
Кто-нибу-у-удь, из этого "огромного количества", возьмётся продемонстрировать способность Боллинджера генерировать профитные сигналы с вероятностью, которая чувствительно бы отличалась от 50х50 в любую сторону ?!.
не замечал...спред всё хавает)))
не замечал...спред всё хавает)))
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Здравствуйте, решил выложить сюда своего первого советника, сильно не ругайтесь, если получился не очень, до конца он не дооптимизован, и пока сыроват, выслушаю любую критику, пожелания приветствуются, если конечно кого то эксперт заинтересует, выкладываю просто ex_шник и описание настроек, код буду в последующем улучшать
Hello, I decided to post here my first counselor, strongly do not swear, if turned not to the end he did not dooptimizovan, and is damp, listen to any criticism, suggestions are welcome, unless someone expert interest, spread just ex_shnik and a description of the settings, the code will subsequently improve