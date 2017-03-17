Советник на основе боллинджера D1 - страница 2
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... Вам желаю Профит и удачи, всего Вам доброго и хорошего настроения
Взаимно ...
Моё недоумение тоже от того, что мне ЖАЛКО, когда человек зря тратит силы и время.
Ну, а раз Вам интересно, то и я спокоен. Ваше время будет потрачено не зря.
Всего доброго и Вам... и удачи
...главное - ММ...
Истину глаголите... Аминь
Не думаю, что боллинджер рабочий, хотябы потому, что нету адекватного и точного метода определить, когда флет сменится трендом и наоборот. Например, я сделал такое [ссылка на продукт в маркете удалена модератором]. Здесь что-то близкое к боллинджеру, хотя расстояние до линий расчитывается иначе, и от различных уровней можно играть при различной силе тренда, а не только на флете, как на ББ.
а чего тут обсуждать ?
форум публичный, сорца нет, описаний нет, обсуждать нечего - тему убить
желаете делиться исключительно ex4 - для этого есть блог.