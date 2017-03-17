Советник на основе боллинджера D1 - страница 2

Новый комментарий
 
Andrei Bulygin:
... Вам желаю Профит и удачи, всего Вам доброго и хорошего настроения

Взаимно ...

М‌оё недоумение тоже от того, что мне ЖАЛКО, когда человек зря тратит силы и время.‌
Ну, а раз Вам интересно, то и я спокоен. Ваше время будет потрачено не зря.

Всего доброго и Вам... и удачи 

 
Andrei Bulygin:
...главное - ММ...

Истину глаголите... Аминь 
 
Не думаю, что боллинджер рабочий, хотябы потому, что нету адекватного и точного метода определить, когда флет сменится трендом и наоборот. Например, я сделал такое [ссылка на продукт в маркете удалена модератором]. Здесь что-то близкое к боллинджеру, хотя расстояние до линий расчитывается иначе, и от различных уровней можно играть при различной силе тренда, а не только на флете, как на ББ.
 
Denis Glaz:
Не думаю, что боллинджер рабочий, хотябы потому, что нету адекватного и точного метода определить, когда флет сменится трендом и наоборот. Например, я сделал такое [ссылка на продукт в маркете удалена модератором]. Здесь что-то близкое к боллинджеру, хотя расстояние до линий расчитывается иначе, и от различных уровней можно играть при различной силе тренда, а не только на флете, как на ББ.
Пожалуйста не нужно рекламировать свои продукты в чужих ветках, для этого есть масса других способов
 

а чего тут обсуждать ?

форум публичный, сорца нет, описаний нет, обсуждать нечего - тему убить

желаете делиться исключительно ex4 - для этого есть блог.

12
Новый комментарий