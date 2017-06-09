Золотое сечение - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неверное утверждение. Тем паче, что вы не уточнили о какой просадке идет речь. Просадки бывают разные: текущая (или рабочая), фактическая, относительная, максимальная, абсолютная.
А вообще, уже 6 страниц переливания из пустого в порожнее. Результаты сделок - на стол! Тогда можно будет более предметно обсудить этот вопрос.
А иначе, как верно заметил Dmitry Fedoseev, "...мне не видать отсюда".
как вы получили 38, т.е. как вы замеряли насколько цена отклонялась в среднем от открытой сделки? Если она дйствительно в среднем отклонялась на 38 пунктов в сторону профита, то оптимальным тейк профитом было бы как раз 38 а не 62 пункта. А если учесть что в периоды флэта цена в среднем колеблется туда-сюда в небольшом диапазоне и +-30 пунктов это вообще как пить дать в порядке вещей, то у вас и получается в среднем что цена чуть задернулась в строну профита и потом вы поймали лося, и так много-много раз. И поскольку вы не даете профиту расти выше 68, то у вас и получается такое соотношение в среднем, в основном из-за кривых сигналов не в ту сторону. Это если пункты 5-значные, конечно. Но т.к. вы дали катастрофически мало инфы и продолжаете издеваться над людьми, то с вами каши точно не сваришь.
P.S. 38 это как раз в пределах среднего от 62, и если у вас вероятность срабатывания ТП 50 на 50 то где будет находиться средний профит? о чудо! на в районе 38 пунктов! Учим теорию вероятности. И тут уже не важно скольки значные это пункты.
а если вы чуток сместите вероятность выигрыша своих сделок в сторону тейк профита, допустим 62 на 38 вместо 50 на 50, то и получите 38 вместо 31, значит ваша система зарабатывает при таких характеристиках. Она зарабатывает? какой профит фактор, 1.63?
Зачем Вам результаты? Ну посчитал человек - средний профит 62п, средний убыток - 38. С чем то там это совпало. С его представлением о прекрасном. Ну и ладушки, Порадуемся.
а если вы чуток сместите вероятность выигрыша своих сделок в сторону тейк профита, допустим 62 на 38 вместо 50 на 50, то и получите 38 вместо 31, значит ваша система зарабатывает при таких характеристиках. Она зарабатывает? какой профит фактор, 1.63?
Зарабатывает ... откуда у вас цифра 1,63... ?
У меня профит фактор 1.89
Подготовлю и выложу данные по сделкам ...
Зарабатывает ... откуда у вас цифра 1,63... ?
У меня профит фактор 1.89
Подготовлю и выложу данные по сделкам ...
значит вероятность вашего выигрыша 65%, при ситуации 50% вы бы получили 31 пункт среднего профита, а при смещенной вероятности будет в районе 40 (с учетом ТП в 62 пункта) 62/100*65=40.3 Это если прямо среднее брать, но в реале небольшое отклонение +- спред там, еще что-то, вот и получилось 38. Чисто совпадение короче.
Автоооооооооор, результаты сделок покажите,будьте любезны. Хочется глазами своими проанализировать,а не ваши слова анализировать.
У меня тоже сечение заложено в ТС, вернее ТС построено на этом сечение, только у меня всё осознано делалось и SL и TP вручную мной выставляются,хочется на ваш Грааль посмотреть,вернее на его результаты)