Золотое сечение - страница 2
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жесть))
Прикольно обсуждать то, чего нет :) сразу такой полет для фантазии да.. И даже жалкого скриншота на приложить? вот беда, телепаты приступили к работе
Какая еще фантазия ... ситуация странная ... Скриншот чего тебе приложить ? Я приложу все что хочешь, только объясни мне как такое может быть !
пока, лично для себя, я объясняю это наличием странной ситуации только у вас а голове, судя по предыдущим сообщениям
пока, лично для себя, я объясняю это наличием странной ситуации только у вас а голове, судя по предыдущим сообщениям
Вот именно, что это такое ... )) Интересно что результаты не меняются (Хотя могут) не по дням, не по месяцам ...) совсем никак ...!
Т.е. без просадки достигается заданное значение? Или все позиции после достижения значения в пунктах разворачиваются?
Люди тут правы - напрашивается вывод такой - или не правильно анализируете результаты торговли, либо советник работает с ошибкой. Посмотрите в режиме визуализации, как это все происходит и выложите пару скринов, доказывающие Ваши утверждения - на которых видна точка входа и расстояние до ТП.
Т.е. без просадки достигается заданное значение? Или все позиции после достижения значения в пунктах разворачиваются?
Люди тут правы - напрашивается вывод такой - или не правильно анализируете результаты торговли, либо советник работает с ошибкой. Посмотрите в режиме визуализации, как это все происходит и выложите пару скринов, доказывающие Ваши утверждения - на которых видна точка входа и расстояние до ТП.
Т.е. без просадки достигается заданное значение?
- Нет, есть небольшая просадка.
Или все позиции после достижения значения в пунктах разворачиваются?
- Как понять, какого значения ?
Люди тут правы - напрашивается вывод такой - или не правильно анализируете результаты торговли, либо советник работает с ошибкой.
- Нет никакой ошибки, все проверено. Все довольно просто, нет никаких сложных вычислений. Данные анализируются в режиме реально времени в режиме активного рынка... это не тестер и не
визуализация.
Выложите пару скринов, доказывающие Ваши утверждения - на которых видна точка входа и расстояние до ТП.
- Что это даст, мне что выложить последние 60 сделок, что вы там увидите ? Могу еще выложить данные о движениях и последующий их исход (результат).
Maxim Dmitrievsky:
И даже жалкого скриншота не приложить? вот беда, телепаты приступили к работе
Не все умеют скрины делать. Мне тоже недавно вот такой занимательный "скрин" прислали.
Не все умеют скрины делать. Мне тоже недавно вот такой занимательный "скрин" прислали.
Не все умеют скрины делать. Мне тоже недавно вот такой занимательный "скрин" прислали.
ахахах.. это пять :) Автор скрина даже потрудился по линейке линии начертить )