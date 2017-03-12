Какая стоит операционная система на ваших мобильных телефонах,планшетах ?
- Какая операционная система стоит в вашем телефоне?
- На какой платформе ваш смартфон или планшет?
- Обсуждение статьи "Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
Опрос по мотивам этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/171368 - выясняем ,на сколько целесообразно,выгодно, разработчикам заниматься той или иной ОС .
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Metatrader на Windows Phone 10
Rustem Gumerov, 2017.03.02 04:51
Купил себе Windows phone 10, не могу торговать с телефона. Может уже напишите на него тоже Metatrader (5 желательно). Очень прошу.
Еще с первого Виндафона такая проблема, там был Windows Phone 8. Жду уже несколько лет. Даже начал изучать программирование на C#, чтобы писать проги на Винду и Виндафоны. Вот только ведь я только начал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Metatrader на Windows Phone 10
Money_Maker, 2017.03.05 00:24
моё мнение версии МТ4/5 для WindowsPhone нужны. если кто то использует телефон на Android или IOS(или вообще его не использует), это не повод осуждать выбор и пожелания других;
Надо было добавить вариант "Не использую МТ на мобильнике".
Еще можно добавить:
- нет мобильника.
- что такое мобильник?
Еще можно добавить:
- нет мобильника.
- что такое мобильник?
Evgeny Belyaev Alexey Viktorov
Всё по фэншую
Evgeny Belyaev Alexey Viktorov
Всё по фэншую
Компас сломан, нужно повернуть на 180 градусов. север -юг не на своих местах.
Нужен был вариант: сделайте, чтобы на андроиде мобильный терминал не глючил. У меня например мт4, после того, как все позы закрываются, показывает разные значения средства и баланс. Иногда эти значения отрицательные, приходится через телефон, заходить на сервер, при помощи рдп, чтобы узнать точные цифры. Зачем мне вообще тогда мобильный терминал, если даже простое нельзя узнать. Такое на 2 разных телефонах.
Не знаю насчёт четвёрки ,пятёрка работала без глюков
Компас сломан, нужно повернуть на 180 градусов. север -юг не на своих местах.
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