Какая стоит операционная система на ваших мобильных телефонах,планшетах ?

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Опрос по мотивам этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/171368  - выясняем ,на сколько целесообразно,выгодно, разработчикам заниматься той или иной ОС .

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Metatrader на Windows Phone 10

Rustem Gumerov, 2017.03.02 04:51

Купил себе Windows phone 10, не могу торговать с телефона. Может уже напишите на него тоже Metatrader (5 желательно). Очень прошу. 

Е‌ще с первого Виндафона такая проблема, там был Windows Phone 8. Жду уже несколько лет. Даже начал изучать программирование на C#, чтобы писать проги на Винду и Виндафоны. Вот только ведь я только начал.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Metatrader на Windows Phone 10

Money_Maker, 2017.03.05 00:24


моё мнение версии МТ4/5 для WindowsPhone нужны. если кто то использует телефон на Android или IOS(или вообще его не использует), это не повод осуждать выбор и пожелания других; 


 
Надо было добавить вариант "Не использую МТ на мобильнике".
 
Alexey Viktorov:
Надо было добавить вариант "Не использую МТ на мобильнике".


Еще можно добавить:

  • н‌ет мобильника.
  • ч‌то такое мобильник?

 
Evgeny Belyaev:


Еще можно добавить:

  • н‌ет мобильника.
  • ч‌то такое мобильник?

Один вариант будет лишним, кажется до 10ти вариантов ответов можно вставить в опрос. :-)
 

Evgeny Belyaev Alexey Viktorov

Всё по фэншую 

 
Server Muradasilov:

Evgeny Belyaev Alexey Viktorov

Всё по фэншую 


Компас сломан, нужно повернуть на 180 градусов. север -юг не на своих местах.
 
Нужен был вариант: сделайте, чтобы на андроиде мобильный терминал не глючил. У меня например мт4, после того, как все позы закрываются, показывает разные значения средства и баланс. Иногда эти значения отрицательные, приходится через телефон, заходить на сервер, при помощи рдп, чтобы узнать точные цифры. Зачем мне вообще тогда мобильный терминал, если даже простое нельзя узнать. Такое на 2 разных телефонах.
Куда уж там под винду еще делать, появится еще один глючный терминал просто.

 
Maxim Romanov:
Нужен был вариант: сделайте, чтобы на андроиде мобильный терминал не глючил. У меня например мт4, после того, как все позы закрываются, показывает разные значения средства и баланс. Иногда эти значения отрицательные, приходится через телефон, заходить на сервер, при помощи рдп, чтобы узнать точные цифры. Зачем мне вообще тогда мобильный терминал, если даже простое нельзя узнать. Такое на 2 разных телефонах.
Куда уж там под винду еще делать, появится еще один глючный терминал просто.


Не знаю насчёт четвёрки ,пятёрка работала без глюков 
 
Evgeny Belyaev:

Компас сломан, нужно повернуть на 180 градусов. север -юг не на своих местах.
PHotoshop в помощь
 
Server Muradasilov:

Без опроса понятно , впереди будет Android‌, на втором  - третьем Apple, Windows.

А вот остальные неинтересны, о некоторых вообще услышал впервые.

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