Перестала грузится машина

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Проблема: перестала грузиться Система

в ntbtlog.txt нашел вот что:

Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hpqilo2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC

..

рекомендация - обновить BIOS

 
Yuriy Zaytsev:

Проблема: перестала грузиться Система

в ntbtlog.txt нашел вот что:

Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hpqilo2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC

..

рекомендация - обновить BIOS

Может пора батарейку сменить на биос?

 
Vitaly Muzichenko:

Может пора батарейку сменить на биос?


Похоже на батарейку....
 

Если комп уже прошел БИОС,то  батарейка не при чём)

Это что-то с системой‌ не может загрузить файлы

Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC

Сообщите потом  чем решится  вопрос )

Спасибо!

 

Сколько лет матплате? Больше пяти? Тогда может и батарейка. Но чем гадать, проще вытащить батарейку и загрузиться без неё. Есть такое дело, некоторые чипсеты отказываются грузиться с севшей батарейкой, а совсем без неё грузятся.

‌Если и так не заработает, попробуйте загрузиться с установочного диска виндовса и запустить установку в режиме обновления. Ну и диагностику винтов неплохо бы провести.

 
tuma_news:

Если комп уже прошел БИОС,то  батарейка не при чём)


Не совсем так. Ситуация в принципе может быть и такая - из-за севшей батарейки установки биоса могут сброситься до состояния "по умолчанию".  

При этом режим контроллёра дисков по умолчанию возможно сбросился в Compatible (есть различные варианты названия этого режима), если система на комп ставилась в режиме AHCI, то картина нежелания запускаться при включении похожа на описанную топикстартером.

 
Yuriy Zaytsev:
 

..

рекомендация - обновить BIOS‌

Перестала грузиться после обновления?

Моя рекомендация - загрузиться в безопасном режиме, и отключить драйверы стороннего ПО

После того как проблема будет найдена - переустановить драйвер, тока взять другую версию‌

 
Renat Akhtyamov:

Перестала грузиться после обновления?

Моя рекомендация - загрузиться в безопасном режиме, и отключить драйверы стороннего ПО

После того как проблема будет найдена - переустановить драйвер, тока взять другую версию‌

Да , после обновления, в безопасном и в режиме отключенной проверки цифровой подписи драйверов - так же уходит сразу на перезагрузку. На батарейку не похоже, cmos не теряет настройки.  BIOS проверил , он самый последний для моей модели, BIOS ради уверенности и удовольствия  от процесса -  еще раз успешно перепрошил,  все равно идет на перезагрузку.  Для уверенности описал проблему в службу поддержки ASUS. Железо старое но очень хорошее, с января 2008  работает в режиме 24/7. Похоже это не проблемы железа, очень похоже на сбой во время обновления, так как падение произошло именно после обновления, в логах нашел  сообщения о проблемах при обновлении. Они вообще то  бывали и раньше, но не падало так.

 
Yuriy Zaytsev:

Да , после обновления, в безопасном и в режиме отключенной проверки цифровой подписи драйверов - так же уходит сразу на перезагрузку. На батарейку не похоже, cmos не теряет настройки.  BIOS проверил , он самый последний для моей модели, BIOS ради уверенности и удовольствия  от процесса -  еще раз успешно перепрошил,  все равно идет на перезагрузку.  Для уверенности описал проблему в службу поддержки ASUS. Железо старое но очень хорошее, с января 2008  работает в режиме 24/7. Похоже это не проблемы железа, очень похоже на сбой во время обновления, так как падение произошло именно после обновления, в логах нашел  сообщения о проблемах при обновлении. Они вообще то  бывали и раньше, но не падало так.

вот после подобного имеет смысл ставить linux как ядро виртуализации, а Win держать в вирт.машине. Потому как windows имеет свойства накатывать время от времени обновы несовместимые с прежним(но редким уже) железом.

 
Maxim Kuznetsov:

вот после подобного имеет смысл ставить linux как ядро виртуализации, а Win держать в вирт.машине. Потому как windows имеет свойства накатывать время от времени обновы несовместимые с прежним(но редким уже) железом.

тут скорее сбой во время обновления - я пока не у машины, как только опробую отпишуь по результатам.  У меня стоял CENTOS x64 раньше, чуть ли не с 5-й версии шел, но как только MQ  запретили ядра под виртуальными машинами , а я - можно сказать дарю комании MetaQuotes ядра. ‌ Кроме того под виртуальной машиной винда все таки чуть чуть более задумчивая. Хотя  может я не все тонкие настройки для ускорений дергал.  У меня  на машине  12ггб  памяти, пробовал отдавать  винде  от  4 - 8 даже до 10 пробовал  ,  но 12 она без виртуалки  все же шустрее,  это заметно и при оптимизациях.    ( на всякий случай -  винду на железо x64 только  x64   ставил )  Cтарую периферию сами производители не сильно балуют  драйверами - а винда  как раз почти любые мамки любит и живет с ними хорошо.

 
Yuriy Zaytsev:

тут скорее сбой во время обновления - я пока не у машины, как только опробую отпишуь по результатам.  У меня стоял CENTOS x64 раньше, чуть ли не с 5-й версии шел, но как только MQ  запретили ядра под виртуальными машинами , а я - можно сказать дарю комании MetaQuotes ядра. ‌ Кроме того под виртуальной машиной винда все таки чуть чуть более задумчивая. Хотя  может я не все тонкие настройки для ускорений дергал.  У меня  на машине  12ггб  памяти, пробовал отдавать  винде  от  4 - 8 даже до 10 пробовал  ,  но 12 она без виртуалки  все же шустрее,  это заметно и при оптимизациях.    ( на всякий случай -  винду на железо x64 только  x64   ставил )  Cтарую периферию сами производители не сильно балуют  драйверами - а винда  как раз почти любые мамки любит и живет с ними хорошо.

Единственный вариант - установить винду поверх старой, ничего не стирая

Ну и как аксиома - после установки винды отключить обновление, это чтобы не потерять в будущем быстродействие компа и собственно его работоспособность‌

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