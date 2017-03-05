Перестала грузится машина
Проблема: перестала грузиться Система
в ntbtlog.txt нашел вот что:
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hpqilo2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
..
рекомендация - обновить BIOS
Может пора батарейку сменить на биос?
Может пора батарейку сменить на биос?
Похоже на батарейку....
Если комп уже прошел БИОС,то батарейка не при чём)
Это что-то с системой не может загрузить файлы
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
Сообщите потом чем решится вопрос )
Спасибо!
Сколько лет матплате? Больше пяти? Тогда может и батарейка. Но чем гадать, проще вытащить батарейку и загрузиться без неё. Есть такое дело, некоторые чипсеты отказываются грузиться с севшей батарейкой, а совсем без неё грузятся.
Если и так не заработает, попробуйте загрузиться с установочного диска виндовса и запустить установку в режиме обновления. Ну и диагностику винтов неплохо бы провести.
Если комп уже прошел БИОС,то батарейка не при чём)
Не совсем так. Ситуация в принципе может быть и такая - из-за севшей батарейки установки биоса могут сброситься до состояния "по умолчанию".
При этом режим контроллёра дисков по умолчанию возможно сбросился в Compatible (есть различные варианты названия этого режима), если система на комп ставилась в режиме AHCI, то картина нежелания запускаться при включении похожа на описанную топикстартером.
..
рекомендация - обновить BIOS
Перестала грузиться после обновления?
Моя рекомендация - загрузиться в безопасном режиме, и отключить драйверы стороннего ПО
После того как проблема будет найдена - переустановить драйвер, тока взять другую версию
Перестала грузиться после обновления?
Моя рекомендация - загрузиться в безопасном режиме, и отключить драйверы стороннего ПО
После того как проблема будет найдена - переустановить драйвер, тока взять другую версию
Да , после обновления, в безопасном и в режиме отключенной проверки цифровой подписи драйверов - так же уходит сразу на перезагрузку. На батарейку не похоже, cmos не теряет настройки. BIOS проверил , он самый последний для моей модели, BIOS ради уверенности и удовольствия от процесса - еще раз успешно перепрошил, все равно идет на перезагрузку. Для уверенности описал проблему в службу поддержки ASUS. Железо старое но очень хорошее, с января 2008 работает в режиме 24/7. Похоже это не проблемы железа, очень похоже на сбой во время обновления, так как падение произошло именно после обновления, в логах нашел сообщения о проблемах при обновлении. Они вообще то бывали и раньше, но не падало так.
Да , после обновления, в безопасном и в режиме отключенной проверки цифровой подписи драйверов - так же уходит сразу на перезагрузку. На батарейку не похоже, cmos не теряет настройки. BIOS проверил , он самый последний для моей модели, BIOS ради уверенности и удовольствия от процесса - еще раз успешно перепрошил, все равно идет на перезагрузку. Для уверенности описал проблему в службу поддержки ASUS. Железо старое но очень хорошее, с января 2008 работает в режиме 24/7. Похоже это не проблемы железа, очень похоже на сбой во время обновления, так как падение произошло именно после обновления, в логах нашел сообщения о проблемах при обновлении. Они вообще то бывали и раньше, но не падало так.
вот после подобного имеет смысл ставить linux как ядро виртуализации, а Win держать в вирт.машине. Потому как windows имеет свойства накатывать время от времени обновы несовместимые с прежним(но редким уже) железом.
вот после подобного имеет смысл ставить linux как ядро виртуализации, а Win держать в вирт.машине. Потому как windows имеет свойства накатывать время от времени обновы несовместимые с прежним(но редким уже) железом.
тут скорее сбой во время обновления - я пока не у машины, как только опробую отпишуь по результатам. У меня стоял CENTOS x64 раньше, чуть ли не с 5-й версии шел, но как только MQ запретили ядра под виртуальными машинами , а я - можно сказать дарю комании MetaQuotes ядра. Кроме того под виртуальной машиной винда все таки чуть чуть более задумчивая. Хотя может я не все тонкие настройки для ускорений дергал. У меня на машине 12ггб памяти, пробовал отдавать винде от 4 - 8 даже до 10 пробовал , но 12 она без виртуалки все же шустрее, это заметно и при оптимизациях. ( на всякий случай - винду на железо x64 только x64 ставил ) Cтарую периферию сами производители не сильно балуют драйверами - а винда как раз почти любые мамки любит и живет с ними хорошо.
тут скорее сбой во время обновления - я пока не у машины, как только опробую отпишуь по результатам. У меня стоял CENTOS x64 раньше, чуть ли не с 5-й версии шел, но как только MQ запретили ядра под виртуальными машинами , а я - можно сказать дарю комании MetaQuotes ядра. Кроме того под виртуальной машиной винда все таки чуть чуть более задумчивая. Хотя может я не все тонкие настройки для ускорений дергал. У меня на машине 12ггб памяти, пробовал отдавать винде от 4 - 8 даже до 10 пробовал , но 12 она без виртуалки все же шустрее, это заметно и при оптимизациях. ( на всякий случай - винду на железо x64 только x64 ставил ) Cтарую периферию сами производители не сильно балуют драйверами - а винда как раз почти любые мамки любит и живет с ними хорошо.
Единственный вариант - установить винду поверх старой, ничего не стирая
Ну и как аксиома - после установки винды отключить обновление, это чтобы не потерять в будущем быстродействие компа и собственно его работоспособность
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Проблема: перестала грузиться Система
в ntbtlog.txt нашел вот что:
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hpqilo2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
..
рекомендация - обновить BIOS