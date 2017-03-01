Не изменяется Баланс счета на тестировании - страница 2
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Запустил другой советник - MACD из простых примеров вложенных в MT5. Сделки проходят, баланс не изменяется
Чудес не бывает. Ищите где косяк. И подробно описывайте свои действия, на скриншотах должно точно быть видно: терминал это или тестер.
Да в этом то и дело, что тут и дурак справится
- Открыл терминал
- Подключился к демо счету от брокера Открытие
- Выбрал советника из списка
- Нажал Тестировать
- Выбрал За все время
Всё. Что тут может быть не так? Советник рабочий, я вам его сбрасывал, да и на тестировании он всё равно показывает сделки с лотом в 1.
После перезагрузки в Журнал он ничего не выводит.
Заставляете повторяться: подробно, со скриншотами. Я Вам не верю - Вы явно не туда смотрите и создаёте панику.
Остаётся сама операционная система. Покажите первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала, после того, как перезагрузите терминал. И ещё: это чистая Windows или запуск из-под Wine или виртуальная машина?
Когда я перезапускаю MetaTrader 5, у меня во вкладке Журнал ничего не пишется. Можно как-нибудь программно через советника узнать версию MT5 или еще как-нибудь?
Windows чистый.
Когда я перезапускаю MetaTrader 5, у меня во вкладке Журнал ничего не пишется. Можно как-нибудь программно через советника узнать версию MT5 или еще как-нибудь?
Windows чистый.
Покажите вкладку "Журнал" терминала.
Покажите вкладку "Журнал" терминала.
А, я в журнале тестера смотрел, вот.
А, я в журнале тестера смотрел, вот.
Windows и терминал отлично друг к другу подходят. Пока непонятно...
Windows и терминал отлично друг к другу подходят. Пока непонятно...
Вот это да. Я сам не понимаю, в чем может быть проблема. Чтобы тут не спрашивать по 1000 раз, я могу продемонстрировать экран в скайпе от скачивания МТ5 до тестирования? Это минут 5 займет и уберет много вопросов.