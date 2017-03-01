Не изменяется Баланс счета на тестировании

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Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?


 
Fresto:
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?



А где Вы баланс смотрите? Если запускаете одиночный проход с визуализацией, то нужно смотреть:
  1. в окне "Тестер стратегий" -> вкладка "График, 
  2. в визуальном тестере стратегий во вкладке "Торговля"
 
Vladimir Karputov:

А где Вы баланс смотрите? Если запускаете одиночный проход с визуализацией, то нужно смотреть:
  1. в окне "Тестер стратегий" -> вкладка "График, 
  2. в визуальном тестере стратегий во вкладке "Торговля"


Да, там и смотрю, ничего не изменяется, хотя позиции открываются\закрываются
 
Fresto:
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?


а чего-это он у вас "stopped by user" ?

 
Maxim Kuznetsov:

а чего-это он у вас "stopped by user" ?


Я его остановил после прогона n-ого количества месяцев. Он же всё равно показывать всё должен. Позиции есть, в журнале все изменения есть. 
 
Fresto:

Я его остановил после прогона n-ого количества месяцев. Он же всё равно показывать всё должен. Позиции есть, в журнале все изменения есть. 


Внимательно посмотрите в журнал тестера, нет ли там такой строки:

2017.03.01 15:06:18.520 debug version of 'TwoSides.ex5', please recompile it

‌Также рекомендую очищать журнал перед каждым тестированием.

 
Vladimir Karputov:


Внимательно посмотрите в журнал тестера, нет ли там такой строки:

2017.03.01 15:06:18.520 debug version of 'TwoSides.ex5', please recompile it

‌Также рекомендую очищать журнал перед каждым тестированием.


Такого там нету, иначе бы советник не стал тестироваться. По-моему я уже тут всех достал, но такие нелепые технические моменты. Все правильно и не работает, в итоге весь день бьешься с этим.
 

Запустил другой советник - MACD из простых примеров вложенных в MT5. Сделки проходят, баланс не изменяется

 
Чудес не бывает. Ищите где косяк. И подробно описывайте свои действия, на скриншотах должно точно быть видно: терминал это или тестер.
 

Да, и ещё один момент: после перезагрузки терминала вставьте сюда первые три строчки из вкладки "Журнал". Примерно это:

2017.03.01 14:40:53.871 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1545 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 
Vladimir Karputov:

Да, и ещё один момент: после перезагрузки терминала вставьте сюда первые три строчки из вкладки "Журнал". Примерно это:

2017.03.01 14:40:53.871 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1545 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075



После перезагрузки в Журнал он ничего не выводит.
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