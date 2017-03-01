Не изменяется Баланс счета на тестировании
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?
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Fresto:
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?
А где Вы баланс смотрите? Если запускаете одиночный проход с визуализацией, то нужно смотреть:
- в окне "Тестер стратегий" -> вкладка "График,
- в визуальном тестере стратегий во вкладке "Торговля"
Vladimir Karputov:
А где Вы баланс смотрите? Если запускаете одиночный проход с визуализацией, то нужно смотреть:
А где Вы баланс смотрите? Если запускаете одиночный проход с визуализацией, то нужно смотреть:
- в окне "Тестер стратегий" -> вкладка "График,
- в визуальном тестере стратегий во вкладке "Торговля"
Да, там и смотрю, ничего не изменяется, хотя позиции открываются\закрываются
Fresto:
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?
Здравствуйте. Запускаю советника на тестировании, он делает сделки каждый день, в итоге выходит по трейлу, но баланс в итоге не изменяется, что может быть не так?
а чего-это он у вас "stopped by user" ?
Maxim Kuznetsov:
а чего-это он у вас "stopped by user" ?
Я его остановил после прогона n-ого количества месяцев. Он же всё равно показывать всё должен. Позиции есть, в журнале все изменения есть.
Fresto:
Я его остановил после прогона n-ого количества месяцев. Он же всё равно показывать всё должен. Позиции есть, в журнале все изменения есть.
Я его остановил после прогона n-ого количества месяцев. Он же всё равно показывать всё должен. Позиции есть, в журнале все изменения есть.
Внимательно посмотрите в журнал тестера, нет ли там такой строки:
2017.03.01 15:06:18.520 debug version of 'TwoSides.ex5', please recompile it
Также рекомендую очищать журнал перед каждым тестированием.
Vladimir Karputov:
Внимательно посмотрите в журнал тестера, нет ли там такой строки:
2017.03.01 15:06:18.520 debug version of 'TwoSides.ex5', please recompile it
Также рекомендую очищать журнал перед каждым тестированием.
Такого там нету, иначе бы советник не стал тестироваться. По-моему я уже тут всех достал, но такие нелепые технические моменты. Все правильно и не работает, в итоге весь день бьешься с этим.
Чудес не бывает. Ищите где косяк. И подробно описывайте свои действия, на скриншотах должно точно быть видно: терминал это или тестер.
Да, и ещё один момент: после перезагрузки терминала вставьте сюда первые три строчки из вкладки "Журнал". Примерно это:
2017.03.01 14:40:53.871 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1545 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Vladimir Karputov:
Да, и ещё один момент: после перезагрузки терминала вставьте сюда первые три строчки из вкладки "Журнал". Примерно это:
2017.03.01 14:40:53.871 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1545 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3605 / 8077 Mb, HDD: 340058 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.03.01 14:40:53.873 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
После перезагрузки в Журнал он ничего не выводит.
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