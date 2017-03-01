Не изменяется Баланс счета на тестировании - страница 3

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Fresto:

Вот это да. Я сам не понимаю, в чем может быть проблема. Чтобы тут не спрашивать по 1000 раз, я могу продемонстрировать экран в скайпе от скачивания МТ5 до тестирования? Это минут 5 займет и уберет много вопросов.

Я готов.
 
Vladimir Karputov:

Я готов.

Сбросьте ник в лс или сюда от скайпа.
 
Fresto:

Сбросьте ник в лс или сюда от скайпа.


У меня профиль правильно заполнен и в нём уже все есть:

Профиль

 

Разобрались во всем.

P.s. выяснил, что проблема именно со склейкой от брокера Открытие.

ПРОБЛЕМЫ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ НА СКЛЕЕННЫХ ФЬЮЧЕРСАХ У БКС И ОТКРЫТИЯ

 

Резюме: пользователь Fresto подключается к демо серверу Открытия, а там на склейке такие чудеса: сделка выставляется, а потом снимается. В итоге финансовый результат ноль. Вот и вся премудрость. Виноват сервер.

Д‌обавлено: на реальном сервере в тестере на склейке сделки проходят.

Д‌обавлено: о, написали одновременно :)

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