Не изменяется Баланс счета на тестировании - страница 3
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Вот это да. Я сам не понимаю, в чем может быть проблема. Чтобы тут не спрашивать по 1000 раз, я могу продемонстрировать экран в скайпе от скачивания МТ5 до тестирования? Это минут 5 займет и уберет много вопросов.
Я готов.
Я готов.
Сбросьте ник в лс или сюда от скайпа.
Сбросьте ник в лс или сюда от скайпа.
У меня профиль правильно заполнен и в нём уже все есть:
Разобрались во всем.
P.s. выяснил, что проблема именно со склейкой от брокера Открытие.
ПРОБЛЕМЫ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ НА СКЛЕЕННЫХ ФЬЮЧЕРСАХ У БКС И ОТКРЫТИЯ
Резюме: пользователь Fresto подключается к демо серверу Открытия, а там на склейке такие чудеса: сделка выставляется, а потом снимается. В итоге финансовый результат ноль. Вот и вся премудрость. Виноват сервер.
Добавлено: на реальном сервере в тестере на склейке сделки проходят.
Добавлено: о, написали одновременно :)