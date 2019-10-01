Бинарные опционы - дилемма - страница 2
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Приведите пример когда регулируемые NFA брокеры что - то кому - то не выплатили.
https://www.nadex.com/why-nadex/regulated-and-legal-for-us-residents
Да, открыл такой казино. А тут приходит товарищ и начинает мешками деньги выносить. Непорядок. Никто не выносит, а он выносит. Одним словом - мошенник.
Если Вам там откроют счет то я даже проинвестирую...
Не откроют.
А так я пытаюсь "играть" по их правилам. У них есть регламенты, есть котировки. И в регламентах пишут типа что запрещены использование сторонних программ которые запрещены законом.
Но тут любой юрист скажет что если моя программа разработана мной и еще не запрещена законом то и под этот пункт регламента не попадает со всеми вытекающими.
А регуляторы без юридического адреса на их оффициальном сайте и даже без контактных телефонов явно созданы для прикрытия деятельности этих "брокеров" если не сказать что ими самими.
И ждать от них решения в пользу трейдера явно не приходится.
И куда только смотрит ФАС, ЦБ и МинФин...
О чем вы вообще здесь рассуждаете? где БО и где регуляция.. это азартная игра, где они сами создают свои правила.. Что вы собрались регулировать там, их регламенты или что? Если в регламенте написано, что они могут изменить свои же правила в любой момент. Какой цб и минфин ахахах )) вы в своем уме? Вам так сложно понять что регуляторы это для развода лохов? Они еще общества всякие независимые создают типа КРОУФР и проч, что бы создать иллюзию надежности..
Создайте бинарные опционы на погоду - кстати отличная идея для стартапа, и придумайте свои правила.. и никто не сможет вас регулировать. И создайте Первого Международного супернадежного регулятора по торговле погодными бинарными опционами... ничего не напоминает? Пролоббируйте законопроект в думу, забашляйте кому сколько надо, и вот вы уже председатель мирового комитета по надзору за деятельностью всех контор по погодным БО.
О чем вы вообще здесь рассуждаете? где БО и где регуляция.. это азартная игра, где они сами создают свои правила.. Что вы собрались регулировать там, их регламенты или что? Если в регламенте написано, что они могут изменить свои же правила в любой момент. Какой цб и минфин ахахах )) вы в своем уме? Вам так сложно понять что регуляторы это для развода лохов? Они еще общества всякие независимые создают типа КРОУФР и проч, что бы создать иллюзию надежности..
Теория заговора?)
обычный бизнес, теорию заговора слабоумные придумали
- теория заговора? )