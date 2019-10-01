Бинарные опционы - дилемма - страница 2

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Serhii Lendych:
Приведите пример когда регулируемые NFA брокеры что - то кому - то не выплатили.
омайгод.. )) давайте без подробностей, долго писать
 
Serhii Lendych:
https://www.nadex.com/why-nadex/regulated-and-legal-for-us-residents
Если Вам там откроют счет то я даже проинвестирую...
 

Да, открыл такой казино. А тут приходит товарищ и начинает мешками деньги выносить. Непорядок. Никто не выносит, а он выносит. Одним словом - мошенник.

 
Alexey Klenov:
Если Вам там откроют счет то я даже проинвестирую...
Не откроют.
 
Serhii Lendych:
Не откроют.
О чем и речь.

А так я пытаюсь "играть" по их правилам. У них есть регламенты, есть котировки. И в регламентах пишут типа что запрещены использование сторонних программ которые запрещены законом.

Но тут любой юрист скажет что если моя программа разработана мной и еще не запрещена законом то и под этот пункт регламента не попадает со всеми вытекающими.

А регуляторы без юридического адреса на их оффициальном сайте и даже без контактных телефонов явно созданы для прикрытия деятельности этих "брокеров" если не сказать что ими самими.

И ждать от них решения в пользу трейдера явно не приходится.

И куда только смотрит ФАС, ЦБ и МинФин...
 
Что самое интересное. Была у меня идейка запилить ИИ для бинарников и начать рубить бабло. Ведь подход носил бы глубокое знание рынка, работа по ТС, искуственный интеллект в конце концов. Тоесть смысл был создать ТС чтобы зарабатывать на бинарниках. И вопрос в следующем. Предположим я увеличил дипозит, выплатят аль нет......... Если работать по ТС. Интересно просто, но думаю может разок и выплатят, а потом. Хотя у альпов тоже есть бинарники. Не думаю что такой крупный брокер начал бы юлить, если бы я поднял штуку баксов или более. Для них это мелочь. Но и бинарники у альпов отличаются.
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О чем вы вообще здесь рассуждаете? где БО и где регуляция.. это азартная игра, где они сами создают свои правила.. Что вы собрались регулировать там, их регламенты или что? Если в регламенте написано, что они могут изменить свои же правила в любой момент. Какой цб и минфин ахахах )) вы в своем уме? Вам так сложно понять что регуляторы это для развода лохов? Они еще общества всякие независимые создают типа КРОУФР и проч, что бы создать иллюзию надежности..

Создайте бинарные опционы на погоду - кстати отличная идея для стартапа, и придумайте свои правила.. и никто не сможет вас регулировать. И создайте Первого Международного супернадежного регулятора по торговле погодными бинарными опционами... ничего не напоминает? Пролоббируйте законопроект в думу, забашляйте кому сколько надо, и вот вы уже председатель мирового комитета по надзору за деятельностью всех контор по погодным БО.

 
Maxim Dmitrievsky:

О чем вы вообще здесь рассуждаете? где БО и где регуляция.. это азартная игра, где они сами создают свои правила.. Что вы собрались регулировать там, их регламенты или что? Если в регламенте написано, что они могут изменить свои же правила в любой момент. Какой цб и минфин ахахах )) вы в своем уме? Вам так сложно понять что регуляторы это для развода лохов? Они еще общества всякие независимые создают типа КРОУФР и проч, что бы создать иллюзию надежности..

Теория заговора?)
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Ivan Butko:
Теория заговора?)

обычный бизнес, теорию заговора слабоумные придумали

  - теория заговора? )

 
Вот блин... А я сегодня случайно обнаружил, среди своих индикаторов, почти грааль для БО и решил попробовать... А тут такой облом...
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