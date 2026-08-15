Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 45
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Может это подойдёт? Хотя на форексе не всегда показывает верно.
она показывает не верное значение, к примеру для SBRF-9.17 время окончания торговой сессии в пятницу == 23:45:00 по данным минутного графика, а эта функция показывает 00:00:00, согласно информации с биржи время окончания вечерней торговой сессии в 23:50но суть не в этом, можно создать проверки где мы находимся и подставить константами, но может кто уже реализовывал этот функционал, что бы не писать свой собственный велосипед
никакой зависимости нет и быть не может. Следовательно и специального кода быть не может.
Разработчики не используют ГСЧ в таких делах. Алгоритмы четкие - воспроизводимы.
Как на срочном рынке определить время закрытия рынка прошлого дня в разных вариантах нахождения текущего временного интервала:
1. находимся в интервале субботы - воскресенье, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
2. находимся в интервале закрытого рынка понедельник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
3. находимся в торговом интервале понедельника, нам нужно время закрытия вечерней торговой сессии пятницы
4. находимся в торговом интервале вторник - пятница, нам нужно время закрытия вечерней сессии понедельник - четверг
Может кто писал подобный функционал, а то не хочется изобретать велосипед ))
наверное кроме констант гибче не придумать:
подскажите кто работает с классом CCanvas, как сделать обновление графической метки менее ресурсоемкое, к примеру имеем несколько сот тысяч линий в графической метке, при изменении размеров приходится по новой прорисовывать каждую линию в графической метке, т.к. без прорисовки простым изменением размеров, линии на чарте не отображаются, хотя сам объект графической метки размеры меняет
наверное кроме констант гибче не придумать:
А так не проще?
А так не проще?
результат в принципе верный )) спс
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.05.05 23:48Пример применения
Если возникает проблема с тем же Filling, запустите этот советник и создайте нужный вам ордер вручную (F9 в терминале). Сформированный торговый запрос будет распечатан советником.
К сожалению, на реальных счетах это сделать проблематично. Предложение разработчики отклонили.
Если возникает проблема с тем же Filling, запустите этот советник и создайте нужный вам ордер вручную (F9 в терминале). Сформированный торговый запрос будет распечатан советником.
Не хватает только примера работы
Не хватает только примера работы
Вручную выставляем
Получаем в логе сформированный торговый запросДля реала это, к сожалению, очень накладно. Поэтому и выходил с предложением.