Брать кредит? Да-да, для форекса - страница 2
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В общем, хотите адреналина, не хватает острых ощущений - берите кредит для форекс. А лучше идите сразу в казино, острота ощущений возрастает на порядки )))
А лучше сразу идите продавайте почку ) Зачем лишние заморочки с кредитом, если всё это закончится почкой. Тем более что за кредит придётся ещё проценты отдавать, и может статься что одной почкой не отделаешься потом )
Погуглите, возможно некоторые брокеры принимают депозит в виде почки сразу.
Конечно совершали -- туча слитых ПАММов, инвестиционных фондов, сигналов -- выживают (точнее, живут относительно какое-то время) реально единицы -- всё до первого сильного движения "не в нашу сторону" или, как модно говорить "ДЦ слил ПАММ".
Порой полезно мониторить в Инете "послужной список" управляющего ПАММ, поставщика сигнала -- там как правило есть душещипательная история про "ДЦ слил его успешный счёт".
Даже книжка есть познавательная -- Ловенстайн "Когда гений терпит поражение...".
Но вы не тушуйтесь -- сразу в понедельник с открытием банка -- за кредитом (только с женой не советуйтесь, у женщин чуйка на авантюры).
Порой полезно мониторить в Инете "послужной список" управляющего ПАММ, поставщика сигнала -- там как правило есть душещипательная история про "ДЦ слил его успешный счёт".
Лох не мамонт, он не вымрет.
Если поглядеть на ПАММы, то легко видеть, что ПАММы, дающие малые просадки и существующие достаточно долго - и прибыль имеют весьма скромную, менее 10% в месяц, соответственно, инвесторов у них, как правило, мало. Несмотря на то, что в истории этих управляющих иногда вобще нет ни одного слитого счета. Куча инвесторов обычно у ПАММов, котрые показывать не менее 100% в месяц. Хотя, слитых счетов у таких лотерейщиков десятки.
Кому нужны несчастные 10% в месяц ? Это ж означает, что вложив $10, мы получим через год в лучшем случае $20 !!! Курам на смех. Народ хочет, чтобы вложив $10 через год можно было безбедно существовать на проценты. Никак не меньше.
Результат - налицо. Кстати, эта тема только подтверждает подобные настроения у народа. Брать кредит для форекс-лотереи - это круто...
Лох не мамонт, он не вымрет.
Если поглядеть на ПАММы, то легко видеть, что ПАММы, дающие малые просадки и существующие достаточно долго - и прибыль имеют весьма скромную, менее 10% в месяц, соответственно, инвесторов у них, как правило, мало. Несмотря на то, что в истории этих управляющих иногда вобще нет ни одного слитого счета. ...
Ну все, оборвали крылья мечте у человека! Я как-то участвовал в бизнес-тренинге и там часть народа сидела на попе ровно и ныла, типа у них нет мотивации...ах кто бы дал волшебный пинок и все такое. Ну, тогда все эти мотивации и пинки были в моде.
А нефть тогда была под $140 и кредиты даже бомжам давали. Помню, дал совет. Берешь в кредит ляма так три, красивую девчонку и куда-нибудь в путешествие по теплым странам. Главное - потратить все до копейки.
Приезжаешь, бабла нет, жрать нечего, коллекторы звонят и т.д. И тут у тебя начинается такая бешеная мотивация, что никаких пинков не нужно ))
Упаси, Боже...
Даже и не думайте об этом.
Если на данный момент нету денег, то все так и должно быть. значит нужно еще поработать!
всему свое время
Даже и не думайте об этом.
Если на данный момент нету денег, то все так и должно быть. значит нужно еще поработать!
всему свое время
А чтобы эффективно поработать, нужна "мотивация от Волчанского":
Берешь в кредит ляма так три...
Например в кредитном сервисе вебманей.
Будешь брать не говори что на фору, говори на развитие бизнеса, на увеличение оборота действующего бизнеса и т.п.
И да, кредит не будет возвращен.
У подписчиков начинается эйфория, а это верный признак приближения слива.