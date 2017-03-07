Брать кредит? Да-да, для форекса - страница 2

Новый комментарий
 
Vitalie Postolache:
В общем, хотите адреналина, не хватает острых ощущений - берите кредит для форекс. А лучше идите сразу в казино, острота ощущений возрастает на порядки )))
Верю в наших топов. Они сделают всех людей счастливее )))
 

А лучше сразу идите продавайте почку ) Зачем лишние заморочки с кредитом, если всё это закончится почкой. Тем более что за кредит придётся ещё проценты отдавать, и может статься что одной почкой не отделаешься потом )

Погуглите, возможно некоторые брокеры принимают депозит в виде почки сразу. 

 
Ivan Butko:
Берёшь кредит под ~15% годовых. Вкладываешь в самый прибыльный Сигнал, или ПАММ, или портфель, или сам торгуешь и... вуаля! ...

А если серьёзно, есть ли смысл делать так? Кто-нибудь подобное совершал? ...

Конечно совершали -- туча слитых ПАММов, инвестиционных фондов, сигналов -- выживают (точнее, живут относительно какое-то время) реально единицы -- всё до первого сильного движения "не в нашу сторону" или, как модно говорить "ДЦ слил ПАММ".

Порой полезно мониторить в Инете "послужной список" управляющего ПАММ, поставщика сигнала -- там как правило есть душещипательная история про "ДЦ слил его успешный счёт".

Даже книжка есть познавательная -- Ловенстайн "Когда гений терпит поражение...".

Но вы не тушуйтесь -- сразу в понедельник с открытием банка -- за кредитом (только с женой не советуйтесь, у женщин чуйка на авантюры).

 
Andrey F. Zelinsky:
 

Порой полезно мониторить в Инете "послужной список" управляющего ПАММ, поставщика сигнала -- там как правило есть душещипательная история про "ДЦ слил его успешный счёт".

Лох не мамонт, он не вымрет.

Если поглядеть на ПАММы, то легко видеть, что ПАММы, дающие малые просадки и существующие достаточно долго - и прибыль имеют весьма скромную, менее 10% в месяц, соответственно, инвесторов у них, как правило, мало. Несмотря на то, что в истории этих управляющих иногда вобще нет ни одного слитого счета.  Куча инвесторов обычно у ПАММов, котрые показывать не менее 100% в месяц. Хотя, слитых счетов у таких лотерейщиков десятки.

Кому нужны несчастные 10% в месяц ? Это ж означает, что вложив $10, мы получим через год в лучшем случае $20 !!! Курам на смех. Народ хочет, чтобы вложив $10 через год можно было безбедно существовать на проценты. Никак не меньше.

Результат - налицо. Кстати, эта тема только подтверждает подобные настроения у народа. Брать кредит для форекс-лотереи - это круто...

 
George Merts:

Лох не мамонт, он не вымрет.

Если поглядеть на ПАММы, то легко видеть, что ПАММы, дающие малые просадки и существующие достаточно долго - и прибыль имеют весьма скромную, менее 10% в месяц, соответственно, инвесторов у них, как правило, мало. Несмотря на то, что в истории этих управляющих иногда вобще нет ни одного слитого счета.  ...

что сначала лучше сделать -- улыбнуться, потом удивиться -- или же удивиться, потом улыбнуться?
 

Ну все, оборвали крылья мечте у человека! Я как-то участвовал в бизнес-тренинге и там часть народа сидела на попе ровно и ныла, типа у них нет мотивации...ах кто бы дал волшебный пинок и все такое. Ну, тогда все эти мотивации и пинки были в моде.

А нефть тогда была под $140 и кредиты даже бомжам давали. Помню, дал совет. Берешь в кредит ляма так три, красивую девчонку и куда-нибудь в путешествие по теплым странам. Главное - потратить все до копейки.

Приезжаешь, бабла нет, жрать нечего, коллекторы звонят и т.д. И тут у тебя начинается такая бешеная мотивация, что никаких пинков не нужно )) 

 
Ivan Butko:
Берёшь кредит под ~15% годовых. Вкладываешь в самый прибыльный Сигнал, или ПАММ, или портфель, или сам торгуешь и...

Упаси, Боже... 

 
Ivan Butko:
Берёшь кредит под ~15% годовых. Вкладываешь в самый прибыльный Сигнал, или ПАММ, или портфель, или сам торгуешь и... вуаля! 

Даже и не думайте об этом.

Если на данный момент нету денег, то все так и должно быть. значит нужно еще поработать!

всему свое время

 
Vladimir Gribachev:

Даже и не думайте об этом.

Если на данный момент нету денег, то все так и должно быть. значит нужно еще поработать!

всему свое время

А чтобы эффективно поработать, нужна "мотивация от Волчанского":

Берешь в кредит ляма так три...

 
Ivan Butko:
Берёшь кредит под ~15% годовых. Вкладываешь в самый прибыльный Сигнал, или ПАММ, или портфель, или сам торгуешь и... вуаля! Ты считаешь звёзды, лёжа на яхте на закате с красивой женщиной под музыку группы Ленинград. Здесь многие не придадут значению такому поступку, а больше возмутятся выбором музыкальной композиции на яхте.  

А если серьёзно, есть ли смысл делать так? Кто-нибудь подобное совершал? Ведь большинство здесь страдают от наличия бюджетных депозитов, разгон которых, дай Бог под 30% в месяц – занятие нудное и новую плазму на всю стену сразу же не предоставит.
Бери не в банке, у частников и тех которые как минимум в 1000 км. от тебя.

Например в кредитном сервисе вебманей.

Будешь брать не говори что на фору, говори на развитие бизнеса, на увеличение оборота действующего бизнеса и т.п.

И да, кредит не будет возвращен.

У подписчиков начинается эйфория, а это верный признак приближения слива.

12345678
Новый комментарий