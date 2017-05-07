Ведь как известно, прибыльная система которая становится общедоступной (пусть и на платной основе) перестаёт быть прибыльной. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А мне стало интересно - кто придумал эттот миф и когда он появился.
1. глобальный рынок постоянно меняется. Увеличиваются объёмы, меняется волатильность, изменяются приоритеты. И то что было явным ранее (тактика входов например), становится неочевидным или вовсе "пальцем в небо". Многие стратегии остались в прошлом, но если детально разбираться "отчего-же они раньше работали", то можно вытащить рациональное зерно и сделать свою производную.
2. конкретная популярная_ныне стратегия скорее всего железными гвоздями прибита к текущей ситуации. Например на D1 имеется явное горизонтальное движение, и стратегия на M5 по долгопериодным индикаторам неявно это эксплуатирует. Через какое-то время естественно M5-стратегия начнёт сливать и продолжит слив до следующего флэта на днёвках.
3. 3/4 "стратегий" и вовсе сделаны по истории и только на истории способны работать. Зато как правило у них достаточно параметров позволяющих в оптимизаторе подогнать их к истории любого инструмента на значительную глубину
есть 3 причины, но они не связаны с популярностью "стратегий":
1. глобальный рынок постоянно меняется. Увеличиваются объёмы, меняется волатильность, изменяются приоритеты. И то что было явным ранее (тактика входов например), становится неочевидным или вовсе "пальцем в небо". Многие стратегии остались в прошлом, но если детально разбираться "отчего-же они раньше работали", то можно вытащить рациональное зерно и сделать свою производную.
2. конкретная популярная_ныне стратегия скорее всего железными гвоздями прибита к текущей ситуации. Например на D1 имеется явное горизонтальное движение, и стратегия на M5 по долгопериодным индикаторам неявно это эксплуатирует. Через какое-то время естественно M5-стратегия начнёт сливать и продолжит слив до следующего флэта на днёвках.
3. 3/4 "стратегий" и вовсе сделаны по истории и только на истории способны работать. Зато как правило у них достаточно параметров позволяющих в оптимизаторе подогнать их к истории любого инструмента на значительную глубину
В том то и дело, что получить эти всевозможные варианты, очень трудно, поскольку их миллиарды. Даже не поможет MQL5 Cloud, который требует значительные средства.
И чтобы снизить количество вариантов, надо увеличить шаг диапазона изменения параметров, который снижает точность.
Но не только это. Для одной пары необходимо получить сотни тысячи всевозможных вариантов, и надо и еще разобраться с этими данными.
И не удивительно, что многим не удается найти оптимального варианта, тем более если это делается без использования MQL5 Cloud и не на реальных тиках.
В том то и дело, что получить эти всевозможные варианты, очень трудно, поскольку их миллиарды. Даже не поможет MQL5 Cloud, который требует значительные средства.
И чтобы снизить количество вариантов, надо увеличить шаг диапазона изменения параметров, который снижает точность.
Но не только это. Для одной пары необходимо получить сотни тысячи всевозможных вариантов, и надо и еще разобраться с этими данными.
И не удивительно, что многим не удается найти оптимального варианта, тем более если это делается без использования MQL5 Cloud и не на реальных тиках.
Я вот разработал пару вариантов, прогнал их на некоторых инструментах в истории
что самое интересное - на этих инструментах все отлично работает сейчас и работало раньше на истории
т.е если взять стратегию специально разработанную под конкретный инструмент она работает годами и не сливает.
Стратегия может конечно поменяться,если допустим всему миру раструбить о ней и все будут торговать только по этой стратегии...но
Есть так называемые фундаменты...
1.Как бы вы не торговали по вашей стратегии,рынок всегда будет и падать и рости(хотел бы я посмотреть на рынок который постоянно идет вверх или в низ)
2.Если взять стакан цен,то там видны отложенные позиции даже против рынка(огромных обьемов)
3.Прибыльные стратегии основаны на систематике(повторение одних и тех же процессов за определенное время)
Не могли бы Вы, Алексей Григорьевич, уточнить, где находится подробный рассказ о Вашей системе? Заинтересовала.
Краткий вариант описания с сайта робоф прочитал, там Вы жалуетесь "Сообщения на форум вставляются через раз. Написал о своей стратегии - все как корова языком слизнула, 20 минут коту под хвост. К черту, больше не буду расписывать."
И "сигнал ... отключен и недоступен" https://www.mql5.com/ru/blogs/post/672680.
Можно где-нибудь ознакомиться с более подробным вариантом?
Надо было фразу строить так - Ведь как известно всем неудачникам на форе, ...
Я свою систему рассказывал тут подробно точно один раз и неподробно множество. И что? А ничего, все как работали на барах и идеях середины прошлого века, так и работают ))
У меня есть знакомый, довольно крупный бизнесмен, он говорит так, - идеи ничего не стоят, если за ними нет человека, который может их реализовать. Ко мне идей приходит куча, а людей для реализации нет.
Очень интересно.
Ссылкой на пост не поделитесь?
Ответ по теме следующий....
Известно, что прибыльная система всегда общенедоступна