Ведь как известно, прибыльная система которая становится общедоступной (пусть и на платной основе) перестаёт быть прибыльной. - страница 2

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trader781:
А мне стало интересно - кто придумал эттот миф и когда он появился.
Где то читал, не помню уже где, что  этот "миф" появился после популяризации стратегии черепах. Когда авторы этой стратегии устроили свой спор и стали, ради эксперимента,  обучать всех подряд этой системе появилось много трейдера торгующих по этой системе. Другие профессиональные трейдеры но имеющие больший капитал изучив эту стратегию начали торговать против этой стратегии. То есть когда "черепахи" покупали другие продавали, в результате стратегия черепах стала неэффективной.
 
есть 3 причины, но они не связаны с популярностью "стратегий":

1. глобальный рынок постоянно меняется. Увеличиваются объёмы, меняется волатильность, изменяются приоритеты. И то что было явным ранее (тактика входов например), становится неочевидным или вовсе "пальцем в небо". Многие стратегии остались в прошлом, но если детально разбираться "отчего-же они раньше работали", то можно вытащить рациональное зерно и сделать свою производную.

2. конкретная популярная_ныне стратегия скорее всего железными гвоздями прибита к текущей ситуации. Например на D1 имеется явное горизонтальное движение, и стратегия на M5 по долгопериодным индикаторам неявно это эксплуатирует. Через какое-то время естественно M5-стратегия начнёт сливать и продолжит слив до следующего флэта на днёвках.

3. 3/4 "стратегий" и вовсе сделаны по истории и только на истории способны работать. Зато как правило у них достаточно параметров позволяющих в оптимизаторе подогнать их к истории любого инструмента на значительную глубину
 
Maxim Kuznetsov:
есть 3 причины, но они не связаны с популярностью "стратегий":

1. глобальный рынок постоянно меняется. Увеличиваются объёмы, меняется волатильность, изменяются приоритеты. И то что было явным ранее (тактика входов например), становится неочевидным или вовсе "пальцем в небо". Многие стратегии остались в прошлом, но если детально разбираться "отчего-же они раньше работали", то можно вытащить рациональное зерно и сделать свою производную.

2. конкретная популярная_ныне стратегия скорее всего железными гвоздями прибита к текущей ситуации. Например на D1 имеется явное горизонтальное движение, и стратегия на M5 по долгопериодным индикаторам неявно это эксплуатирует. Через какое-то время естественно M5-стратегия начнёт сливать и продолжит слив до следующего флэта на днёвках.

3. 3/4 "стратегий" и вовсе сделаны по истории и только на истории способны работать. Зато как правило у них достаточно параметров позволяющих в оптимизаторе подогнать их к истории любого инструмента на значительную глубину

В том то и дело, что получить эти всевозможные варианты, очень трудно, поскольку их миллиарды. Даже не поможет MQL5 Cloud, который требует значительные средства.

И чтобы снизить количество вариантов, надо увеличить шаг диапазона изменения параметров, который снижает точность.

Но не только это. Для одной пары необходимо получить сотни тысячи всевозможных вариантов, и надо и еще разобраться с этими данными. 

И не удивительно, что многим не удается найти оптимального варианта, тем более если это делается без использования MQL5 Cloud и не на реальных тиках.

 
Petros Shatakhtsyan:

В том то и дело, что получить эти всевозможные варианты, очень трудно, поскольку их миллиарды. Даже не поможет MQL5 Cloud, который требует значительные средства.

И чтобы снизить количество вариантов, надо увеличить шаг диапазона изменения параметров, который снижает точность.

Но не только это. Для одной пары необходимо получить сотни тысячи всевозможных вариантов, и надо и еще разобраться с этими данными. 

И не удивительно, что многим не удается найти оптимального варианта, тем более если это делается без использования MQL5 Cloud и не на реальных тиках.

Это кстати ещё один экземпляр из сборника "мифы и легенды мира Форекс" - что если взять историю поточнее, период подлиньнее и зарядить оптимизацию на невероятных выч.мощностях, то может получиться грааль или хотя-бы яхта и пенсия для внуков:-)
 

Я вот разработал пару вариантов, прогнал их на некоторых инструментах в истории

 

что самое интересное - на этих инструментах все отлично работает сейчас и работало раньше на истории

т.е если взять стратегию специально разработанную под конкретный инструмент она работает годами и не сливает.

 

Стратегия может конечно поменяться,если допустим всему миру раструбить о ней и все будут торговать только по этой стратегии...но

Есть так называемые фундаменты...

1.Как бы вы не торговали по вашей стратегии,рынок всегда будет и падать и рости(хотел бы я посмотреть на рынок который постоянно идет вверх или в низ)

2.Если взять стакан цен,то там видны отложенные позиции даже против рынка(огромных обьемов)

3.Прибыльные стратегии основаны на систематике(повторение одних и тех же процессов за определенное время) 

 
Vladimir:

Не могли бы Вы, Алексей Григорьевич, уточнить, где находится подробный рассказ о Вашей системе? Заинтересовала.

Краткий вариант описания с сайта робоф прочитал, там Вы жалуетесь "Сообщения на форум вставляются через раз. Написал о своей стратегии - все как корова языком слизнула, 20 минут коту под хвост. К черту, больше не буду расписывать."

И "сигнал ... отключен и недоступен" https://www.mql5.com/ru/blogs/post/672680.

Можно где-нибудь ознакомиться с более подробным вариантом?

Больше тут рассказывать не буду - нет смысла. Кому интересно, недели через две-три буду на ютубе вести трансляции по скальпингу, давать систему на пробу и т.д. Кому интересно, пишите в личку
[Удален]  
Даже если одним советником все будут пользоваться то операции совершать он будет в разное время и кто то зацепит профит  а кто то просадку. Конечно это всё ерунда. Советников уже миллион а все над своими стратегиями возятся))) - Граль изобретают, ну это нормальная тема.
 
Alexey Volchanskiy:

Надо было фразу строить так - Ведь как известно всем неудачникам на форе,  ...

Я свою систему рассказывал тут подробно точно один раз и неподробно множество. И что? А ничего, все как работали на барах и идеях середины прошлого века, так и работают )) 

У меня есть знакомый, довольно крупный бизнесмен, он говорит так, - идеи ничего не стоят, если за ними нет человека, который может их реализовать. Ко мне идей приходит куча, а людей для реализации нет.

Очень интересно.

Ссылкой на пост не поделитесь?

 

Ответ по теме следующий....

Известно, что прибыльная система всегда общенедоступна

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