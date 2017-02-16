Какие фильтры для удобства выбора продукта, Вы бы добавили в Маркет? - страница 3

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Ivan Butko:
У вас проблемы с возбуждением? Что это вы о нём заговорили.

Подруга не жалуется. 

P.S Девушки сейчас меркантильные. Врядли у бюджетников есть девушки. 

 
Evgeny Belyaev:

Подруга не жалуется. 

P.S Девушки сейчас меркантильные. Врядли у бюджетников есть девушки. 

Сожалею, что у вас меркантильная девушка.
 
Evgeny Belyaev:

Подруга не жалуется. 

P.S Девушки сейчас меркантильные. Врядли у бюджетников есть девушки. 

Evgeny!!! 

 

 
Vitaly Muzichenko:


 

Так и поступлю. Спасибо за совет!
 
НУ ВЫ И ЗАКРУТИЛИ:)))))))))))))))))))))
 
Olena Kondratenko:
НУ ВЫ И ЗАКРУТИЛИ:)))))))))))))))))))))
Лишь бы красавица была довольна.
 
Olena Kondratenko:
НУ ВЫ И ЗАКРУТИЛИ:)))))))))))))))))))))
Никто и ничего не закручивал, просто кто-то любит считать чужие доходы, и считает что это правильно.
 
Vitaly Muzichenko:
Никто и ничего не закручивал, просто кто-то любит считать чужие доходы, и считает что это правильно.
Я – поставщик Сигнала. Я за то, чтобы видоизменить кол-во подписчиков. ГДЕ ТУТ ВАША ЛОГИКА???

Видите, я позволил себе поднять на вас шрифт. Стоит быть внимательным в том, о чём говорите
 
Ivan Butko:
Я – поставщик Сигнала. Я за то, чтобы скрыть кол-во подписчиков. ГДЕ ТУТ ВАША ЛОГИКА???
Тут половина форума поставщики сигналов.... Всем не угодить.
 
Evgeny Belyaev:
Лишь бы красавица была довольна.
Воу, альфа, полехче. Имей уважение к своей меркантильной даме.
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