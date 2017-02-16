Какие фильтры для удобства выбора продукта, Вы бы добавили в Маркет?

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  • 28% (31)
  • 17% (19)
  • 24% (27)
  • 23% (25)
  • 8% (9)
Всего проголосовало: 73
 
Olena Kondratenko:
  • 17% Хочу видеть количество продаж продукта
    (1)
  • 17% Хочу видеть количество аренд
    (1)
  • 17% Добавить фильтр мониторинг доходности продукта с реального счета
    (1)
  • 33% Ничего, мне достаточно фильтров которые есть
    (2)
  • 17% Ваш вариант (напишите ниже)
    (1)

Ничего, мне достаточно фильтров которые есть.

Количество продаж это мои Персона́льные да́нные, ни хочу ими делиться, тем более передовать их третьим лицам. 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) / КонсультантПлюс
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27 июля 2006 года N 152-ФЗ ------------------------------------------------------------------ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года
 
Evgeny Belyaev:

Ничего, мне достаточно фильтров которые есть.

Количество продаж это мои Персона́льные да́нные, ни хочу ими делиться, тем более передовать их третьим лицам. 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.

 

Olena Kondratenko:

Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?

Почему нет в опросе пункта:  "Хочу видеть баланс счёта продавца"

 
Vitaly Muzichenko:

Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.

 

Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?

Почему нет в опросе пункта:  "Хочу видеть баланс счёта продавца"

Да и потом возбужденные пользователи увидят сколько заработал продавец и начнут создавать ветки типо этой https://www.mql5.com/ru/forum/167008 , считать чужие деньги и перемывать продавцам косточки.
1200 подписчиков!!
1200 подписчиков!!
  • www.mql5.com
Боже, представляете, какие бабки! Тысяча двести помножить на тридцать, равно тридцать шесть тысяч долларов...
 
Vitaly Muzichenko:

Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.

 

Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?

Почему нет в опросе пункта:  "Хочу видеть баланс счёта продавца"

))) Вы все правильно пишите, не волнуйтесь так! Это опрос, и составила я его именно потому что много покупателей противоположного мнения, вот и увижу их количество...)))
[Удален]  

Побольше симпатишных девушек.. желательно вообще все продукты заменить на девушек. Чем больше девушек тем круче продукт.

 

 
Maxim Dmitrievsky:

Побольше симпатишных девушек.. желательно вообще все продукты заменить на девушек. Чем больше девушек тем круче продукт.

 

Что то пульс на картинке не ровный тахикардия?
[Удален]  
Evgeny Belyaev:
Что то пульс на картинке не ровный тахикардия?
почувствуйте пульс рынка, называется :)
 
На самом деле всё очень просто.

Нужно сделать опциональной возможность показывать количество продаж и аренд.

Ибо одни захотят тем самым привлечь внимание, по типу подписчиков в Сигналах, а другие не захотят.

Вот, чтобы не ограничивать в правах ни тех, ни других, нужно сделать так, как я сказал. Это настолько очевидно, насколько это вообще возможно.
 
Evgeny Belyaev:
Да и потом возбужденные пользователи увидят сколько заработал продавец и начнут создавать ветки типо этой https://www.mql5.com/ru/forum/167008 , считать чужие деньги и перемывать продавцам косточки.

Ну так вот ответ таким пользователям

 

 
Maxim Dmitrievsky:
почувствуйте пульс рынка, называется :)

Готовый логотип для маркета, да и слоган: "почувствуйте пульс рынка".

Продукт разлетиться, как горячие пирожки.  

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