Какие фильтры для удобства выбора продукта, Вы бы добавили в Маркет?
- Улучшение статистики в личном кабинете
- Рекорд на Маркете
- Оповещение о новой версии продукта Маркета
- 17% Хочу видеть количество продаж продукта (1)
- 17% Хочу видеть количество аренд (1)
- 17% Добавить фильтр мониторинг доходности продукта с реального счета (1)
- 33% Ничего, мне достаточно фильтров которые есть (2)
- 17% Ваш вариант (напишите ниже) (1)
Ничего, мне достаточно фильтров которые есть.
Количество продаж это мои Персона́льные да́нные, ни хочу ими делиться, тем более передовать их третьим лицам.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
- www.consultant.ru
Ничего, мне достаточно фильтров которые есть.
Количество продаж это мои Персона́льные да́нные, ни хочу ими делиться, тем более передовать их третьим лицам.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.
Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?
Почему нет в опросе пункта: "Хочу видеть баланс счёта продавца"
Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.
Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?
Почему нет в опросе пункта: "Хочу видеть баланс счёта продавца"
- www.mql5.com
Вот-вот, показывать результаты продаж и аренды кому попало - не нужно, это персональные данные.
Интересно, магазин возле вашего дома в котором вы покупаете продукты тоже каждый вечер объявляет сумму дневной выручки?
Почему нет в опросе пункта: "Хочу видеть баланс счёта продавца"
Побольше симпатишных девушек.. желательно вообще все продукты заменить на девушек. Чем больше девушек тем круче продукт.
Побольше симпатишных девушек.. желательно вообще все продукты заменить на девушек. Чем больше девушек тем круче продукт.
Что то пульс на картинке не ровный тахикардия?
Нужно сделать опциональной возможность показывать количество продаж и аренд.
Ибо одни захотят тем самым привлечь внимание, по типу подписчиков в Сигналах, а другие не захотят.
Вот, чтобы не ограничивать в правах ни тех, ни других, нужно сделать так, как я сказал. Это настолько очевидно, насколько это вообще возможно.
Да и потом возбужденные пользователи увидят сколько заработал продавец и начнут создавать ветки типо этой https://www.mql5.com/ru/forum/167008 , считать чужие деньги и перемывать продавцам косточки.
Ну так вот ответ таким пользователям
почувствуйте пульс рынка, называется :)
Готовый логотип для маркета, да и слоган: "почувствуйте пульс рынка".
Продукт разлетиться, как горячие пирожки.
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