Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 4
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Обнаружил что .ex5 файл от билда 1545, на 1525 не устанавливается. Выдает такое сообщение:
2017.02.18 06:00:08.258 MQL5 xxxxxxx.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
Могли бы выложить строчку длительности оптимизации, если сначала запустить на 1525, а затем (заменой EXE) - 1545?
Осталось добыть этот 1525, у меня все терминалы перескочили на 1545
Хотя у меня ничего не тормозит, все мяу
У некоторых инструментов отрицательные спреды, хотя реально они положительные.
Лента сделок тоже криво работает:
Что интересно - согласно показаниям дебагера - условие не должно было выполнится - но оно выполняется.
Моя "телепатия" подсказывает , что переменные отличаются после 5-го знака - неплохо в таком случае их показать в дебагере полностью.
Что интересно - согласно показаниям дебагера - условие не должно было выполнится - но оно выполняется.
Моя "телепатия" подсказывает , что переменные отличаются после 5-го знака - неплохо в таком случае их показать в дебагере полностью.
так и есть
2017.02.22 03:50:59.284 xxx (EURUSD,H1) 1.06013000000000002e+00 1.06012999999999979e+00 1.06012999999999979e+00
p.s.
так и есть
2017.02.22 03:50:59.284 xxx (EURUSD,H1) 1.06013000000000002e+00 1.06012999999999979e+00 1.06012999999999979e+00
Вещественные числа нельзя сравнивать таким образом!
Вещественные числа нельзя сравнивать таким образом!
это понятно , забыл нормализовать , написал что понял причину.
Вообще хотел заострить внимание на том , что ДЕБАГЕР показывает чудесную картину - а числа реально разные.
Неплохо показывать в дебагере числа без нормализации , тогда в отладчике такие ошибки находились бы в разы быстрее.
Cейчас дебагер нормализует а потом выводит, что по сути некорректно.