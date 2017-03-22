Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 4

Новый комментарий
 
Petros Shatakhtsyan:

Обнаружил что .ex5 файл от билда 1545,  на 1525 не устанавливается.  Выдает такое сообщение:

 

 2017.02.18 06:00:08.258 MQL5 xxxxxxx.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal

У меня у клиентов было так несколько раз и на МТ4 и на МТ5 при выходе нового билда. Советовал перекомпилировать исходники, всегда помогало. Интересно, а в Маркете МК перекомпилируют продукты под новые билды? Веть теоретически, раз как-то шифруют, наверняка есть свой декомпилятор. Помню, кто-то тут писал о проблеме в маркете, когда продукт, выложенный давно, перестал устанавливаться на демо. Например, у меня давно не работает индикатор для МТ4 Abolk 701 Visual OpenClose.ex4, скачивал в начале 2016 г., он тогда был free, сейчас не в курсе.
 
fxsaber:
Могли бы выложить строчку длительности оптимизации, если сначала запустить на 1525, а затем (заменой EXE) - 1545?

Осталось добыть этот 1525, у меня все терминалы перескочили на 1545

Хотя у меня ничего не тормозит, все мяу 

 
Bild 1545 глючит на фондовой секции БКС, может они еще не обновились.

У некоторых инструментов отрицательные спреды, хотя реально они положительные.



Лента сделок тоже криво работает:

 
насколько я помню,про проблему с направлением сделки N/A говорили,что мол брокер сам дурак и не обновил сервер. Вот теперь вижу эту же проблему на демо МК. Так в чем дело тогда - метаквоты на демо используют такую древнюю версию сервера или проблема просто не решена?

 


Что интересно - согласно показаниям дебагера -   условие не должно было выполнится - но оно выполняется.
Моя "телепатия"  подсказывает , что переменные отличаются после 5-го знака - неплохо   в таком случае их показать в дебагере полностью.
 
Yuriy Zaytsev:


Что интересно - согласно показаниям дебагера -   условие не должно было выполнится - но оно выполняется.
Моя "телепатия"  подсказывает , что переменные отличаются после 5-го знака - неплохо   в таком случае их показать в дебагере полностью.
p.s.

так и есть
printf( " %.17e %.17e %.17e ", tp, TP , Variable[iCur].TakeProfit );

2017.02.22 03:50:59.284     xxx  (EURUSD,H1)     1.06013000000000002e+00 1.06012999999999979e+00 1.06012999999999979e+00

 
 
Yuriy Zaytsev:
p.s.

так и есть
printf( " %.17e %.17e %.17e ", tp, TP , Variable[iCur].TakeProfit );

2017.02.22 03:50:59.284     xxx  (EURUSD,H1)     1.06013000000000002e+00 1.06012999999999979e+00 1.06012999999999979e+00

 


Вещественные числа нельзя сравнивать таким образом!
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
xFFFF:


Вещественные числа нельзя сравнивать таким образом!
Я о другом хотел сказать
это понятно , забыл  нормализовать ,   написал  что понял причину.

Вообще  хотел заострить внимание на том , что   ДЕБАГЕР показывает чудесную картину   -  а числа реально разные.
Неплохо показывать в дебагере  числа  без нормализации  ,  тогда в отладчике такие ошибки находились бы  в разы быстрее.

Cейчас дебагер нормализует    а потом выводит,  что по сути некорректно.
 
Да, в отладчике будем показывать 8 знаков после запятой
 
Что-то вылетает работа  в режиме обычной Отладки и исторической Отладки. Раньше такого не замечал...
1234567
Новый комментарий