Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 6
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Здравствуйте,
Уважаемая администрация!
после последнего обновления обнаружил следующее:
глюки на картинках, Т.е. если ресурсы в виде картинок то появляются какие то непонятные точки
Пожалуйста, дождитесь выхода следующего билда.
К сожалению, в билд 1545 попала ошибка, для 24 битных изображений, при ширине картинки некратной 4, возникают артефакты.
Пожалуйста, дождитесь выхода следующего билда.
В новом терминале посыпались ошибки:
Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает?
В новом терминале посыпались ошибки:
Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает?
В новом терминале посыпались ошибки:
Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает?
А у меня стакан не открывается. Никаким образом - ни комбинацией клавиш, ни через меню, ни иконкой на графике. Жмешь - ноль реакции.
Открытие Брокер.
Сейчас билд 1558. Ранее, после компиляции, в "Описании" МЕ, сообщения с ошибками перемещались в видимую часть. Последние несколько обновлений заметил, что этого не происходит. Например, на скрине поставлен "+" в глобальной области и нажата кнопка компиляции, эту ошибку сейчас визуально не видно, нужно самому пересмотреть все описание на предмет ошибок и тогда внизу ее увидишь. Поправьте, пожалуйста, как было раньше.
У меня 1545 сборка, в этой и более ранних не отображается время удержания позиций, во вкладке Результаты
ПКМ в журнале "Ошибки" и поставить галочку на "Автопрокрутка"