Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 6

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Vladislav Andruschenko:

Здравствуйте,

Уважаемая администрация!  

после последнего обновления обнаружил следующее:

глюки на картинках, Т.е. если ресурсы в виде картинок то появляются какие то непонятные точки

К сожалению, в билд 1545 попала ошибка, для 24 битных изображений, при ширине картинки некратной 4, возникают артефакты.
Пожалуйста, дождитесь выхода следующего билда.
 
Ilyas:
К сожалению, в билд 1545 попала ошибка, для 24 битных изображений, при ширине картинки некратной 4, возникают артефакты.
Пожалуйста, дождитесь выхода следующего билда.

Спасибо. 
 

В новом терминале посыпались ошибки:

 

Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает? 

 
Sergey Chalyshev:

В новом терминале посыпались ошибки:

 

Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает? 

У меня четыре терминала неделями работают (с пн. по пт.). Коннект к MetaQoutes-Demo и к Roboforex. Таких ошибок нет.
 
Sergey Chalyshev:

В новом терминале посыпались ошибки:

 

Как их убрать? Это только у меня так или никто не замечает? 

В настройках терминала во вкладке Сообщество введите свои логин и пароль от этого сайта.
 

А у меня стакан не открывается. Никаким образом - ни комбинацией клавиш, ни через меню, ни иконкой на графике. Жмешь - ноль реакции.

Открытие Брокер. 

 
Сейчас билд 1558.  Ранее, после компиляции, в "Описании" МЕ, сообщения с ошибками перемещались в видимую часть. Последние несколько обновлений заметил, что этого не происходит. Например, на скрине поставлен "+" в глобальной области и нажата кнопка компиляции, эту ошибку сейчас визуально не видно, нужно самому пересмотреть все описание на предмет ошибок и тогда внизу ее увидишь. Поправьте, пожалуйста, как было раньше.
Файлы:
ME_Errors.png  144 kb
 
Vasiliy Pushkaryov:
Сейчас билд 1558.  Ранее, после компиляции, в "Описании" МЕ, сообщения с ошибками перемещались в видимую часть. Последние несколько обновлений заметил, что этого не происходит. Например, на скрине поставлен "+" в глобальной области и нажата кнопка компиляции, эту ошибку сейчас визуально не видно, нужно самому пересмотреть все описание на предмет ошибок и тогда внизу ее увидишь. Поправьте, пожалуйста, как было раньше.
ПКМ в журнале "Ошибки" и поставить галочку на "Автопрокрутка"
[Удален]  

У меня 1545 сборка, в этой и более ранних не отображается время удержания позиций, во вкладке Результаты

у

 
Artyom Trishkin:
ПКМ в журнале "Ошибки" и поставить галочку на "Автопрокрутка"
Тю-ю, как просто. Спасибо, Артем.
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