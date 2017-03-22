Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 5
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Что-то вылетает работа в режиме обычной Отладки и исторической Отладки. Раньше такого не замечал...
Уже есть отладка на истории, в тестере?
Так отладка на истории была и никуда не девалась :).
Если не трудно, пожалуйста, ссылку где об этом можно было бы почитать.
Наверное я путаю с профилированием, которого не было для тестера раньше.
Если не трудно, пожалуйста, ссылку где об этом можно было бы почитать.
"Работу программы можно поверить на интересующем участке истории."
Например справка терминала Отладка на истории
Надо бы там картинку поменять - устарела, теперь можно на реальных тиках тестировать, благодать )) Еще бы в произвольной задержке поставить нижние и верхние границы.
Надо бы там картинку поменять - устарела, теперь можно на реальных тиках тестировать, благодать )) Еще бы в произвольной задержке поставить нижние и верхние границы.
А еще помню давние времена , когда были другие реальности, когда земля была раскаленным шаром - MetaQuotes были категорически против каких либо тиков.
Как классно все изменилось!
МТ4 прекрасная платформа, похоже никто ее в утиль списывать не собирается - и это радует. Хотя MT5 полностью перекрывает ее с большим отрывом.
А еще помню давние времена , когда были другие реальности, когда земля была раскаленным шаром - MetaQuotes были категорически против каких либо тиков.
Как классно все изменилось!
У всех бывают ошибки, идеала в жизни нет. Главное то, что есть на сегодняшний день.
Не будем замечать соринки в чужом глазу, - сказал Леша, выковыривая бревно из собственного ))
Здравствуйте,
Уважаемая администрация!
после последнего обновления обнаружил следующее:
глюки на картинках, Т.е. если ресурсы в виде картинок то появляются какие то непонятные точки
при этом сама картинка в альфа канале
пример картинок в файле
Выяснил, что эта проблема возникает только при компиляции новым метаедитором(1545)
потому что версия с маркета (которая компилировалась ранее) - все нормально.
На МТ4 терминале те же самые глюки,
картинки с какими то точками
версия - которая компилировалась старым билдом - там все чисто.
скомпилировал старым билдом 1525 - все ок. без глюков:
Что-то вылетает работа в режиме обычной Отладки и исторической Отладки. Раньше такого не замечал...