Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1545: Быстрое переключение между окнами и изменение цен мышью - страница 5

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Dennis Kirichenko:
Что-то вылетает работа  в режиме обычной Отладки и исторической Отладки. Раньше такого не замечал...
Уже есть отладка на истории, в тестере?
 
Andrey Dik:
Уже есть отладка на истории, в тестере?
Так отладка на истории была и никуда не девалась :).
 
Vladimir Karputov:
Так отладка на истории была и никуда не девалась :).

Если не трудно, пожалуйста, ссылку где об этом можно было бы почитать.
Наверное я путаю с профилированием, которого не было для тестера раньше.
 
Andrey Dik:

Если не трудно, пожалуйста, ссылку где об этом можно было бы почитать.
Например справка терминала Отладка на истории
 
Вероятно, ошибка в справке, пропущена буква "р" в слове "проверить":
"Работу программы можно поверить на интересующем участке истории."
 
Vladimir Karputov:
Например справка терминала Отладка на истории

Надо бы там картинку поменять - устарела, теперь можно на реальных тиках тестировать, благодать )) Еще бы в произвольной задержке поставить нижние  и верхние границы.

ч 

 
Alexey Volchanskiy:

Надо бы там картинку поменять - устарела, теперь можно на реальных тиках тестировать, благодать )) Еще бы в произвольной задержке поставить нижние  и верхние границы.

 

МТ4  прекрасная платформа, похоже никто ее в утиль списывать не собирается - и это радует. Хотя MT5 полностью перекрывает ее с большим отрывом.
 
А еще помню давние времена ,  когда  были другие реальности,  когда земля была раскаленным шаром  -   MetaQuotes  были категорически  против каких  либо тиков.
Как классно  все  изменилось!
 
Yuriy Zaytsev:
МТ4  прекрасная платформа, похоже никто ее в утиль списывать не собирается - и это радует. Хотя MT5 полностью перекрывает ее с большим отрывом.
 
А еще помню давние времена ,  когда  были другие реальности,  когда земля была раскаленным шаром  -   MetaQuotes  были категорически  против каких  либо тиков.
Как классно  все  изменилось!

У всех бывают ошибки, идеала в жизни нет. Главное то, что есть на сегодняшний день.

Не будем замечать соринки в чужом глазу, - сказал Леша, выковыривая бревно из собственного )) 

 

Здравствуйте,

Уважаемая администрация!  

после последнего обновления обнаружил следующее:

глюки на картинках, Т.е. если ресурсы в виде картинок то появляются какие то непонятные точки

 

при этом сама картинка в альфа канале

 

 пример картинок в файле

 

Выяснил, что эта проблема возникает только при компиляции новым метаедитором(1545)

потому что версия с маркета (которая компилировалась ранее) - все нормально.

 

На МТ4 терминале те же самые глюки,

картинки с какими то точками

версия - которая компилировалась старым билдом - там все чисто.  

 

 

 

скомпилировал старым билдом 1525 - все ок. без глюков:

 

Файлы:
buy.zip  3 kb
 
Dennis Kirichenko:
Что-то вылетает работа  в режиме обычной Отладки и исторической Отладки. Раньше такого не замечал...
Та же ерунда постоянно происходит!
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