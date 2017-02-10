За что могут удалить ветку на англоязычной части? (Вопрос к Сергею Голубеву) - страница 3
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Из практики.
Несколько лет назад тут и в англ, когда открывали ветки, то это очень часто один 'профи' беседует с другим или с несколькими 'профи'.
Сейчас в англ утром откроешь форум - а там часто в топе - ветки новичков, с типовыми вопросами, типа "как открыть счет в Метатрейдере", или вопросы по подписке на сигналы. Некоторые вопросы просто повторяются ежедневно разными пользователями. Причем тенденция тут - только по нарастающей.
Кстати, некоторые новички сначала подпишутся на какой-то сигнал, а уже потом начинают задавать вопросы :)
А тут тоже стал замечать ветки новичков, и всё больше.
Почему бы модераторам не начать формировать FAQ? Это ведь гораздо удобнее и лучше скинуть ссылку и все, чем по новой объяснять. Плюс база бы накапливалась. А то, насколько я могу судить по русскоязычной части форума, создаются отдельные "обучающие темы", но быстро умирают. Не говоря уже про "фишки" языка, которых найдено столько и они разбросаны везде и их новички вообще не найдут.
Для особо интересных постов можно было бы делать пометки "перенести в FAQ" и модераторы бы переносили или мониторили FAQ, чтобы там оставались действительно нужные посты с особенностями языка.
Кстати, есть ли возможность узнать, кто удалил мои ответы в прошедшие выходные на англ. части?
Чел спросил на англ. - есть ли VPS с ап-таймом 100% ( по памяти, вроде так спросил)
Я посоветовал MS Azure, ибо там распределенная сеть, можно открывать и перемещать серваки по различным локациям (городам/странам). Как вариант, предложил Amazon EC2 на пробу бесплатно.
Пост потерли буквально через час.
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Отсюда и вопрос - что же можно писать в англ. ветке без угрозы анонимного удаления??
В каждой языковой части свой поиск. Например, если вы делали посты в англ, то в рус поиске их не будет - надо заходить в англ и делать поиск оттуда.
- Открываете Search (Поиск), в англ части это тут https://www.mql5.com/en/search
- Вводите свой логин слева (у вас это vdev)
- Поле справа оставляете пустым
- Жмете справа на Форум, и Поиск (слева), потом - нажать на ссылку 'по дате'.
Этот пост? как раз Azure и Amazon. Был 3 февраля. Не снесли, правда эта ветка уже на 3-ем листе в секции General (Общее обсуждение).
Вот черт, видно я с другой веткой попутал. Была другая ветка с примерно таким же вопросом, я не нашел в ней свой ответ и посчитал, что потерли мой ответ за рекламу сервисов. Очень извиняюсь, ошибся))
Допишу класс, закину в CB и вам в форум . Разумеется, в виде готового скрипта (для начала)
Этот пост? как раз Azure и Amazon. Был 3 февраля. Не снесли, правда эта ветка уже на 3-ем листе в секции General (Общее обсуждение).
Как искать свои посты по дням (в хронологии):
В каждой языковой части свой поиск. Например, если вы делали посты в англ, то в рус поиске их не будет - надо заходить в англ и делать поиск оттуда.
- Открываете Search (Поиск), в англ части это тут https://www.mql5.com/en/search
- Вводите свой логин слева (у вас это vdev)
- Поле справа оставляете пустым
- Жмете справа на Форум, и Поиск (слева), потом - нажать на ссылку 'по дате'.
Вижу test (вроде всё работает), только поднимать таким образом ветку не рекомендуется :)
Вижу test (вроде всё работает), только поднимать таким образом ветку не рекомендуется :)
Спасибо за ответ. Попробую развить профессиональные темы на англ. части.
Надеюсь, будет интересно.
Любопытный ролик про психологию
У меня в России как-то все проще. А ведь надо учитывать при общении..
Как говорит мой друг, женщина-синхронистка, самое трудное - переводить глав государств, когда они шутят. Ведь шутка типа "свинья грязь всегда найдет" (это я сходу вспомнил) может быть оскорблением для лидеров Мусульманского мира.