За что могут удалить ветку на англоязычной части? (Вопрос к Сергею Голубеву) - страница 3

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[Удален]  
Sergey Golubev:
Из практики.
Несколько лет назад тут и в англ, когда открывали ветки, то это очень часто один 'профи' беседует с другим или с несколькими 'профи'.
Сейчас в англ утром откроешь форум - а там часто в топе - ветки новичков, с типовыми вопросами, типа "как открыть счет в Метатрейдере", или вопросы по подписке на сигналы. Некоторые вопросы просто повторяются ежедневно разными пользователями. Причем тенденция тут - только по нарастающей.
Кстати, некоторые новички сначала подпишутся на какой-то сигнал, а уже потом начинают задавать вопросы :)

А тут тоже стал замечать ветки новичков, и всё больше.

Почему бы модераторам не начать формировать FAQ? Это ведь гораздо удобнее и лучше скинуть ссылку и все, чем по новой объяснять. Плюс база бы накапливалась. А то, насколько я могу судить по русскоязычной части форума, создаются отдельные "обучающие темы", но быстро умирают. Не говоря уже про "фишки" языка, которых найдено столько и они разбросаны везде и их новички вообще не найдут.

Для особо интересных постов можно было бы делать пометки "перенести в FAQ" и модераторы бы переносили или мониторили FAQ, чтобы там оставались действительно нужные посты с особенностями языка.

 
Alexey Volchanskiy:

Кстати, есть ли возможность узнать, кто удалил мои ответы в прошедшие выходные на англ. части?

Чел спросил на англ. -  есть ли VPS  с ап-таймом 100% ( по памяти, вроде так спросил)

Я посоветовал MS Azure, ибо там распределенная сеть, можно открывать и перемещать серваки по различным локациям (городам/странам). Как вариант, предложил  Amazon EC2 на пробу бесплатно.

Пост потерли буквально через час.

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Отсюда и вопрос - что же можно писать в англ. ветке без угрозы анонимного удаления?? 

Этот пост? как раз Azure и Amazon. Был 3 февраля. Не снесли, правда эта ветка уже на 3-ем листе в секции General (Общее обсуждение).
 
Как искать свои посты по дням (в хронологии):
  • Открываете Search (Поиск), в англ части это тут https://www.mql5.com/en/search
  • Вводите свой логин слева (у вас это vdev)
  • Поле справа оставляете пустым
  • Жмете справа на Форум, и Поиск (слева), потом - нажать на ссылку 'по дате'.
В каждой языковой части свой поиск. Например, если вы делали посты в англ, то в рус поиске их не будет - надо заходить в англ и делать поиск оттуда.
 
Sergey Golubev:
Этот пост? как раз Azure и Amazon. Был 3 февраля. Не снесли, правда эта ветка уже на 3-ем листе в секции General (Общее обсуждение).

Вот черт, видно я с другой веткой попутал. Была другая ветка с примерно таким же вопросом, я не нашел в ней свой ответ и посчитал, что потерли мой ответ за рекламу сервисов. Очень извиняюсь, ошибся))

Допишу класс, закину в CB и вам в форум . Разумеется, в виде готового скрипта (для начала)

 
Sergey Golubev:
Этот пост? как раз Azure и Amazon. Был 3 февраля. Не снесли, правда эта ветка уже на 3-ем листе в секции General (Общее обсуждение).
Вижу test (вроде всё работает), только поднимать таким образом ветку не рекомендуется :)

 
Sergey Golubev:
Как искать свои посты по дням (в хронологии):
  • Открываете Search (Поиск), в англ части это тут https://www.mql5.com/en/search
  • Вводите свой логин слева (у вас это vdev)
  • Поле справа оставляете пустым
  • Жмете справа на Форум, и Поиск (слева), потом - нажать на ссылку 'по дате'.
В каждой языковой части свой поиск. Например, если вы делали посты в англ, то в рус поиске их не будет - надо заходить в англ и делать поиск оттуда.
Спасибо, реально не знал. Надо бы все же сделать FAQ, а то история идет по кругу...
 
Sergey Golubev:
Вижу test (вроде всё работает), только поднимать таким образом ветку не рекомендуется :)

test пост удалил.
 
Sergey Golubev:
Вижу test (вроде всё работает), только поднимать таким образом ветку не рекомендуется :)

Это был именно тест, просто движок форума для меня загадка) Хотел проверить
 
Alexey Volchanskiy:

Спасибо за ответ. Попробую развить профессиональные темы на англ. части.

Надеюсь, будет интересно.

А дома развивать проф-ветки не судьба? Тебе же уже прозрачно намекнули, что там тоже флудерастов не любят. 
 

Любопытный ролик про психологию 

У меня в России как-то все проще. А ведь надо учитывать при общении..

Как говорит мой друг, женщина-синхронистка, самое трудное - переводить глав государств, когда они шутят. Ведь шутка типа "свинья грязь всегда найдет" (это я сходу вспомнил) может быть оскорблением для  лидеров Мусульманского мира. 

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