спред и поскальзование
Здравствуйте!
Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?
Спасибо
- Информация об инструменте - всё что вы хотели знать, но ещё не подумали спросить ;)
- Информация об инструменте - всё что вы хотели знать, но ещё не подумали спросить ;)
Вот мой индюк, спред показывает. Проскальзывание можно определить только при открытии позиции.
- голосов: 12
- 2016.12.20
- Alexey Volchanskiy
- www.mql5.com
Здравствуйте!
Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?
Спасибо
Проскальзывание можно определить только при открытии позиции.
Проскальзывание можно рассчитывать от волатильности на меньшем таймфрейме.
Да ну! Поделитесь секретом плз.
Лучше ещё сделать замер пинга.
Чёрная линия - функция волатильности по времени, красная - шкала времени. По горизонтали откладываем время пинга, по вертикали берём необходимое значение волатильности.
По идее, нам необходимо использовать время (Пинг/2)+время обработки команды сервером+небольшой запас.
Для упрощения можно просто пинг или примерный пинг к серверам.
Это всё дело можно посчитать при инициализации советника для каждого часа и использовать при торговле.
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Здравствуйте!
Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?
Спасибо