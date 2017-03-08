спред и поскальзование

Новый комментарий
 

Здравствуйте!

 Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?

 Спасибо

 
lerneree:

Здравствуйте!

 Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?

 Спасибо

С проскальзыванием сложнее, его заранее не узнать никак.
 
Vitalie Postolache:
С проскальзыванием сложнее, его заранее не узнать никак.

Вот мой индюк, спред показывает. Проскальзывание можно определить только при открытии позиции.

https://www.mql5.com/ru/code/17205 

ShowImportantParams
ShowImportantParams
  • голосов: 12
  • 2016.12.20
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Показывает важные параметры инструмента и счета.
 
lerneree:

Здравствуйте!

 Можно ли из mql5 получить информацию по спреду брокера и проскальзованию?

 Спасибо

Проскальзывание можно рассчитывать от волатильности на меньшем таймфрейме.
 
Alexey Volchanskiy:

 Проскальзывание можно определить только при открытии позиции.

а если к примеру зайти раздробить вход на покупку 0.1 лота через 10*0.01 лимитника это уменьшит проскальзывание?
 
https://www.mql5.com/ru/code/16134
SlipPage
SlipPage
  • голосов: 16
  • 2016.08.25
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Проскальзывание можно рассчитывать от волатильности на меньшем таймфрейме.
Да ну! Поделитесь секретом плз.
 
Alexey Volchanskiy:
Да ну! Поделитесь секретом плз.


Лучше ещё сделать замер пинга.

Чёрная линия - функция волатильности по времени, красная - шкала времени. По горизонтали откладываем время пинга, по вертикали берём необходимое значение волатильности.

По идее, нам необходимо использовать время (Пинг/2)+время обработки команды сервером+небольшой запас.

Д‌ля упрощения можно просто пинг или примерный пинг к серверам.

Это всё дело можно посчитать при инициализации советника для каждого часа и использовать при торговле.

Новый комментарий