Как на MQL 5 получить данные по времени и цене открытия и времени и цене закрытия сделки? - страница 3
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Вот так вроде заработала как надо
Только можно упростить выражение.
Если преобразовывать время без даты, то будет использована текущая дата. Следовательно
оказывается лишняя. Достаточно
- неправильно.
Цикл тоже неверный: Вы будете на КАЖДОЙ итерации получать HistoryDealsTotal.
Лучше не отклоняться от классики:
Ага, классика норм, прочитал по справке про все исторические приблуды, посмотрел примеры, вроде теперь все понятно стало в принципе, а вы ребята молодцы спс.
Только можно упростить выражение.
Если преобразовывать время без даты, то будет использована текущая дата. Следовательно
оказывается лишняя. Достаточно
Ага, можно, я пробовал и так и так использовать раньше, в принципе разницы в работе не увидел
Ребята, засада, радость была не долгой.
Вставил все в робота, но фишка вот в чем, если торговать одним входом, то все хорошо, но если торговать несколькими, то все плохо.
Дело вот в чем, к примеру если такая ситуация, робот раскинул 3 ордера в шорт и 3 в лонг, цена сходила вниз, зацепила 2 ордера и затем пошла вверх, получается у нас позиция из 2-х ордеров, но как только мы закрываем один ордер об встречный лимитный ордер, то данная функция выдает true, а по условиям робота ,когда у нас true, то все лимитные ордера удаляются и мы ждем следующий торговый диапазон.
Вопрос, как сделать так что бы данная функция игнорировала наполнение и уменьшение объема позиции и мониторила лишь ее саму, не обращая внимание на эти приходящие уходящие ордера.
Ребята, засада, радость была не долгой.
Вставил все в робота, но фишка вот в чем, если торговать одним входом, то все хорошо, но если торговать несколькими, то все плохо.
Дело вот в чем, к примеру если такая ситуация, робот раскинул 3 ордера в шорт и 3 в лонг, цена сходила вниз, зацепила 2 ордера и затем пошла вверх, получается у нас позиция из 2-х ордеров, но как только мы закрываем один ордер об встречный лимитный ордер, то данная функция выдает true, а по условиям робота ,когда у нас true, то все лимитные ордера удаляются и мы ждем следующий торговый диапазон.
Вопрос, как сделать так что бы данная функция игнорировала наполнение и уменьшение объема позиции и мониторила лишь ее саму, не обращая внимание на эти приходящие уходящие ордера.
Вам нужно в таком случае из торговой истории восстанавливать позицию. HistoryPositionInfo version 2. Проверка на "true" или "false" методом GetProfit - если метод GetProfit возвращает true, значит позиция полностью собрана и закрыта.
Вам нужно в таком случае из торговой истории восстанавливать позицию. HistoryPositionInfo version 2. Проверка на "true" или "false" методом GetProfit - если метод GetProfit возвращает true, значит позиция полностью собрана и закрыта.
Попробовал предложенный вариант, сделал так
Если робот открывает один ордер а потом закрывает его по тп или об встречную заявку, все хорошо, функция возвращает true
если робот открыл один ордер потом второй, потом первый закрыл об встречную, снова открыл еще один и затем если позиция из двух сделок закрываются по каким либо условиям, функция при таких многочисленных открытиях закрытиях не возвращает true. и робот снова расставляет сетку, пока не сработает закрытие единичной позиции в которой не было многочисленных закрытий переоткрытий
Это вот пример
На скрине видно, что открылась поза, потом долилась, затем закрылась об встречную и снова долилась, потом все повторилось и далее позиция из 3-х ордеров просто разбиралась об встречные заявки и закрылась, но функция trueне вернула... а вот если бы ордер открылася и сразу закрылся об встречную, то функция бы вернула true и тогда бы новая сетка не раскинулась.
Попробовал предложенный вариант, сделал так
Если робот открывает один ордер а потом закрывает его по тп или об встречную заявку, все хорошо, функция возвращает true
если робот открыл один ордер потом второй, потом первый закрыл об встречную, снова открыл еще один и затем если позиция из двух сделок закрываются по каким либо условиям, функция при таких многочисленных открытиях закрытиях не возвращает true. и робот снова расставляет сетку, пока не сработает закрытие единичной позиции в которой не было многочисленных закрытий переоткрытий
Это вот пример
На скрине видно, что открылась поза, потом долилась, затем закрылась об встречную и снова долилась, потом все повторилось и далее позиция из 3-х ордеров просто разбиралась об встречные заявки и закрылась, но функция trueне вернула... а вот если бы ордер открылася и сразу закрылся об встречную, то функция бы вернула true и тогда бы новая сетка не раскинулась.
Вы торгуете на неттинге?
Вы торгуете на неттинге?
Ну да, хеджирующие счета мне мало интересны т.к. я биржевой трейдер и все хеджирования более выгодно производить непосредственно опционами, либо основным инструментом акции... если разработчики сделают торговлю опционами в мт5, то это будет просто сказка для реализации высоко-прибыльных торговых систем.
Я так понял нет возможности собрать все сделки и отследить закрытие позиции в промежутке выставленного временного диапазона ?
Или же все же есть така возможность, весь день вчера ползал по форуму с поисками хотя бы примерного кода, так не чего и не нашел...
Я так понял нет возможности собрать все сделки и отследить закрытие позиции в промежутке выставленного временного диапазона ?
Или же все же есть така возможность, весь день вчера ползал по форуму с поисками хотя бы примерного кода, так не чего и не нашел...
Доработайте мой код для работы не неттинге. Я ничего не могу протестировать на бирже. А раз так - значит те кто пользует неттинг счета не могут пользовать мои коды.