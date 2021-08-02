Блокировка аккаунта - страница 2

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Dmitry Fedoseev:
Очень интересно, как получилось создать эту тему и писать в ней, если блокировка?
у меня все под блоком, сообщения в том числе. Если бы сообщения были открыты - в личку бы жаловалась. А так форум все что у меня осталось
 
Yuriy Zaytsev:

Да, реально я не могу ответить))) Ну что за жесть ограничивать личку... так бы на форуме сопли не разводила бы
 
Galina Bobro:
Да, реально я не могу ответить))) могу скрин прислать
я понял - нет не надо скрин я верю

кстати очень странно я думаю только сервис ДЕСК Вас спасет!
 
Galina Bobro:
Да, реально я не могу ответить))) Ну что за жесть ограничивать личку... так бы на форуме сопли не разводила бы
:-) мне тоже страно было узнать после блокировки что личка закрыта - но я подумал  и понял  ,  это очень логично!
Галина - сервис ДЕКСК!
Кстати после блокировки я не мог писать ни в форму ни в личку ,  а у вас как у истинной женщины  - полная загадка,  Вы можете писать в форум - но не можете писать в личку.
 

на выходные такие планы были... эх...

просто моего "собрата по первому бану" вообще удалили, переживаю теперь(  ладно бы просто на какое-то врем бан, а тут неизвестно. Прошлый раз я тоже даже предположить не могла за что

 
Меня пару раз банили по IP адресу за слишком частые http обращения к mql5.com (пару раз в секунду, случайно так вышло), тоже была ошибка 403 потом на какое-то время.
 
прошлый раз я тоже не могла писать в личку, но на форуме могла. странно
 
Galina Bobro:

на выходные такие планы были... эх...

просто моего "собрата по первому бану" вообще удалили, переживаю теперь(  ладно бы просто на какое-то врем бан, а тут неизвестно. Прошлый раз я тоже даже предположить не могла за что

Описываете проблему спокойно, отключив эмоции, в сервис деск! И вас спасут.
 
Yuriy Zaytsev:
Описываете проблему спокойно, отключив эмоции, в сервис деск! И вас спасут.
если бы, сервис деск уже пошел отмечать "тяпницу", а я нет( и до понедельника куковать т.к. реально копейки в кармане, только же собиралась деньги снять
 
Galina Bobro:
если бы, сервис деск уе пошел отмечать "тяпницу", а я нет( и до понедельника куковать т.к. реально копейки в кармане, только же собиралась деньги снять
А ну это да, это явно только понедельник... ну  тут главное не расстраиваться...
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