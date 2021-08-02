Блокировка аккаунта - страница 2
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Очень интересно, как получилось создать эту тему и писать в ней, если блокировка?
Да, реально я не могу ответить))) могу скрин прислать
кстати очень странно я думаю только сервис ДЕСК Вас спасет!
Да, реально я не могу ответить))) Ну что за жесть ограничивать личку... так бы на форуме сопли не разводила бы
Галина - сервис ДЕКСК!
Кстати после блокировки я не мог писать ни в форму ни в личку , а у вас как у истинной женщины - полная загадка, Вы можете писать в форум - но не можете писать в личку.
на выходные такие планы были... эх...
просто моего "собрата по первому бану" вообще удалили, переживаю теперь( ладно бы просто на какое-то врем бан, а тут неизвестно. Прошлый раз я тоже даже предположить не могла за что
на выходные такие планы были... эх...
просто моего "собрата по первому бану" вообще удалили, переживаю теперь( ладно бы просто на какое-то врем бан, а тут неизвестно. Прошлый раз я тоже даже предположить не могла за что
Описываете проблему спокойно, отключив эмоции, в сервис деск! И вас спасут.
если бы, сервис деск уе пошел отмечать "тяпницу", а я нет( и до понедельника куковать т.к. реально копейки в кармане, только же собиралась деньги снять