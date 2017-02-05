Назойливое 403 - Forbidden: Access is denied. - страница 2

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Renat Fatkhullin:

Про автобаны и контроль безопасности вы зря так пишите. Без этого жить невозможно, если у вас мало-мальски ценный сайт

Согласен на все 100%

У меня на сайте чуть более 13 500 страниц  

Так вот, если отключить или немного уменьшить защиту, то процент отказа растёт неимоверно, его постоянно пытаются парсить, и из-за этих "парсюков" нормальный человек не может его нормально листать, он начинает тупить, и это с учётом того, что хостинг не из ряда школьных, и тем более не бесплатный. Так-же и проблемы с поисковиками, из-за парсинга поисковик думает что у меня плохой и медленный сайт, и его с неохотой индексирует. Давно поставил кучу защит, и парсеры ушли лесом, ну парсят конечно, по десятку страниц в минуту и в бан.


Renat Akhtyamov:

Говорит она только о том, что поисковики не могут проиндексировать Ваш сайт

Любой поисковик можно внести в исключения как в одну сторону, так и в другую, так-же и любой IP и маску IP. Я у себя забанил половину ботов, таких как гоугоу, спутник и прочий несуразный бред, они только едят ресурсы своим посещением и не дают нормальным пользователям нормально пребывать на сайте.

 
Vitaly Muzichenko:

Согласен на все 100%

У меня на сайте чуть более 13 500 страниц  

Так вот, если отключить или немного уменьшить защиту, то процент отказа растёт неимоверно, его постоянно пытаются парсить, и из-за этих "парсюков" нормальный человек не может его нормально листать, он начинает тупить, и это с учётом того, что хостинг не из ряда школьных, и тем более не бесплатный. Так-же и проблемы с поисковиками, из-за парсинга поисковик думает что у меня плохой и медленный сайт, и его с неохотой индексирует. Давно поставил кучу защит, и парсеры ушли лесом, ну парсят конечно, по десятку страниц в минуту и в бан.


Любой поисковик можно внести в исключения как в одну сторону, так и в другую, так-же и любой IP и маску IP. Я у себя забанил половину ботов, таких как гоугоу, спутник и прочий несуразный бред, они только едят ресурсы своим посещением и не дают нормальным пользователям нормально пребывать на сайте.

Тогда понятно - сервак не свой.... Значит всё таки школьный, раз у Вас болит голова о каких-либо дополнительных защитах.

Если нормально сконфигурирован сервер - никто ничего не взломает и неотпарсит, а хостинг будет летать, и чем выше посещаемость, тем быстрее грузятся страницы, т.к. работает кеширование если чо....

Ради прикола установите Битрикс (страниц там более мульта). По пути настроите подложку своего сайта... У меня сайт на нем грузился в первый раз 40 минут, на обычной LAMP-очке. Теперь меньше секунды. После этого любой парсинг, как впрочем и любой дополнительный посетитель, Вам за счастье будет.

Кстати, парсинг - это реклама в Вашу пользу и потенциально - Ваши клиенты, не более. Поисковые роботы, какими бы они небыли - это дополнительная посещаемость. Ну взгляните правде в лицо.

 
Renat Akhtyamov:

Тогда понятно - сервак не свой.... Значит всё таки школьный, раз у Вас болит голова о каких-либо дополнительных защитах.

Если нормально сконфигурирован сервер - никто ничего не взломает и неотпарсит, а хостинг будет летать, и чем выше посещаемость, тем быстрее грузятся страницы, т.к. работает кеширование если чо....

Ради прикола установите Битрикс. По пути настроите... У меня сайт на нем грузился в первый раз 40 минут, на обычной LAMP-очке. Теперь меньше секунды. После этого любой парсинг, как впрочем и любой дополнительный посетитель, Вам за счастье будет.

Кстати, парсинг - это реклама в Вашу пользу и потенциально - Ваши клиенты, не более. Поисковые роботы, какими бы они небыли - это дополнительная посещаемость. Ну взгляните правде в лицо.

Вся правда в конвертации, а не в нелепых парсингах и посещениях какими-то неизвестными ботами. Какой смысл иметь 100500 посещений, и не иметь при этом потенциальных клиентов? Всё ради красивых показаний счётчика посещений)
 
Vitaly Muzichenko:
Вся правда в конвертации, а не в нелепых парсингах и посещениях какими-то неизвестными ботами. Какой смысл иметь 100500 посещений, и не иметь при этом потенциальных клиентов? Всё ради красивых показаний счётчика посещений)

Любой сайт - это СМИ, а это доступ для всех желающих. Просто защищаться нужно правильно и делов то.

настройка iptables на уровне сервера или .htaccess в корне сайта, наконец 

А посещаемость всё-таки важна, как ни странно, тем более для инет-магазина. Согласен, что составляющие посещаемости нужно корректировать - отбросить из итоговой цифры боты, парсеры и прочее, чтобы выявить полезную инфу.

У этого сайта, к примеру - 45% посещаемости - это гугл (USA). Сайт не тормозит, нормально работает.

Ну, а я до сих пор в автобане)))

 

На сейчас ситуация вот такая, и при этом конвертация составляет 20-30% !!!

 

А вот когда шла борьба за трафик, то просмотром было от 1500, а вот конвертации не было, когда начал смотреть на проблему глубже, то выяснил только то, что нужно банить всех парсеров, всех галимых никому неизвестных ботов и хотлинкеров.

На сегодня смог добиться вот такой замечательный результат - только целевые просмотры живыми людьми, и отменная индексация известными ботами.

 
Vitaly Muzichenko:

На сейчас ситуация вот такая, и при этом конвертация составляет 20-30% !!!

 

А вот когда шла борьба за трафик, то просмотром было от 1500, а вот конвертации не было, когда начал смотреть на проблему глубже, то выяснил только то, что нужно банить всех парсеров, всех галимых никому неизвестных ботов и хотлинкеров.

На сегодня смог добиться вот такой замечательный результат - только целевые просмотры живыми людьми, и отменная индексация известными ботами.

Ну да, чисто посещаемость. Хорошая работа.

Писал я такую же фишку для своего сайта, тоже магаз. Однако я учитывал время входа и время выхода. Если больше 30-ти секунд на одной странице, то вероятнее всего что целевой. Будет раз в 10 меньше. Элементарно, но остальные отсеиваются автоматически, т.е. те, кого отбросила метрика.

 

Ну вобщем ладно, постарался донести в общих чертах целесообразность применения автобана.

А я, возможно, попробую зайти на этот сайт через неделю.

 
Renat Akhtyamov:

На графиках что гугл, что яндекс - результат - красным. Дело Ваше, но это независимая оценка, я здесь не причём. Говорит она только о том, что эти поисковики не могут проиндексировать 28% Вашего сайта.

Я объяснил, почему эта оценка ошибочна. И даже четко указал - поисковики не блокируются.

Поисковики сейчас очень придирчиво решают, что включать в индекс. По факту, проиндексировав(и это показано в Google Web Master и Yandex Web Master) 3 000 000 страниц, они включают в индекс дай бог 1 000 000. Потому что они решают, насколько полезна и качественна каждая страница.

Яндекс ведет себя очень странно - "3 дня назад удалил из видимого индекса 300 000 страниц, через день включил назад 150 000, потом еще включил 50 000, потом удалил 70 000, потом подумал и снова добавил больше, чем удалил и тд". Причем количество проиндексированных(не путайте с допущенными в видимый индекс) страниц только растет непрерывно. Налицо явные технические проблемы Яндекса, которые пользователи просто не видят из-за огромного общего индекса, который сглаживает любые ошибки за любой срок.

Не переживайте, у нас многолетний опыт наблюдения за безобразиями. Любой одиночный сайт никому не интересен(кроме автоматических ботов-сканеров), по сравнению с сайтами типа нашего.
 
Renat Fatkhullin:
Я объяснил, почему эта оценка ошибочна. И даже четко указал - поисковики не блокируются.

Поисковики сейчас очень придирчиво решают, что включать в индекс. По факту, проиндексировав(и это показано в Google Web Master и Yandex Web Master) 3 000 000 страниц, они включают в индекс дай бог 1 000 000. Потому что они решают, насколько полезна и качественна каждая страница.

Яндекс ведет себя очень странно - "3 дня назад удалил из видимого индекса 300 000 страниц, через день включил назад 150 000, потом еще включил 50 000, потом удалил 70 000, потом подумал и снова добавил больше, чем удалил и тд". Причем количество проиндексированных(не путайте с допущенными в видимый индекс) страниц только растет непрерывно. Налицо явные технические проблемы Яндекса, которые пользователи просто не видят из-за огромного общего индекса, который сглаживает любые ошибки за любой срок.

Не переживайте, у нас многолетний опыт наблюдения за безобразиями. Любой одиночный сайт никому не интересен(кроме автоматических ботов-сканеров), по сравнению с сайтами типа нашего.

Ну раз многолетний опыт, тогда рассудит время, ведь автобану максимум три месяца, однако мне интересен маркет, который доступен всем.

Про Яндекс тоже согласен. Испытал...

 
Renat Akhtyamov:
Ну раз многолетний опыт, тогда рассудит время, ведь автобану максимум три месяца, однако мне интересен маркет, который доступен всем.
нет, он был и раньше, может его и отключали, но он точно был, потому как помню что попадал под него
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