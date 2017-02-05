Назойливое 403 - Forbidden: Access is denied.
На этом форуме невозможно стало что-либо искать.
Чуть только полистал странички в прошлом и всё!
Имеем ошибку:
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Ну когда же это закончится?
А в этот раз - вообще не понимаю - с чем связана такая ошибка....
Это проблемы вашего интернет-провайдера, использует выход в сеть с не совсем белым IP.
Так-же можно предположить, что у вас проблемы с поиском гугл и яндекс, так-же пишет: "Подтвердите что вы не робот" , ну и нужно ввести несколько циферок.
Ошибка 403 - защита от DDOS-атак, поэтому при нескольких пролистываниях сайтов ваш IP блокируют, воспринимая вас за бота.
Решение: писать в поддержку интернет-провайдера, ну или просто его сменить. Я выбрал вариант №2, благо есть выбор, с тех пор проблемы исчезли навсегда.
Это проблемы вашего интернет-провайдера, использует выход в сеть с не совсем белым IP.
Так-же можно предположить, что у вас проблемы с поиском гугл и яндекс, так-же пишет: "Подтвердите что вы не робот" , ну и нужно ввести несколько циферок.
Ошибка 403 - защита от DDOS-атак, поэтому при нескольких пролистываниях сайтов ваш IP блокируют, воспринимая вас за бота.
Решение: писать в поддержку интернет-провайдера, ну или просто его сменить. Я выбрал вариант №2, благо есть выбор, с тех пор проблемы исчезли навсегда.
не думаю.
я получал такую ошибку из разных уголков земли.
причина:
Например,
- быстро меняешь и обновляешь свои продукты, на 7 - 8 продукте обновленным подряд - появляется блокировка
- История чата, листаешь историю чата - после нескольких быстрых прокруток - получаешь блокировку
Написал в сервисдеск.
У меня тоже был сайт и я тоже сделал автобан.
Когда посещаемость снизилась, я понял только одно - что автобан - это не совсем нужный инструмент с целью применения к СМИ
Лучше когда посещают, читают и ... всё что угодно.
В итоге снял я его со своего сайта, т.к. - ну чего бояться, если штатная защита юникс обеспечивает всё необходимое???
Написал в сервисдеск.
У меня тоже был сайт и я тоже сделал автобан.
Когда посещаемость снизилась, я понял только одно - что автобан - это не совсем нужный инструмент с целью применения к СМИ
Лучше когда посещают, читают и ... всё что угодно.
В итоге снял я его со своего сайта, т.к. - ну чего бояться, если штатная защита юникс обеспечивает всё необходимое???
У меня года 3 назад был сайт по программированию на МТ4 на Joomla и Debian. Все обновления ставил исправно, все равно зачем-то ломали. Спасибо замечательной тех. поддержке, помогали восстановить бесплатно.
Joomla ломают, дырявая защита. Но лечится, статьи в инете по решению этого вопроса есть.
Любой автобан я отношу к психоделии (без обид) и как минимум - наиболее легкий способ отказаться от роста посещаемости.
Нужно работать над защитой (работы на 2 дня, максимум), но автобан - это не выход.
К примеру - человек перебирает продукты в Маркете (то же самое что и перелистывает кучу страниц за некоторое небольшое время) ловит ошибку 403. Естественно кроет сайт матом и уходит...
Я даже анонимайзеры кидал на своем сайте в автобан, но потом понял - это психоделия, не более.
Да пусть читают, как угодно пусть читают, ё-ма-ё)))
Люди проявляют интерес к сайту, ну что еще нужно???
И смех и грех короче говоря.
Это проблемы вашего интернет-провайдера, использует выход в сеть с не совсем белым IP.
Так-же можно предположить, что у вас проблемы с поиском гугл и яндекс, так-же пишет: "Подтвердите что вы не робот" , ну и нужно ввести несколько циферок.
Ошибка 403 - защита от DDOS-атак, поэтому при нескольких пролистываниях сайтов ваш IP блокируют, воспринимая вас за бота.
Решение: писать в поддержку интернет-провайдера, ну или просто его сменить. Я выбрал вариант №2, благо есть выбор, с тех пор проблемы исчезли навсегда.
Есть такое и что?
Автобаном что ли по Вашему такое лечится?
Просто смотрят - какое количество пингов проходит за некоторое очень короткое время (5-10 секунд), длительность и периодичность атаки, только тогда банят. Юниксовых примочек, способны ПРАВИЛЬНО оценить и выявить такую атаку на этот счет мульон. Ни один вменяемый человек в браузере, не сможет перебрать 1000 страниц за 5-10 секунд, в отличии от DDOS-атакующего
Точно также есть куча наворотов, способных по просту отбить DDOS-атаку, без применения автобана, т.к. атакующий в легкую поменяет ip-шник. А если выкачает базу ip-шников с сайта, то могут забаниться все пользователи сайта за час, максимум. После этого выход только один - почистить базу ip-шников автобана в ноль. Ну и что полезного в итоге?
А если гугл или другая поисковая система поменяет или добавит ip-шник - их в автобан?
Я более чем уверен, что здесь автобан уже наделал таких делов, что на высоком месте в поисковых системах скоро их не будет....
Чтобы не быть голословным, вот и многократно обвалившаяся посещаемость и страницы не могут быть проиндексированы поисковыми системами, начиная с середины декабря 2016 года:
Вы неправильно интерпретируете графики.
С поисковиками все ок, они не блокируются, трафик с них только растет постоянно. Флуктуации с количеством проиндексированных страниц зависят от постоянного апгрейда алгоритмов поисковиков. Это происходит с подавляющим большинством сайтов в мире.
Если смотреть на Яндекс и его отчеты, то в них потрясающее количество глюков и несуразностей. Лично я считаю, что они погрязли в ошибках(индексация, ранжирование, отчеты) и точность их данных - плюс/минус километр. Их Веб Мастер сервис это постоянно доказывает своими отчетами.
Про автобаны и контроль безопасности вы зря так пишите. Без этого жить невозможно, если у вас мало-мальски ценный сайт.
Вы неправильно интерпретируете графики.
С поисковиками все ок, они не блокируются, трафик с них только растет постоянно. Флуктуации с количеством проиндексированных страниц зависят от постоянного апгрейда алгоритмов поисковиков. Это происходит с подавляющим большинством сайтов в мире.
Если смотреть на Яндекс и его отчеты, то в них потрясающее количество глюков и несуразностей. Лично я считаю, что они погрязли в ошибках(индексация, ранжирование, отчеты) и точность их данных - плюс/минус километр. Их Веб Мастер сервис это постоянно доказывает своими отчетами.
Про автобаны и контроль безопасности вы зря так пишите. Без этого жить невозможно, если у вас мало-мальски ценный сайт.
На графиках что гугл, что яндекс - результат - красным. Дело Ваше, но это независимая оценка, я здесь не причём. Говорит она только о том, что эти поисковики не могут проиндексировать 28% Вашего сайта. То есть новые продукты маркета уже никто не найдет. Но я заинтересован однако в своих продажах... Чую - количество закачек снизилось до нуля. Поисковики у Вас забанены. Проверьте пожалуйста.
Я имею и сам делал свой сервер с нуля (накатал инструкцию на 180 листах), сам там админ, сам пишу сайты и прочее и прочее. Определенно я в курсе в том, о чем пишу.
Насчет безопасности - согласен на 100%. И написал - что есть более вменяемые фишки, нежели автобан. Делается такое на уровне администрирования сервера, а не на уровне LAMP-ошного сайта, ну или XAMP. Не задавался целью вникать в подробности архитектуры Вашего сайта, но внешне - это оно, стопудов.
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На этом форуме невозможно стало что-либо искать.
Чуть только полистал странички в прошлом и всё!
Имеем ошибку:
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Ну когда же это закончится?
А в этот раз - вообще не понимаю - с чем связана такая ошибка....