Если вырастил огромного лося, и чтоб полностью не потерять демозит перекрыл противоположным, равным по лотам. - страница 2
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В каком смысле - "как именно" ?..
Я даже не врублюсь с ходу, что и отвечать
Уточняй, наверно,.. чего ты не знаешь, "как" ?..
мне интересно как использовать ход цены против открытой позиции
Так главное же слово в Вашем предложении - это слово ХОД
А слова "против открытой позиции" означают "ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ".
Правильно ли я понимаю, что Вам "... интересно, как использовать ХОД цены в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ?
Так главное же слово в Вашем предложении - это слово ХОД
А слова "против открытой позиции" означают "ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ".
Правильно ли я понимаю, что Вам "... интересно, как использовать ХОД цены в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ?
если цена идет в незапланированном направлении это всегда против позиции.
Согласен.
Зато, когда цена идёт против позиции - это всегда ИЗВЕСТНОЕ направление
Осталось только решить, какой из вариантов действий выбрать.
У Вас варианты действий на этот случай хоть есть?..
Согласен.
Зато, когда цена идёт против позиции - это всегда ИЗВЕСТНОЕ направление
Осталось только решить, какой из вариантов действий выбрать.
У Вас варианты действий на этот случай хоть есть?..
автоматизированные, работающие в любой ситуации - нет. поэтому и была создана данная тема.
А в чём проблема?..
Вот, допустим, купили Вы 1 лот тугриков по 1.0000.
Цена пошла вниз... и достигла 0.9950.
Какие у Вас возникают при этом мысли?.. Какие рассуждения?..
А в чём проблема?..
Вот, допустим, купили Вы 1 лот тугриков по 1.0000.
Цена пошла вниз... и достигла 0.9950.
Какие у Вас возникают при этом мысли?.. Какие рассуждения?..
поза в замке, дальше?
Дальше - ждать возможности этот замок закрыть с наименьшей потерей средств. Если замок с нулевой маржей, можно оставить его висеть и торговать дальше, стараясь не допускать в будущем ситуаций, требующих локировать позицию. А если это ключевой пункт стратегии, то трейдер сам себе злобный буратино.
это ключевой пункт. Надо или алгоритм или советник который разрулит это все автоматически, а руками я и сам могу.
Для лока с одинаковыми лотами алгоритм простой - когда цена будет посередине между ордерами лока - закрывать сначала убыточный, потом прибыльный. Так лок закроется с минимальной потерей.
В ноль или в плюс лок закрывается только через просадку по средствам - закрывается прибыльная половина когда цена начинает движение по направлению убыточной половины, в надежде на то, что цена продолжит движение туда же и удастся закрыть убыток с минимальной потерей или даже в плюс. Но при закрытии прибыльной половины лока на счету сразу возникает просадка, пропорциональная убыточной половине, которую трейдер вынужден пересиживать. Какой в этом смысл? Лучше уж без локов, пошла цена не туда - закрывать по стопу или усредняться.