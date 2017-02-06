Если вырастил огромного лося, и чтоб полностью не потерять демозит перекрыл противоположным, равным по лотам. - страница 2

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prikolnyjkent:

В каком смысле - "как именно" ?.. 

 Я даже не врублюсь с ходу, что и отвечать 

Уточняй, наверно,.. чего ты не знаешь, "как" ?.. 

мне интересно как использовать ход цены против открытой позиции
 
trader781:
мне интересно как использовать ход цены против открытой позиции

Так главное же слово в Вашем предложении - это слово ХОД 

А слова "против открытой позиции" означают "ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ".

Правильно ли я понимаю, что Вам "... интересно, как использовать ХОД цены в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ? 

 
prikolnyjkent:

Так главное же слово в Вашем предложении - это слово ХОД 

А слова "против открытой позиции" означают "ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ".

Правильно ли я понимаю, что Вам "... интересно, как использовать ХОД цены в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ? 

если цена идет в незапланированном направлении это всегда против позиции.
 
trader781:
если цена идет в незапланированном направлении это всегда против позиции.

Согласен. 

Зато, когда цена идёт против позиции - это всегда ИЗВЕСТНОЕ направление  

Осталось только решить, какой из вариантов действий выбрать.

У Вас варианты действий на этот случай хоть есть?.. 

 
prikolnyjkent:

Согласен. 

Зато, когда цена идёт против позиции - это всегда ИЗВЕСТНОЕ направление  

Осталось только решить, какой из вариантов действий выбрать.

У Вас варианты действий на этот случай хоть есть?.. 

автоматизированные, работающие в любой ситуации - нет. поэтому и была создана данная тема.
 
trader781:
автоматизированные, работающие в любой ситуации - нет. поэтому и была создана данная тема.

А в чём проблема?..

Вот, допустим, купили Вы 1 лот тугриков по 1.0000.

Цена пошла вниз... и достигла 0.9950.

Какие у Вас возникают при этом мысли?.. Какие рассуждения?.. 

 
prikolnyjkent:

А в чём проблема?..

Вот, допустим, купили Вы 1 лот тугриков по 1.0000.

Цена пошла вниз... и достигла 0.9950.

Какие у Вас возникают при этом мысли?.. Какие рассуждения?.. 

поза в замке, дальше?
 
trader781:
поза в замке, дальше?
Дальше - ждать возможности этот замок закрыть с наименьшей потерей средств. Если замок с нулевой маржей, можно оставить его висеть и торговать дальше, стараясь не допускать в будущем ситуаций, требующих локировать позицию. А если это ключевой пункт стратегии, то трейдер сам себе злобный буратино.
 
Vitalie Postolache:
Дальше - ждать возможности этот замок закрыть с наименьшей потерей средств. Если замок с нулевой маржей, можно оставить его висеть и торговать дальше, стараясь не допускать в будущем ситуаций, требующих локировать позицию. А если это ключевой пункт стратегии, то трейдер сам себе злобный буратино.
это ключевой пункт. Надо или алгоритм или советник который разрулит это все автоматически, а руками я и сам могу.
 
trader781:
это ключевой пункт. Надо или алгоритм или советник который разрулит это все автоматически, а руками я и сам могу.

Для лока с одинаковыми лотами алгоритм простой - когда цена будет посередине между ордерами лока - закрывать сначала убыточный, потом прибыльный. Так лок закроется с минимальной потерей.

В ноль или в плюс лок закрывается только через просадку по средствам - закрывается прибыльная половина когда цена начинает движение по направлению убыточной половины, в надежде на то, что цена продолжит движение туда же и удастся закрыть убыток с минимальной потерей или даже в плюс. Но при закрытии прибыльной половины лока на счету сразу возникает просадка, пропорциональная убыточной половине, которую трейдер вынужден пересиживать. Какой в этом смысл? Лучше уж без локов, пошла цена не туда - закрывать по стопу или усредняться.

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