Если вырастил огромного лося, и чтоб полностью не потерять демозит перекрыл противоположным, равным по лотам.
- Закрывать все сделки через 30м после открытия
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Есть ли где - то наброски для 4ки что делать в таких ситуацих. Интересует автоматизированное решение.
Смысл в чем? Тоже самое что и закрыть убыточную позицию.
Вот такой у меня есть, посмотри.
смысл чтоб закрыть замок как минимум в 0
"перекрыл противоположным, равным по лотам."
Если вы переоткрылись противоположным с таким же лотом как и первая позиция вы просто зафиксировали убыток, при этом заплатили 2 спреда. Тоже самое что закрыть по рынку.
"перекрыл противоположным, равным по лотам."
Если вы переоткрылись противоположным с таким же лотом как и первая позиция вы просто зафиксировали убыток, при этом заплатили 2 спреда. Тоже самое что закрыть по рынку.
теоретически - да
на практике цена всегда возвращается к текущим уровням , подтверждено лично через сотни слитых депозитов
на практике цена всегда возвращается к текущим уровням , подтверждено лично через сотни слитых депозитов
Есть ли где - то наброски для 4ки что делать в таких ситуацих. Интересует автоматизированное решение.
Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?
У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося" ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу
А там и до безубытка "рукой подать"...
Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?
У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося" ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу
А там и до безубытка "рукой подать"...
ну как же, торговать на затяжном тренде по тренду это же психологически трудно, а вдруг резкая коррекция, график упёрся в верх экрана и обновляет максимумы - по ощущениям это выглядит как попытка запрыгнуть в поезд который уже приехал на конечную станцию, хотя станция может оказать и не конечной, но мы то этого не знаем
Вот-вот...
И совсем другое ощущение, когда ловишь тренд "на лося"
Тут ты с азартом, потирая руки, ждёшь "до конца",.. когда этот самый "тренд" принесёт тебе денег больше, чем размер убытка от "приманки"
Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?
У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося" ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу
А там и до безубытка "рукой подать"...
как именно?
В каком смысле - "как именно" ?..
Я даже не врублюсь с ходу, что и отвечать
Уточняй, наверно,.. чего ты не знаешь, "как" ?..
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