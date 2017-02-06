Если вырастил огромного лося, и чтоб полностью не потерять демозит перекрыл противоположным, равным по лотам.

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Есть ли где - то наброски для 4ки что делать в таких ситуацих. Интересует автоматизированное решение.
 
trader781:
Есть ли где - то наброски для 4ки что делать в таких ситуацих. Интересует автоматизированное решение.
Смысл в чем? Тоже самое что и закрыть убыточную позицию.
 
Evgeny Belyaev:
Смысл в чем? Тоже самое что и закрыть убыточную позицию.
смысл чтоб закрыть замок как минимум в 0
Mikhail Gorenberg:
Вот такой у меня есть, посмотри.
Спасибо, открою гляну.
 
trader781:
смысл чтоб закрыть замок как минимум в 0

"перекрыл противоположным, равным по лотам."

Если вы переоткрылись противоположным с таким же лотом как и первая позиция вы просто зафиксировали убыток, при этом заплатили 2 спреда. Тоже самое что закрыть по рынку.

 
Evgeny Belyaev:

"перекрыл противоположным, равным по лотам."

Если вы переоткрылись противоположным с таким же лотом как и первая позиция вы просто зафиксировали убыток, при этом заплатили 2 спреда. Тоже самое что закрыть по рынку.

теоретически - да

на практике цена всегда возвращается к текущим уровням , подтверждено лично через сотни слитых депозитов 

 
trader781:

на практике цена всегда возвращается к текущим уровням , подтверждено лично через сотни слитых депозитов 

50 на 50. Вы просто будете пересиживать и платить каждый день своп. 
 
trader781:
Есть ли где - то наброски для 4ки что делать в таких ситуацих. Интересует автоматизированное решение.

Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?

У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося"  ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу 

А там и до безубытка "рукой подать"...  

 
prikolnyjkent:

Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?

У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося"  ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу 

А там и до безубытка "рукой подать"...  

ну как же, торговать на затяжном тренде по тренду это же психологически трудно, а вдруг резкая коррекция, график упёрся в верх экрана и обновляет максимумы - по ощущениям это выглядит как попытка запрыгнуть в поезд который уже приехал на конечную станцию, хотя станция может оказать и не конечной, но мы то этого не знаем
 
Aleksey Semenov:
ну как же, торговать на затяжном тренде по тренду это же психологически трудно, а вдруг резкая коррекция, график упёрся в верх экрана и обновляет максимумы - по ощущениям это выглядит как попытка запрыгнуть в поезд который уже приехал на конечную станцию, хотя станция может оказать и не конечной, но мы то этого не знаем

Вот-вот...

И совсем другое ощущение, когда ловишь тренд "на лося"  

Тут ты с азартом, потирая руки, ждёшь "до конца",.. когда этот самый "тренд" принесёт тебе денег больше, чем размер убытка от "приманки" 

 
prikolnyjkent:

Интересно, а почему Вы не используете ход цены ПРОТИВ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ для того, чтобы неплохо на нём подзаработать?

У меня котировки - не любят, когда я "заманиваю их на лося"  ... и перестают "давить на смерть" убыточную позу 

А там и до безубытка "рукой подать"...  

как именно?
 
trader781:
как именно?

В каком смысле - "как именно" ?.. 

 Я даже не врублюсь с ходу, что и отвечать 

Уточняй, наверно,.. чего ты не знаешь, "как" ?.. 

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