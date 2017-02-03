Авто Magic - страница 2
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Заканчиваю писать универсальный автомагик (не важно сколько одинаковых экспертов и на скольки одинаковых символах
они будут работать :) ), но не хочу выкладывать код.
Как быть?
Опять?
Вечный двигатель там не допиливаете в перекурах?
А аппарат по преобразованию воды в нефть не изобрели?
Опять?
Вечный двигатель там не допиливаете в перекурах?
А аппарат по преобразованию воды в нефть не изобрели?
Дадите слово, что будете обходить темы начатые мною?
Выложу код.
Дадите слово, что будете обходить темы начатые мною?
Выложу код.
Михаил, Дмитрий смотреть Ваш код не будет. И так понятно что он делает. Вопрос не в коде, вопрос в целесообразности написанного. Вы выбрали для себя специфическую манеру написания экспертов. Замечательно. Но у многих складывается впечатление, что Вы начинаете навязывать эту манеру чересчур навязчиво и агрессивно. А это не правильно, т.к. во-первых Ваш подход ошибочен, а во-вторых это может навредить новичкам. Поэтому Дмитрий и комментирует Ваши посты именно таким образом.
А что на скриешоте?
Или я это в фотошопе нарисовал?
1. Я не пионер, что бы давать слово.
2. Этот код мне неинтересен, потому-что я знаю, что это невозможно. Даже предполагаю, на чем вы очередной раз зароетесь.
Если выложите, точно пройти мимо не смогу, и промолчать, и не разрушить вашу иллюзию. Хотите остаться в иллюзии - не выкладывайте.
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Может быть два подхода:
1. В качестве магика использовать хэндл графика.
2. При запуске эксперта смотреть на графике надпись с определенным именем, если она есть, брать магик из нее, если нет надписи - генерить (хоть текущее время брать) и создавать надпись с ее значением на будущее. Будет работать, до тех пор, пока график случайно не закроете.
А что на скриешоте?
Или я это в фотошопе нарисовал?
Василий!
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА СКРИНШОТЕ?
Если серьезно подойти к делу, так чтоб не держать в голове ничего и не ошибиться с выбором магика при запуске эксперта. Сделал бы скрипт для генерации магика. Скрипт просто сохраняет значение в файл и при очередном запуске читает значение увеличивает его и выдает в окне сообщения. Увеличивать можно с шагом, разумеется.
Перед запуском эксперта запускаешь скрипт, получаешь магик, вводишь его в окно свойств эксперта. Эксперта можно доработать функцией, что бы на графике создавалась надпись со значением магика, но не удалялась при снятии эксперта. После этого возможен перезапуск терминала, перезапуск экспертов. Но и в этом случае надо себя обезопасить на случай случайного закрытия графика - сделать запись для памяти в файл: магик, символ, примечание. Эту запись для памяти можно делать в любое время после запуска эксперта - не является проблемой. А вот напряженный момент запуска эксперта облегчен максимально.
Василий!
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА СКРИНШОТЕ?
Никто кроме вас не знает, что на нем. Можно предположить - это преобразование символа и таймрейма в число, и это не то, о чем вы заявили в начале.