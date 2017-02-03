Авто Magic - страница 2

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Aliaksandr Hryshyn:
Вопрос в кодировании имени советника, инструмента, таймфрейма и параметров(две и более копии советников с разными параметрами). Можно ещё и комментарий задействовать, будет ещё меньше вероятность конфликтов магиков.
Файлы и глобальные переменные не используются, абсолютно не боится переноса на ВПС, другую систему и т.д.
Согласен. Магик может содержать любой 64-битный хеш. Делал такую штуку в упрощенном виде (для одного эксперта). Но нужно продумать разрешение коллизий (у меня его не было, т.к. кодировал только имя символа и таймфрейм).
 

Заканчиваю писать универсальный автомагик (не важно сколько одинаковых экспертов и на скольки одинаковых символах

они будут работать :) ), но не хочу выкладывать код.

Как быть? 

 

Опять? 

Вечный двигатель там не допиливаете в перекурах?

А аппарат по преобразованию воды в нефть не изобрели? 

 
Dmitry Fedoseev:

Опять? 

Вечный двигатель там не допиливаете в перекурах?

А аппарат по преобразованию воды в нефть не изобрели? 

Дадите слово, что будете обходить темы начатые мною?

Выложу код. 

 

 
prostotrader:

Дадите слово, что будете обходить темы начатые мною?

Выложу код.  

Михаил, Дмитрий смотреть Ваш код не будет. И так понятно что он делает. Вопрос не в коде, вопрос в целесообразности написанного. Вы выбрали для себя специфическую манеру написания экспертов. Замечательно. Но у многих складывается впечатление, что Вы начинаете навязывать эту манеру чересчур навязчиво и агрессивно. А это не правильно, т.к. во-первых Ваш подход ошибочен, а во-вторых это может навредить новичкам. Поэтому Дмитрий и комментирует Ваши посты именно таким образом. 
 
Vasiliy Sokolov:
Михаил, Дмитрий смотреть Ваш код не будет. И так понятно что он делает. Вопрос не в коде, вопрос в целесообразности написанного. Вы выбрали для себя специфическую манеру написания экспертов. Замечательно. Но у многих складывается впечатление, что Вы начинаете навязывать эту манеру чересчур навязчиво и агрессивно. А это не правильно, т.к. во-первых Ваш подход ошибочен, а во-вторых это может навредить новичкам. Поэтому Дмитрий и комментирует Ваши посты именно таким образом. 

А что на скриешоте?

Или я это в фотошопе нарисовал? 

 

 

1. Я не пионер, что бы давать слово.

2. Этот код мне неинтересен, потому-что я знаю, что это невозможно. Даже предполагаю, на чем вы очередной раз зароетесь.

Если выложите, точно пройти мимо не смогу, и промолчать, и не разрушить вашу иллюзию. Хотите остаться в иллюзии - не выкладывайте.

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Может быть два подхода:

1. В качестве магика использовать хэндл графика.   

2. При запуске эксперта смотреть на графике надпись с определенным именем, если она есть, брать магик из нее, если нет надписи - генерить (хоть текущее время брать) и создавать надпись с ее значением на будущее. Будет работать, до тех пор, пока график случайно не закроете. 

 
prostotrader:

А что на скриешоте?

Или я это в фотошопе нарисовал? 

 

Василий!

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА СКРИНШОТЕ?

 

 

Если серьезно подойти к делу, так чтоб не держать в голове ничего и не ошибиться с выбором магика при запуске эксперта. Сделал бы скрипт для генерации магика. Скрипт просто сохраняет значение в файл и при очередном запуске читает значение увеличивает его и выдает в окне сообщения. Увеличивать можно с шагом, разумеется.

Перед запуском эксперта запускаешь скрипт, получаешь магик, вводишь его в окно свойств эксперта. Эксперта можно доработать функцией, что бы на графике создавалась надпись со значением магика, но не удалялась при снятии эксперта. После этого возможен перезапуск терминала, перезапуск экспертов. Но и в этом случае надо себя обезопасить на случай случайного закрытия графика - сделать запись для памяти в файл: магик, символ, примечание. Эту запись для памяти можно делать в любое время после запуска эксперта - не является проблемой. А вот напряженный момент запуска эксперта облегчен максимально. 

 
prostotrader:

Василий!

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА СКРИНШОТЕ?

 

Никто кроме вас не знает, что на нем. Можно предположить - это преобразование символа и таймрейма в число, и это не то, о чем вы заявили в начале.

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