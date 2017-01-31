Навеяно предыдущей темой про заказчиков и разработчиков И так, для чего вы пишете роботов, особенно касается тех кто занимается этим не один год? - страница 7
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Это все полуавтоматы. А мне нужно чтоб он взял грязную посуду с стола, отнес в раковину или посудомоечную машину....
Еще скажите, чтобы он сам себе подобных разрабатывал. И анализировал и улучшал собственный исходный код)
Это не к чему ИИ, может быть опасен для человека!
Хотя да. А то потом появляются всякие ребята. И хотят они отнюдь не торговать.
Это все полуавтоматы. А мне нужно чтоб он взял грязную посуду с стола, отнес в раковину или посудомоечную машину....
Идешь на улицу, отлавливаешь тетьку, ведешь в дом. Всех делов-то ) И елистричества не потребляет
Идешь на улицу, отлавливаешь тетьку, ведешь в дом. Всех делов-то ) И елистричества не потребляет
Не у меня своя есть, правда она девушка, а не тетка.
Призвали меня в КраснуюСоветскую Армию. Вот едем в эшелоне, отдельный поезд. В купе плацкартного вагона среди нас нашёлся "запоздавший" и уже с ребёнком. Вот он начал всех "доставать", кто женат кто нет, кто девственник кто нет...
Спрашивает одного, звать Валера, он говорит что женат.
Виктор: А жена-то девственницей была?
Валера: Она и сейчас девственница.
Мы, даже девственники, все в шоке...
Виктор: У тебя проблемы с этим?
Валера: Нет. Просто я знал что мне идти в Армию и я её не трогал чтобы она не хотела.
Пауза...
Виктор: Так она ведь замуж пошла только потому, что захотела...
Больше эту тему в присутствии Валеры не обсуждали никогда.
Через год Валера поехал в отпуск, развёлся и вернулся дослуживать...
Стронно что не пункта Пишу ради денег.