Навеяно предыдущей темой про заказчиков и разработчиков И так, для чего вы пишете роботов, особенно касается тех кто занимается этим не один год? - страница 7

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Evgeny Belyaev:
Это все полуавтоматы. А мне нужно чтоб он взял грязную посуду с стола, отнес в раковину или посудомоечную машину....
Еще скажите, чтобы он сам себе подобных разрабатывал. И анализировал и улучшал собственный исходный код)
 
Alexander Fedosov:
Еще скажите, чтобы он сам себе подобных разрабатывал. И анализировал и улучшал собственный исходный код)
Это не к чему ИИ, может быть опасен для человека!
 
Evgeny Belyaev:
Это не к чему ИИ, может быть опасен для человека!
Хотя да. А то потом появляются всякие ребята. И хотят они отнюдь не торговать.

 
Alexander Fedosov:
Хотя да. А то потом появляются всякие ребята. И хотят они отнюдь не торговать.

Как раз это и имел в виду. 
 
Evgeny Belyaev:
Это все полуавтоматы. А мне нужно чтоб он взял грязную посуду с стола, отнес в раковину или посудомоечную машину....
Идешь на улицу, отлавливаешь тетьку, ведешь в дом. Всех делов-то ) И елистричества не потребляет
 
Alexey Volchanskiy:
Идешь на улицу, отлавливаешь тетьку, ведешь в дом. Всех делов-то ) И елистричества не потребляет
Не у меня своя есть, правда она девушка, а не тетка.
 
Alexey Volchanskiy:
Идешь на улицу, отлавливаешь тетьку, ведешь в дом. Всех делов-то ) И елистричества не потребляет

Ага, щас шоб отловить ещё побегать надо......да и не факт,   им жышь фоныдавай сразу...
Кто не успел тот опоздал......
 
Evgeny Belyaev:
Не у меня своя есть, правда она девушка, а не тетка.
Что-то это навеяло мне воспоминания... Раз-уж пошёл флуд, так и я чуток пофлужу...
 
Призвали меня в КраснуюСоветскую Армию. Вот едем в эшелоне, отдельный поезд. В купе плацкартного вагона среди нас нашёлся "запоздавший" и уже с ребёнком. Вот он начал всех "доставать", кто женат кто нет, кто девственник кто нет...

Спрашивает одного, звать Валера, он говорит что женат.

Виктор: А жена-то девственницей была?

Валера: Она и сейчас девственница.

Мы, даже девственники, все в шоке...

Виктор: У тебя проблемы с этим?

Валера: Нет. Просто я знал что мне идти в Армию и я её не трогал чтобы она не хотела.

Пауза...

Виктор: Так она ведь замуж пошла только потому, что захотела...

Больше эту тему в присутствии Валеры не обсуждали никогда.

Через год Валера поехал в отпуск, развёлся и вернулся дослуживать...
 
Стронно что не пункта Пишу ради денег. 
 
Alexandr Gavrilin:
Стронно что не пункта Пишу ради денег. 
п.3 подходит
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