Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 4

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Yuriy Zaytsev:
Там выше по теме дали совет, тупо в три раза увеличивать оплаты за такие заказы.

Кстати этот можно применять не только когда не трезв, но и когда в задании чувствуется явная муть. )

Не заплатил - хорошо, не получили в работу "гемарой".

Заплатил - тоже не плохо, тройной тариф не каждый платит )

 
Mislaid:


С физлицами работаю только за натуральную оплату. 

В смысле, за еду? )
 
Alexandr Bryzgalov:
В смысле, за еду? )

Неа, не за еду, вот сцена после приема Заказа, Заказчик слева ))

ыы 

 

Давайте лучше зададим тему вот так:

 

 

 

иначе лося не вырастить... 

 
стараюсь отсекать такие заказы, потому что потом будут только проблемы.  Но когда пользователь настаивает - не могу перечить, а то потом говорят : мол .. " Какого лезишь, надо сделать - сделай, остальное тебя не колышит"
 
Alexey Volchanskiy:

Неа, не за еду, вот сцена после приема Заказа, Заказчик слева ))

 

Не. За питьё, пью только пиво. Мы должны встретиться. Для этого должен быть общий знакомый. Можно в кафешке в Питере. Хотя есть другие варианты: у меня каждый выходной шашлык; по сезону: ягоды, грибы, рыбалка.
 
Alexey Volchanskiy:
  • 33% Да, деньги не пахнут
    (14)
  • 9% Да, стараюсь по возможности посоветовать Заказчику улучшения
    (4)
  • 14% Нет, меня тошнит от таких заказов
    (6)
  • 14% Я Заказчик таких стратегий, какое вам дело, сольет или нет!!!
    (6)
  • 30% Хочу посмотреть
    (13)
Я иногда заказываю советники, которые очевидно не будут прибыльны. Меня не волнует мнение разработчика будет ли этот советник прибыльным, но мне важно, чтобы все работало именно по тому алгоритму, который мне нужен и даже если в советник включается обработка всех перезагрузок, важно чтобы все работало без глюков и четко по алгоритму. Думаю тут от заказчика зависит, кто-то хочет сделать грааль в 5 строк, а кто-то хочет провести исследование и посмотреть как это будет работать. Если даже советник сливает, мне важно как он это делает, когда, почему, когда не сливает, с какой скоростью и так далее. То есть совершенно не важно сливает советник или нет, но сделан он должен быть качественно, ведь у всех разные цели)
 
Maxim Romanov:
Я иногда заказываю советники, которые очевидно не будут прибыльны. Меня не волнует мнение разработчика будет ли этот советник прибыльным, но мне важно, чтобы все работало именно по тому алгоритму, который мне нужен и даже если в советник включается обработка всех перезагрузок, важно чтобы все работало без глюков и четко по алгоритму. Думаю тут от заказчика зависит, кто-то хочет сделать грааль в 5 строк, а кто-то хочет провести исследование и посмотреть как это будет работать. Если даже советник сливает, мне важно как он это делает, когда, почему, когда не сливает, с какой скоростью и так далее. То есть совершенно не важно сливает советник или нет, но сделан он должен быть качественно, ведь у всех разные цели)

А, ну такой подход понятен и имеет право на жизнь. ))

Надеюсь, вы ТЗ нормальные пишете.  

 
Alexey Volchanskiy:

А, ну такой подход понятен и имеет право на жизнь. ))

Надеюсь, вы ТЗ нормальные пишете.  

Ну не без косяков конечно, бывают нестыковки в тз, с программистом обсуждаем если что не так, правим перед тем как делать. Вообще перед работой хорошо обсудить голосом задание целеком с исполнителем, чтобы убедиться, что он правильно понял, чтобы не переделывать по 100 раз, да и в ходе работы, если что вызывает сомнения, лучше обсудить, но я стараюсь максимально подробно описать все. 
 
Alexandr Bryzgalov:

Кстати этот можно применять не только когда не трезв, но и когда в задании чувствуется явная муть. )

Не заплатил - хорошо, не получили в работу "гемарой".

Заплатил - тоже не плохо, тройной тариф не каждый платит )

Вариант c завышением  стоимости , понимая - будет очень трудно, часто отпугивает заказчика. Можно не браться вовсе,  а можно браться - но поэтапно,  с отдельной оплатой за каждый этап.  Надо уметь разбить МУТНЫЙ заказ на мелкие задачи и решать их постепенно.

Самый лучший вариант в такой ситуации - поэтапная оплата.

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