Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 4
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Там выше по теме дали совет, тупо в три раза увеличивать оплаты за такие заказы.
Кстати этот можно применять не только когда не трезв, но и когда в задании чувствуется явная муть. )
Не заплатил - хорошо, не получили в работу "гемарой".
Заплатил - тоже не плохо, тройной тариф не каждый платит )
С физлицами работаю только за натуральную оплату.
В смысле, за еду? )
Неа, не за еду, вот сцена после приема Заказа, Заказчик слева ))
Давайте лучше зададим тему вот так:
Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут зарабатывать?
иначе лося не вырастить...
Неа, не за еду, вот сцена после приема Заказа, Заказчик слева ))
Я иногда заказываю советники, которые очевидно не будут прибыльны. Меня не волнует мнение разработчика будет ли этот советник прибыльным, но мне важно, чтобы все работало именно по тому алгоритму, который мне нужен и даже если в советник включается обработка всех перезагрузок, важно чтобы все работало без глюков и четко по алгоритму. Думаю тут от заказчика зависит, кто-то хочет сделать грааль в 5 строк, а кто-то хочет провести исследование и посмотреть как это будет работать. Если даже советник сливает, мне важно как он это делает, когда, почему, когда не сливает, с какой скоростью и так далее. То есть совершенно не важно сливает советник или нет, но сделан он должен быть качественно, ведь у всех разные цели)
А, ну такой подход понятен и имеет право на жизнь. ))
Надеюсь, вы ТЗ нормальные пишете.
А, ну такой подход понятен и имеет право на жизнь. ))
Надеюсь, вы ТЗ нормальные пишете.
Кстати этот можно применять не только когда не трезв, но и когда в задании чувствуется явная муть. )
Не заплатил - хорошо, не получили в работу "гемарой".
Заплатил - тоже не плохо, тройной тариф не каждый платит )
Вариант c завышением стоимости , понимая - будет очень трудно, часто отпугивает заказчика. Можно не браться вовсе, а можно браться - но поэтапно, с отдельной оплатой за каждый этап. Надо уметь разбить МУТНЫЙ заказ на мелкие задачи и решать их постепенно.
Самый лучший вариант в такой ситуации - поэтапная оплата.