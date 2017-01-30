Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 2
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Пункт первый
Заказчик всегда прав
Пункт второй
Если заказчик не прав смотри пункт первый.
Но уточнять заказ все же нужно чтоб сделать именно то что хотят.
Пункт первый
Заказчик всегда прав
Пункт второй
Если заказчик не прав смотри пункт первый.
Но уточнять заказ все же нужно чтоб сделать именно то что хотят.
Пункт первый
Заказчик всегда прав
С чего вы это взяли?
Всегда прав только ТЗ.
С чего вы это взяли?
Всегда прав только ТЗ.
Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.
Бывают случаи когда у заказчика кончается терпение объяснять и он просто отказывается от услуг.
Если хочется получить деньги за работу, а не заявк в арбитраж, надо брать и делать что говорят.
1. предоплата всегда 50-100%
2. никаких проблем с арбитражем3. заказчик прав только в рамках ТЗ
как-то недовольный заказчик попросил меня вернуть деньги за то что программа работала не так как надо.
я согласился вернуть с условием, что он вернёт мне моё время, которое я потратил на выполнение работы. конечно он возмутился мол платил за результат, а не оплачивал мне время.
через 2-3 дня от него пришло письмо, что всё нормально работает, настройки у него не те были.
Угу, еще бы все Заказчики ясно понимали, чего они хотят ))
Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.
Бывают случаи когда у заказчика кончается терпение объяснять и он просто отказывается от услуг.
Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.
Заказчик написал ТЗ, вы сделали.
Потом заказчик передкмал, попросил сделать по другому, потам опять... все это может продолжаться до бесконечности.
Вот, относительно недавно был случай: