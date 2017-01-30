Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 2

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Пункт первый

Заказчик всегда прав

Пункт второй

Если заказчик не прав смотри пункт первый. 

Но уточнять заказ все же нужно чтоб сделать именно то что хотят. 

 
trader781:

Пункт первый

Заказчик всегда прав

Пункт второй

Если заказчик не прав смотри пункт первый. 

Но уточнять заказ все же нужно чтоб сделать именно то что хотят. 

Угу, еще бы все Заказчики ясно понимали, чего они хотят ))
 
trader781:

Пункт первый

Заказчик всегда прав

С чего вы это взяли?

Всегда прав только ТЗ.

 
Evgeny Belyaev:

С чего вы это взяли?

Всегда прав только ТЗ.

Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.

Бывают случаи когда у заказчика кончается терпение объяснять и он просто отказывается от услуг. 

 
Alexey Volchanskiy:
Сейчас сижу и, "скрипя зубы", добиваю абсолютно пустой заказ. То есть я заведомо знаю, что эта помойка будет сливать. Взял его сразу после НГ, вроде 1-го числа, будучи в не совсем трезвом состоянии ))
Думал, сделаю за пару часов, поэтому назначил небольшую цену. А потом началась тягомотина. ТЗ, туманное, как Лондон 19-го века, пришлось долго уточнять... ну и т.д.
А главное, ощущение полной бессмысленности того, что я делаю.
А у вас так бывает?
:-) у Леши как всегда, темы интересные! Я бы даже сказал психологические. Конечно бывает,  не вижу никаких проблем в реализации таких заказов.  Надо просто понимать , заказчик хочет стратегию  по своему алгоритму - ну значит за его деньги надо ее ему дать. И что тут плохого , если вы раскроете ему глаза за некоторое вознаграждение. За "скрип зубов"  в конце концов платят!
 
trader781:
Если хочется получить деньги за работу, а не заявк в арбитраж, надо брать и делать что говорят.

1. предоплата всегда 50-100%

2. никаких проблем с арбитражем

3. заказчик прав только в рамках ТЗ
 

как-то недовольный заказчик попросил меня вернуть деньги за то что программа работала не так как надо.

я согласился вернуть с условием, что он вернёт мне моё время, которое я потратил на выполнение работы. конечно он возмутился мол платил за результат, а не оплачивал мне время.

через 2-3 дня от него пришло письмо, что всё нормально работает, настройки у него не те были.

 
Alexey Volchanskiy:
Угу, еще бы все Заказчики ясно понимали, чего они хотят ))
А смысл - зачем ? Важно, что бы заказчик оплачивал свои хотелки, а исполнитель их реализовывал так - как  хотят заказчики,  даже если исполнителю  это кажется дико.  Худсовета ведь не будет!
trader781:

Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.

Бывают случаи когда у заказчика кончается терпение объяснять и он просто отказывается от услуг.

  Если заказчика не понимает один исполнитель - не беда, а если его не понимает второй, третий, четвертый , пятый - то  проблема на другом конце.
 
 
trader781:

Если хочется получить деньги за работу, а не заявку с жалобой в арбитраж, надо брать и делать что говорят.

Заказчик написал ТЗ, вы сделали.

Потом заказчик передкмал, попросил сделать по другому, потам опять... все это может продолжаться до бесконечности.

Вот, относительно недавно был случай:

 

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