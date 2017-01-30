Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 3
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Заказчик написал ТЗ, вы сделали.
Потом заказчик передкмал, попросил сделать по другому, потам опять... все это может продолжаться до бесконечности.
Вот, относительно недавно был случай:
И в любом случае я (как обычно) что - то забыл прописать что выявится только в тестере.
Вы забыли написать, а исполнитель должен это бесплатно делать?
Бесплатно делать, то чего не было в ТЗ?
Исполнитель называет сумму за работу исходя из ТЗ.
В моем случае все нужно было бы переделывать с нуля.
Вы забыли написать, а исполнитель должен это бесплатно делать?
Бесплатно делать, то чего не было в ТЗ?
Исполнитель называет сумму за работу исходя из ТЗ.
В моем случае все нужно было бы переделывать с нуля.
Да. В этом классическом примере с деревом, дурак только заказчик. Нигде не было указано что качели качаться должны.
На самом деле не только, во всей цепочке - идиоты
Yuriy Zaytsev:
отличный пример -- я бы его озаглавил так: "Заказчик выбрал идиота разработчика"
Тут на самом деле пример, в котором ИДИОТЫ присутствуют на всех шагах проекта.
А смысл - зачем ? Важно, что бы заказчик оплачивал свои хотелки, а исполнитель их реализовывал так - как хотят заказчики, даже если исполнителю это кажется дико. Худсовета ведь не будет!
Если заказчика не понимает один исполнитель - не беда, а если его не понимает второй, третий, четвертый , пятый - то проблема на другом конце.
Когда заказчик ясно понимает, чего он хочет, он пишет ясное и четкое ТЗ. А когда не понимает, он пишет муть, которую приходится сначала дорабатывать и тратить на это время. Причем Заказчик искренне недоумевает, чего ты такой тупой и не читаешь его мыслей! Ведь написано, - вот эта фигня должна делать дрысть-дрысть вот до сих пор, а потом делать наоборот вот до хрена и больше!
У меня есть Заказчик с довольно необычным заказом. Чел неплохо знает С++ и попросил написать ему советника, обязательно с классами, а также снять видео с пояснениями всех нюансов MQL5, которые там используются. Ну, не хочет он тратить время на самостоятельное изучение MQL5, проще заплатить и получить болванку для дальнейшей работы.
Так вот его ТЗ можно на стенку в рамочке вешать, настолько все четко, ясно и однозначно. Уважуха!
Когда заказчик ясно понимает, чего он хочет, он пишет ясное и четкое ТЗ. А когда не понимает, он пишет муть, которую приходится сначала дорабатывать и тратить на это время. Причем Заказчик искренне недоумевает, чего ты такой тупой и не читаешь его мыслей! Ведь написано, - вот эта фигня должна делать дрысть-дрысть вот до сих пор, а потом делать наоборот вот до хрена и больше!
У меня есть Заказчик с довольно необычным заказом. Чел неплохо знает С++ и попросил написать ему советника, обязательно с классами, а также снять видео с пояснениями всех нюансов MQL5, которые там используются. Ну, не хочет он тратить время на самостоятельное изучение MQL5, проще заплатить и получить болванку для дальнейшей работы.
Так вот его ТЗ можно на стенку в рамочке вешать, настолько все четко, ясно и однозначно. Уважуха!
За деньги я работаю только с юрлицами. Там есть всё: ответственность, адекватность во всех вопросах, и, что очень важно - суммы и сроки контрактов немаленькие.
С физлицами работаю только за натуральную оплату.