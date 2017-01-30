Берете ли вы заказы на стратегии-пустышки, которые заведомо будут сливать? - страница 3

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Evgeny Belyaev:

Заказчик написал ТЗ, вы сделали.

Потом заказчик передкмал, попросил сделать по другому, потам опять... все это может продолжаться до бесконечности.

Вот, относительно недавно был случай:

 

Все правильно, вот там есть ветка где я 6 страниц пытался объяснить Карпутову как сделать сеточник по моей стратегии (которую я гоняю сейчас на 4ке) Думаешь робот после всего этого будет работать как нужно? И в любом случае я (как обычно) что - то забыл прописать что выявится только в тестере.
 
Yuriy Zaytsev:
Да. В этом классическом примере с деревом, дурак только заказчик. Нигде не было указано что качели качаться должны. 
 
trader781:
И в любом случае я (как обычно) что - то забыл прописать что выявится только в тестере.

Вы забыли написать, а исполнитель должен это бесплатно делать?

Бесплатно делать, то чего не было в ТЗ?

Исполнитель называет сумму за работу исходя из ТЗ.

В моем случае все нужно было бы переделывать с нуля. 

 
Evgeny Belyaev:

Вы забыли написать, а исполнитель должен это бесплатно делать?

Бесплатно делать, то чего не было в ТЗ?

Исполнитель называет сумму за работу исходя из ТЗ.

В моем случае все нужно было бы переделывать с нуля. 

Личное дело каждого.
 
Igor Volodin:
Да. В этом классическом примере с деревом, дурак только заказчик. Нигде не было указано что качели качаться должны. 
Нет

На  самом деле не только, во всей цепочке - идиоты
 

Yuriy Zaytsev:

 

отличный пример -- я бы его озаглавил так: "Заказчик обратился к идиоту разработчику"
 
Andrey F. Zelinsky:
отличный пример -- я бы его озаглавил так: "Заказчик выбрал идиота разработчика"
А как же разница между требованием заказчика,  1-я картинка и то что нужно было ему на самом деле, :-)  последняя картинка.
Тут на самом деле пример,  в котором ИДИОТЫ присутствуют  на всех  шагах проекта.
 
Yuriy Zaytsev:
А смысл - зачем ? Важно, что бы заказчик оплачивал свои хотелки, а исполнитель их реализовывал так - как  хотят заказчики,  даже если исполнителю  это кажется дико.  Худсовета ведь не будет!
  Если заказчика не понимает один исполнитель - не беда, а если его не понимает второй, третий, четвертый , пятый - то  проблема на другом конце.

Когда заказчик ясно понимает, чего он хочет, он пишет ясное и четкое ТЗ. А когда не понимает, он пишет муть, которую приходится сначала дорабатывать и тратить на это время. Причем Заказчик искренне недоумевает, чего ты такой тупой и не читаешь его мыслей! Ведь написано, - вот эта фигня должна делать дрысть-дрысть вот до сих пор, а потом делать наоборот вот до хрена и больше!

У меня есть Заказчик с довольно необычным заказом. Чел неплохо знает С++ и попросил написать ему советника, обязательно с классами, а также снять видео с пояснениями всех нюансов MQL5, которые там используются. Ну, не хочет он тратить время на самостоятельное изучение MQL5, проще заплатить и получить болванку для дальнейшей работы.

Так вот его ТЗ можно на стенку в рамочке вешать, настолько все четко, ясно и однозначно. Уважуха! 

 
Alexey Volchanskiy:

Когда заказчик ясно понимает, чего он хочет, он пишет ясное и четкое ТЗ. А когда не понимает, он пишет муть, которую приходится сначала дорабатывать и тратить на это время. Причем Заказчик искренне недоумевает, чего ты такой тупой и не читаешь его мыслей! Ведь написано, - вот эта фигня должна делать дрысть-дрысть вот до сих пор, а потом делать наоборот вот до хрена и больше!

У меня есть Заказчик с довольно необычным заказом. Чел неплохо знает С++ и попросил написать ему советника, обязательно с классами, а также снять видео с пояснениями всех нюансов MQL5, которые там используются. Ну, не хочет он тратить время на самостоятельное изучение MQL5, проще заплатить и получить болванку для дальнейшей работы.

Так вот его ТЗ можно на стенку в рамочке вешать, настолько все четко, ясно и однозначно. Уважуха! 

Там выше по теме дали совет, тупо в три раза увеличивать оплаты за такие заказы.
 

За деньги я  работаю только с юрлицами. Там есть всё: ответственность, адекватность во всех вопросах, и, что очень важно - суммы и сроки контрактов немаленькие.

С физлицами работаю только за натуральную оплату. 

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