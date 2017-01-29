Может ли такое быть...?
- Нужно ли разрешить обсуждение ДЦ в рамках технических особенностей настройки их серверов:
- Определение просадки.
- Версия сервера в Открывашке
Никому не секрет что есть такое явление как "брокер лопнул"... в это время в компании брокера - нет абсолютно никакого дела до того "какова его репутация" и один из смышленных сотрудников создает у себя в истории "идеальные счета" с "люксовой" статистикой - а потом вдруг его(брокера) решают реанимировать и приходит новая команда и делает ребрендинг брокера... этот сотрудник выставляет этисигналы сюда и пытается заработать прибыль доверчивых подписчиков...по сути это мошенничество - но как это можно проверить? Есть ли у данного ресурса такая возможность? Вот такой вопрос созрел...просто интерестно.
но как это можно проверить? Есть ли у данного ресурса такая возможность? Вот такой вопрос созрел...просто интерестно.
А зачем ? Если есть хороший счет или сигнал - это не зависит от того, "лопнул ли ДЦ или нет". Вопрос может быть лишь в том, что стейтмент поддельный - но это, опять же, мало зависит от ДЦ - говорят и на МайФХБуке тоже стейты несложно подделать.
Вобще, тут уже как-то правильно сказали - поставщик сигналов или продавец советника - это в некотором смысле мошенник. Если бы сигнал или советник были бы реально стабильно прибыльны - их не надо было бы продавать. А продажа означает, что автор понимает, что в любой момент он начнет сливать, и торопится "снять стружку с доверчивых подписчиков"
А зачем ? Если есть хороший счет или сигнал - это не зависит от того, "лопнул ли ДЦ или нет". Вопрос может быть лишь в том, что стейтмент поддельный - но это, опять же, мало зависит от ДЦ - говорят и на МайФХБуке тоже стейты несложно подделать.
Вобще, тут уже как-то правильно сказали - поставщик сигналов или продавец советника - это в некотором смысле мошенник. Если бы сигнал или советник были бы реально стабильно прибыльны - их не надо было бы продавать. А продажа означает, что автор понимает, что в любой момент он начнет сливать, и торопится "снять стружку с доверчивых подписчиков"
Вобще, тут уже как-то правильно сказали - поставщик сигналов или продавец советника - это в некотором смысле мошенник. Если бы сигнал или советник были бы реально стабильно прибыльны - их не надо было бы продавать.
Те, которые не умеют торговать, не имеют ни одного сигнала, не умеют разработать прибыльного эксперта, то всегда им кажется что те, которые умеют этого делать, то они мошенники.
С этой логикой они пытаются оправдать свои неспособности и без доказательства обзывают другим, мошенниками.
Скажем по другому - он зарабатывает деньги, рискуя только своим небольшим депозитом. И во вторых, у провайдера может просто не быть реально большой сумы денег для личной торговли, будем реалистами.
Те, которые не умеют торговать, не имеют ни одного сигнала, не умеют разработать прибыльного эксперта, то всегда им кажется что те, которые умеют этого делать, то они мошенники.
С этой логикой они пытаются оправдать свои неспособности и без доказательства обзывают другим, мошенниками.
Никому не секрет что есть такое явление как "брокер лопнул"... в это время в компании брокера - нет абсолютно никакого дела до того "какова его репутация" и один из смышленных сотрудников создает у себя в истории "идеальные счета" с "люксовой" статистикой - а потом вдруг его(брокера) решают реанимировать и приходит новая команда и делает ребрендинг брокера... этот сотрудник выставляет этисигналы сюда и пытается заработать прибыль доверчивых подписчиков...по сути это мошенничество - но как это можно проверить? Есть ли у данного ресурса такая возможность? Вот такой вопрос созрел...просто интерестно.
Те, которые не умеют торговать, не имеют ни одного сигнала, не умеют разработать прибыльного эксперта, то всегда им кажется что те, которые умеют этого делать, то они мошенники.
С этой логикой они пытаются оправдать свои неспособности и без доказательства обзывают другим, мошенниками.
Да уж лучше ни одного сигнала, чем x14. А собственные деньги то слабо ввалить в такую торговлю?
Долго долго созерцал как Петрос тут восхваляет себя, потом нашел время посмотреть историю сигнала. Вот такой вот мега трейдинг:
Представляете, ходить в рынок лотом 0.02, а в случае пролета зафигачиваться лотом 0.56. Есть желающие так поторговать?
Да уж лучше ни одного сигнала, чем x14. А собственные деньги то слабо ввалить в такую торговлю?
Вот уже появились профессора.
Если х14 вас так волнует, то отправлю в личку ссылки на сигналы, как минимум 5 пользователей, которые показывают тот-же результат.
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