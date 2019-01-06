Как узнать что депозит сигнала счета центовый?

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Суть вопроса:
Если заходишь на любой сигнал и у него будет написано что " возможны высокие риски и т.д и что счет центовый" это значит что счет центовый?
Или у человека если прирост средненький и давно сигнал работает, то даже если центовый будет счет, об этом будет предупреждение или нет?
 

Думаю что будет предупреждение.

Этому убеждению есть прекрасный размер одно из лидеров сигналов. Зайдите, посмотрите. Найти его не составляет труда. 

 
Kirill Andreev:
Суть вопроса:
Если заходишь на любой сигнал и у него будет написано что " возможны высокие риски и т.д и что счет центовый" это значит что счет центовый?
Или у человека если прирост средненький и давно сигнал работает, то даже если центовый будет счет, об этом будет предупреждение или нет?
Советую обратить внимание на такие показатели, как длительность торговли и загрузку депозита. Если длительность торговли больше года, и загрузка не превышала 10%, есть большая вероятность, что счет проживет еще не один год. Потом уже можно смотреть на просадку прирост и так далее. А центовый счет или реал разве большая разница. Счет может быть на 30 баксов, но как бы реал, а на 300 центовый и что с того. Просто если депо меньше 500 баксов лучше открывать центовый счет. Потому как при 500 баксах вход в рынок минимальным лотом 0.01 это уже 2% от депо. А при 100 баксах тотже вход 10% от депо.
 
Nikolay Perevidin:
Советую обратить внимание на такие показатели, как длительность торговли и загрузку депозита. Если длительность торговли больше года, и загрузка не превышала 10%, есть большая вероятность, что счет проживет еще не один год. Потом уже можно смотреть на просадку прирост и так далее. А центовый счет или реал разве большая разница. Счет может быть на 30 баксов, но как бы реал, а на 300 центовый и что с того. Просто если депо меньше 500 баксов лучше открывать центовый счет. Потому как при 500 баксах вход в рынок минимальным лотом 0.01 это уже 2% от депо. А при 100 баксах тотже вход 10% от депо.

Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))

И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.

 

Может быть счет центовый, но в сервисе этого не будет написано.

И из названия брокера (типа счета) этого не будет видно

 
Alexey Viktorov:

Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))

И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.

Есть, с фикс спредом и 4-х знаком. Но этот самый как бы "фикс спред" ночью может расшириться вдвое на некоторых парах, так что "ночные скальперы" там не живут.

Igor Volodin:
Может быть счет центовый, но в сервисе этого не будет написано.

Пишут, пишут предупреждение. Иногда демо как реал распознают, да, бывает, иногда  реальный счёт - как демо, но и тогда предупреждение выводится какое-нибудь, например, про нехарактенрые для демо операции вывода средств.

 
Vitalie Postolache:

Пишут, пишут предупреждение. 

Ну вы же не можете 100% этого знать, раз не сталкивались. А я знаю.
 
Alexey Viktorov:

Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))

И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.

Знаю такой, и спреды ниже, чем у обсуждаемого )) И хеджированная маржа == 0
 
Alexey Volchanskiy:
Знаю такой, и спреды ниже, чем у обсуждаемого )) И хеджированная маржа == 0
Только не говори что называется на пари.:))
 
Alexey Viktorov:
Только не говори что называется на пари.:))

Первая попытка в минус ))) Даю подсказку. В правом углу время, поэтому растянул. Сейчас мск == 15:12

исчсвса 

 
Alexey Volchanskiy:

Первая попытка в минус ))) Даю подсказку. В правом углу время, поэтому растянул. Сейчас мск == 15:12

 

Гадалка из меня никудышная.

Alexey Volchanskiy:
И еще обсуждение и сравнение низзя, просто упомянуть пока еще можно
Ну, или в личку...
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