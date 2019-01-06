Как узнать что депозит сигнала счета центовый?
- Вопрос по торговли на центовых счетах!!!
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Думаю что будет предупреждение.
Этому убеждению есть прекрасный размер одно из лидеров сигналов. Зайдите, посмотрите. Найти его не составляет труда.
Суть вопроса:
Советую обратить внимание на такие показатели, как длительность торговли и загрузку депозита. Если длительность торговли больше года, и загрузка не превышала 10%, есть большая вероятность, что счет проживет еще не один год. Потом уже можно смотреть на просадку прирост и так далее. А центовый счет или реал разве большая разница. Счет может быть на 30 баксов, но как бы реал, а на 300 центовый и что с того. Просто если депо меньше 500 баксов лучше открывать центовый счет. Потому как при 500 баксах вход в рынок минимальным лотом 0.01 это уже 2% от депо. А при 100 баксах тотже вход 10% от депо.
Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))
И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.
Может быть счет центовый, но в сервисе этого не будет написано.
И из названия брокера (типа счета) этого не будет видно
Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))
И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.
Есть, с фикс спредом и 4-х знаком. Но этот самый как бы "фикс спред" ночью может расшириться вдвое на некоторых парах, так что "ночные скальперы" там не живут.
Может быть счет центовый, но в сервисе этого не будет написано.
Пишут, пишут предупреждение. Иногда демо как реал распознают, да, бывает, иногда реальный счёт - как демо, но и тогда предупреждение выводится какое-нибудь, например, про нехарактенрые для демо операции вывода средств.
Пишут, пишут предупреждение.
Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))
И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.
Знаю такой, и спреды ниже, чем у обсуждаемого )) И хеджированная маржа == 0
Первая попытка в минус ))) Даю подсказку. В правом углу время, поэтому растянул. Сейчас мск == 15:12
Гадалка из меня никудышная.
И еще обсуждение и сравнение низзя, просто упомянуть пока еще можно
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