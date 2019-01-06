Как узнать что депозит сигнала счета центовый? - страница 2

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Можно определить по названию сервера. Обычно на центовых счетах сервер .cent .usd100 .mini и т.д.
 
Понятно все, просто было удобно если как заходишь на сигнал, было бы сразу написано центовый он или нет, такие пожелания 
 
Kirill Andreev:
Понятно все, просто было удобно если как заходишь на сигнал, было бы сразу написано центовый он или нет, такие пожелания 
Так и есть. Там пишется что счет центовый и провайдер может больше рисковать....
 
Когда счет реальный, и торгуешь еще и для себя, всегда есть соблазн рискнуть, чтобы получить хорошую прибыль. А когда счет центовый и выставлен для подписки, то о собственных доходах от торговли речь не идет. Приоритет - доверие подписчиков. т.к. на этом строится расчет получить прибыль. Поэтому торговля идет более выверенная, с минимальными рисками. Если не верите моему опыту, посмотрите на доске сигналов. 
 
Nikolay Perevidin:
Советую обратить внимание на такие показатели, как длительность торговли и загрузку депозита. Если длительность торговли больше года, и загрузка не превышала 10%, есть большая вероятность, что счет проживет еще не один год. Потом уже можно смотреть на просадку прирост и так далее. А центовый счет или реал разве большая разница. Счет может быть на 30 баксов, но как бы реал, а на 300 центовый и что с того. Просто если депо меньше 500 баксов лучше открывать центовый счет. Потому как при 500 баксах вход в рынок минимальным лотом 0.01 это уже 2% от депо. А при 100 баксах тотже вход 10% от депо.

Ну а так ли уж важна эта "загрузка депозита"?  Разве это так важно. И более того, наоборот, если загрузка невелика, это может намекать на то, что есть риск очень больших просадок в будущем, раз изначально закладывается такой большой запас для маржи.
Слил, так долился, и снова в бой!!! Нужно только обязательно предупредить своих подписчиков, чтобы не нагружали депозит более 10%, либо держали на нем не более 10% торгового капитала, выделенного под данный сигнал.


Если в данном контексте перефразировать известное изречение: "Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься.",

то получим следующее: "Абсолютно не важно, слил ты или не слил. Важно лишь то, сколько денег ты снимаешь, пока не слил, и сколько денег ты теряешь, когда сливаешься." 

 
Alexey Viktorov:

Ошибка ровно на один нолик. 30 баксов это 3000 центов. :)))

И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.

Alexey Viktorov:

И как много ДЦ дают возможность торговать лотом 0.01 на центовом счёте? Я знал такой ДЦ, но с недавних пор изменили на 0.1.

Я торгую у них уже много лет в ДЦ [Ссылка и название удалены Artyom Trishkin] там депозит от 10 центов, мин лот 0.01 и 10 долларов будет ка 1000 центов. И фиксированный спред 2 пункта

Есть еще один дц где центовые счета с мин лотом 0.01 это компания [Ссылка и название удалены Artyom Trishkin] 
 

закладная метаквотам:

сервера FBS-Real-10, FBS-Real-6, FBS-Real-4,
и все FBS-Real с любыми числами, мне кажется, это центовые счета, а то какие-то там слишком большие депозиты.




 
Kirill Andreev:
Суть вопроса:
Если заходишь на любой сигнал и у него будет написано что " возможны высокие риски и т.д и что счет центовый" это значит что счет центовый?
Или у человека если прирост средненький и давно сигнал работает, то даже если центовый будет счет, об этом будет предупреждение или нет?

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