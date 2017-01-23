Mt4 определяется как вирус

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у кого-то была такая проблема ,что антивирус определяет Mt4 как вирус? У меня последнее время касперский, terminal.exe  определяет как вирус, и предлагает лечить, причем я лечу, и через некоторое время опять повторяется. Не пойму, это глюк системы, или что-то не так у меня с компом. Раньше стоял этот-же антивирус и все нормально было, а последние пару месяцев такие чудеса. Проверял всю стему на вирусы, ничего нет, пробовал др. веб, тоже ничего не находит.

 

 

Обсуждалось много раз - вот нашел ответ МК (один из ответов):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от "чайника"

Renat Fatkhullin, 2011.10.10 00:27

В инсталляторе нет никакого вируса - это очередная ложная тревога на полиморфный движок защиты.

Откройте свойства любого нашего исполнимого файла и посмотрите цифровые подписи - они подписаны (а значит файлы неизменные с момента создания):





Вот посмотрел свой terminal.exe на подпись - стоит:




 

Вот - от МК коротrая ветка, представляющая статью об этом:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Статья: Работа MetaTrader 4 под защитой антивирусов и файрволов

Renat Fatkhullin, 2006.12.27 18:46

Большинство пользователей используют для защиты своих компьютеров специализированные программы. К сожалению, эти программы не только защищают компьютеры от вторжений, вирусов и троянов, но и потребляют достаточное количество ресурсов. В первую очередь это касается сетевого трафика, который на 100% контролируется разнообразными интеллектуальными файрволами и антивирусами.

Поводом для написания этой статьи послужили обращения трейдеров, которые жаловались на замедление работы терминала МетаТрейдер при работе с Outpost Firewall. Мы решили провести собственные исследования на примере Антивируса Касперского 6.0 и файрвола Outpost Pro 4.0

'Работа MetaTrader 4 под защитой антивирусов и файрволов'

 

Вот статья:

РАБОТА METATRADER 4 ПОД ЗАЩИТОЙ АНТИВИРУСОВ И ФАЙРВОЛОВ

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Тема настолько тут на форума раскрыта многими ветками, что даже постить сюда в эту новую ветку ничего не хотел извиняюсь. 

 
Sergey Golubev:

Вот статья:

РАБОТА METATRADER 4 ПОД ЗАЩИТОЙ АНТИВИРУСОВ И ФАЙРВОЛОВ

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Тема настолько тут на форума раскрыта многими ветками, что даже постить сюда в эту новую ветку ничего не хотел извиняюсь. 

Спасибо! Изучу эти ветки
[Удален]  
Может быть это новый класс антивирусов которые уже заботятся о финансовом благополучии хозяина ))  не ну мало же кому прибыли перепадет)))
 
Скорее всего в настройках антивируса эвристический анализ поставлен на максимум, поэтому идут такие параноидальные сообщения.
 
Yerlan Imangeldinov:
Может быть это новый класс антивирусов которые уже заботятся о финансовом благополучии хозяина ))  не ну мало же кому прибыли перепадет)))
Точно!) съэкономь деньги, а то на продление лицензии антивируса не хватит, переживают)
 
Igor Konyashin:
Скорее всего в настройках антивируса эвристический анализ поставлен на максимум, поэтому идут такие параноидальные сообщения.
Все по дефолту стоит на среднем уровне
 
HEUR  - это типо ВИРУС НЕ ОПРЕДЕЛЕН. ХЗ что за вирус, тоесть антивирус сработал в целях безопасности, а что это за вирус еще не понял. 
 
Vladislav Andruschenko:
HEUR  - это типо ВИРУС НЕ ОПРЕДЕЛЕН. ХЗ что за вирус, тоесть антивирус сработал в целях безопасности, а что это за вирус еще не понял. 
Спасибо, полезная инфа. В общем я понял ,что он на всякий случай блокирует и с компом все нормально получается.
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