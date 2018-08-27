Бонусы и как они начисляются - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нее, продажи идут
походу весь маркет заблокирован )
и сигналы тоже
ЗЫ: и во фрилансе заявку не поставить.
сервис парализован из-за раздачи бонусов )))
бонусы походу вручную снимают
))), типа, УПС, это мы случайно )))
при блокировке фин операций оказывается ещё платные сигналы блокируются.
Да, не только выделили бонусы а потом отобрали, заблокировали финансовые операции и еще в добавку получил это:
Нести групповое "наказание", это забавно :)
Да, не только выделили бонусы а потом отобрали, заблокировали финансовые операции и еще в добавку получил это:
Нести групповое "наказание", это забавно :)
для написания в сервисдеск через бан нужно разлогиниться и внизу будет ссылка на техподдержку
https://www.mql5.com/ru/contact
для написания в сервисдеск через бан нужно разлогиниться и внизу будет ссылка на техподдержку
https://www.mql5.com/ru/contact
Это не бан и не надо разлогиниться, там же дали ссылку.
Это не бан и не надо разлогиниться, там же дали ссылку.
я так понял что Вам запрещены обращения в сервисдеск.
вот и подсказал как отписаться в сервисдеск, если туда запрещено писать
я так понял что Вам запрещены обращения в сервисдеск.
вот и подсказал как отписаться в сервисдеск, если туда запрещено писать
Это в моем профиле нельзя общаться с другими пользователями, а ссылка в Сервисдеск есть. Уже отправил.
Но это что-то новое и не понятно, зачем без бана запрещается общаться с другими. Ловят преступника, что-ли.
Сегодня кто-то пытался сломать мой e-mail, и я подумал, что все это чем-то связана.
Это в моем профиле нельзя общаться с другими пользователями, а ссылка в Сервисдеск есть. Уже отправил.
Но это что-то новое и не понятно, зачем без бана запрещается общаться с другими. Ловят преступника, что-ли.
Сегодня кто-то пытался сломать мой e-mail, и я подумал, что все это чем-то связана.
мне уже один раз сломали акк здесь, когда был слабо защищен, видимо брутфорсом.. и стырили старого бота, которого мне же потом и пытались продать.. будьте аккуратнее ) Привяжите акк к конкретному айпи в лк лучше ну и пароли везде посложнее