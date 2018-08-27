Бонусы и как они начисляются - страница 4

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Alexandr Bryzgalov:
нее, продажи идут
вы тоже лишены прав продажи, не идут )
 

походу весь маркет заблокирован )

и сигналы тоже

ЗЫ: и во фрилансе заявку не поставить.

сервис парализован из-за раздачи бонусов )))

бонусы походу вручную снимают

 
Alexandr Bryzgalov:

))), типа, УПС, это мы случайно )))

при блокировке фин операций оказывается ещё платные сигналы блокируются.

Да, не только выделили бонусы а потом отобрали, заблокировали финансовые операции и еще в добавку получил это:

 

 

Нести групповое "наказание",  это забавно :)  

 
Petros Shatakhtsyan:

Да, не только выделили бонусы а потом отобрали, заблокировали финансовые операции и еще в добавку получил это:

 

 

Нести групповое "наказание",  это забавно :)  

для написания в сервисдеск через бан нужно разлогиниться и внизу будет ссылка на техподдержку

https://www.mql5.com/ru/contact

Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
  • www.mql5.com
Напишите сообщение в службу технической поддержки или администратору сайта
 
но у них похоже завал заявок
 
Alexandr Bryzgalov:

для написания в сервисдеск через бан нужно разлогиниться и внизу будет ссылка на техподдержку

https://www.mql5.com/ru/contact

Это не бан и не надо разлогиниться, там же дали ссылку.

 
Petros Shatakhtsyan:
Это не бан и не надо разлогиниться, там же дали ссылку.

я так понял что Вам запрещены обращения в сервисдеск.

вот и подсказал как отписаться в сервисдеск, если туда запрещено писать

 
Alexandr Bryzgalov:

я так понял что Вам запрещены обращения в сервисдеск.

вот и подсказал как отписаться в сервисдеск, если туда запрещено писать

Это в моем профиле нельзя общаться с другими пользователями, а ссылка в Сервисдеск есть. Уже отправил.

Но это что-то новое и не понятно, зачем без бана запрещается общаться с другими. Ловят преступника, что-ли.

  Сегодня кто-то пытался сломать мой e-mail, и я подумал, что все это чем-то связана.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Это в моем профиле нельзя общаться с другими пользователями, а ссылка в Сервисдеск есть. Уже отправил.

Но это что-то новое и не понятно, зачем без бана запрещается общаться с другими. Ловят преступника, что-ли.

  Сегодня кто-то пытался сломать мой e-mail, и я подумал, что все это чем-то связана.

мне уже один раз сломали акк здесь, когда был слабо защищен, видимо брутфорсом.. и стырили старого бота, которого мне же потом и пытались продать.. будьте аккуратнее ) Привяжите акк к конкретному айпи в лк лучше ну и пароли везде посложнее. Я уже делал предложение убрать файлы советников из лк, но никто не отреагировал, мб можно коллективную заявку написать в сервисдеск?
 
Maxim Dmitrievsky:
мне уже один раз сломали акк здесь, когда был слабо защищен, видимо брутфорсом.. и стырили старого бота, которого мне же потом и пытались продать.. будьте аккуратнее ) Привяжите акк к конкретному айпи в лк лучше ну и пароли везде посложнее
Мой IP всегда автоматически меняется. Всякий раз об этом предупреждает WebMoney.
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